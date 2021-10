Gian Marco se mete en pelea entre Residente y J Balvin, pero usuarios lo critican

El cantante peruano apoyó a Residente. (Foto: Instagram)

El cantautor peruano Gian Marco respaldó a René Pérez, mejor conocido como Residente, en la disputa que tiene con el reguetonero J Balvin por intentar boicotear los Latin Grammy 2021. Sin embargo, el artista nacional no recibió el apoyo de sus compatriotas como esperaba.

En el último vídeo publicado por Residente, el puertorriqueño arremetió contra J Balvin por sacar su línea de ropa y mercancía de hot dog como respuesta a sus críticas, ya que anteriormente él había dicho que la música del colombiano “es como si fuera un carrito de hot dog”.

Además, en ese mismo clip Residente aseguró que J Balvin lo llamó llorando para que borrara su video anterior, el cual se viralizó por sus fuertes comentarios en su contra.

Ante esta publicación, Gian Marco decidió apoyar a Residente con un simple pero contundente comentario. “Boom”, escribió el tres veces ganador de los Latin Grammy .

Lejos de aplaudirlo, varios usuarios inundaron su respuesta con comentarios negativos, recordándole algunos hechos por los que fue criticado en el país, entre ellas las acusaciones de tratar mal a sus fans y por no pronunciarse sobre las marchas en contra de Manuel Merino en noviembre de 2020 .

“Si tú eres otro tibio”, “Qué hablas, si tú eres otro J Balvin. En fin, la hipocresía”, “Siga viviendo en Estados Unidos porque en su país no puede vivir, malagradecido”, fueron algunos de los ácidos comentarios.

Gian Marco ignoró las críticas y publicó una fotografía al lado de Residente y Alejandro Sanz volvió a demostrar su apoyo hacia Residente publicando una fotografía al lado de él y de Alejandro Sanz cuando este último recibió su estrella en el paseo de la fama en Los Ángeles.

“Mofongo, Paella y Ceviche... ¡Tremendo menú! Que la música siga sonando y soñando, para eso vinimos a este mundo”, escribió.

GIANMARCO ES TILDADO DE SOBERBIO

En febrero de 2021, Gian Marco fue duramente criticado por un grupo de fans que aseguraron tener desagradables experiencias con el cantante.

En los videos viralizados en TikTok, los usuarios señalaron que el artista peruano hacía tremendo desplante al pedirle una foto o un autógrafo .

Luego de ser tildado de soberbio, Gian Marco respondió meses después sobre estas acusaciones; sin embargo, no descartó que las versiones de sus seguidores sean falsas o ciertas.

“Siempre lo han dicho, hasta cuando recién empecé mi carrera. Hay un grupo de gente que dice que soy antipático y otro grupo dice que soy un amor de persona”, expresó.

”Yo siento que es parte de la idealización y la percepción de la gente, hoy en día se percibe mucho. También considero que cuando soy tan yo, soy yo, pues. Entonces, yo no tengo por qué fingir”, señaló Gian Marco en una entrevista para América Espectáculos.

¿POR QUÉ SE PELEARON RESIDENTE Y J BALVIN?

La disputa entre Residente y J Balvin inició porque el cantante colombiano pidió a varios artistas a no asistir a los Latin Grammy 2021 porque el género urbano no estaba siendo lo suficientemente valorado .

“Los Grammys no nos valoran, pero nos necesitan. Es mi opinión y nada contra los otros géneros porque se merecen todo el respeto. Pero ya el truco está aburrido. Les damos Rating pero no nos dan el respeto (Pd. Estoy nominado para que no vengan que estoy dolido)”, comentó Balvin en sus redes sociales.

Luego de esta publicación, Residente cuestionó al intérprete de ‘Mi gente’ a través de Instagram: “Si los Grammy no nos valoran, ¿por qué yo tengo 31 (premios Grammy)”.

Tras enumerar a varios de los artistas nominados, el portorriqueño añadió: “O sea, ¿tú le vas a decir a Myke Towers, que posiblemente es su primera vez ‘nominao’, que no vaya a los Grammy, porque a ti te sale de los coj****?”.

Otro de los puntos que también indignó al exintegrante de Calle 13 fue la decisión de querer boicotear la celebración en la que se rendirá homenaje a la vida, carrera y labor social de Rubén Blades como ‘Persona del año’ de los Latin Grammy 2021.

SEGUIR LEYENDO: