Precio del pollo subió a 10 soles el kilo y amas de casa reclaman por incremento que afecta su economía familiar

Diversos mercados de Lima y Callao amanecieron este lunes 4 de octubre con un nuevo y sorpresivo incremento en el precio del pollo que llegó hasta los 10 soles el kilo, lo que afecta considerablemente en la economía de las amas de casa, quienes desde hace varios meses ya no saben qué hacer para que el presupuesto familiar les alcance.

De acuerdo a RPP, que hizo un recorrido por el mercado de Seres, las avícolas y puestos de venta indicaron que los proveedores sostuvieron que el incremento en el precio del pollo se debe al alza constante del dólar y del alimento para las aves.

El precio de la pechuga de pollo también presentó un incremento y hoy oscila en 13 soles el kilo mientras que la pierna, ala y encuentro está en 10 soles.

La semana pasada, el kilo del pollo oscilaba entre los 8.00 y 8.50 soles, por lo que este nuevo valor también afectará en la venta de este alimento escencial en la canasta básica familiar.

Sin embargo, los precios de los diferentes tipos de pescado ha presentado una baja considerable, ya que se puede encontrar el kilo del bonito, jurel y merluza a 5 soles y el de caballa a 4.50. Los mariscos, cangrejos y pota también bajó de 14 soles a 4 y 8 soles.

INFLACIÓN EN SEPTIEMBRE

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) informó que en el mes de setiembre del 2021 el Índice de Precios al Consumidor de Lima Metropolitana se incrementó en 0.40%, con una variación acumulada al noveno mes del año de 4.62% y una variación anualizada (octubre 2020-setiembre 2021) de 5.23%.

Ello según lo detallado en el informe técnico Variación de los Indicadores de Precios de la Economía.

El resultado mensual estuvo influenciado, principalmente, por el incremento de precios observado en los grandes grupos de consumo Alimentos y Bebidas (0.82%) por los mayores precios del menú en restaurantes, pan y cereales, hortalizas y legumbres frescas como cebolla de cabeza, arveja verde y tomate; pescados y mariscos por menor captura, aceites comestibles, entre otros.

Del mismo modo, se registraron alzas en los precios de los Muebles y Enseres (0.33%), Enseñanza y Cultura (0.30%) y Transportes y Comunicaciones (0.25%) por el aumento de precios, en este grupo, de los combustibles como el gasohol y petróleo, compra de vehículos y pasaje aéreo internacional.

Durante el mes de análisis, el alza de precios observada en Alimentos y Bebidas obedece a los mayores precios de las grasas y aceites comestibles (2.4%) como el aceite vegetal envasado (2.6%) y margarina envasada (2.2%); hortalizas y legumbres frescas (2.1%) por el aumento en la cebolla de cabeza roja (9.2%), arveja verde criolla (8.8%) y americana (6.5%), pepinillo (6.6%), zapallo macre (4.7%), vainita verde americana (4.3%) y tomate italiano (3%); y las leguminosas y derivados (2.1%) como lenteja (4.9%) y arveja seca partida (2.5%).

PRECIOS NO BAJAN

Aunque en el mes de agosto, el economista Elmer Cuba, proyectó que el precio del pollo volvería a caer en los siguientes meses, lo cierto es que el alza del dólar no ha hecho posible que esta baja se de y, todo lo contrario, cada día cuesta más.

“De acá a un par de meses el pollo va a caer de precio, estoy seguro de eso, porque ha ocurrido antes, hay efectos de corto plazo de oferta y demanda que hace que el precio suba pero luego se estabiliza y vuelve a caer”, dijo en aquella oportunidad Cuba.

Sin embargo, la crisis política instaurada en el Gobierno no ha hecho posible que la economía de nuestro país se estabilice y los peruanos vivan en constante zozobra, porque el dinero no les alcanza y no hay vistas que la situación cambie en el corto plazo.

SEGUIR LEYENDO