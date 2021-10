“Tienes el talento de no tener talento y convencer a la gente de que lo tienes”: Residente le baja el ego a J Balvin

J BALVIN Y RESIDENTE

Luego de haber publicado el primer video en el que René Pérez Joglar conocido como ‘Residente’, comparara la música del colombiano como un carrito de perros calientes que quiere ganarse una estrella Michelin y posteriormente haber borrado estas declaraciones, aparece J Balvin con el lanzamiento del remix de ‘Sal y Perrea’ en compañía de Daddy Yankee y Sech, posteriormente lanzó una colección de prendas de vestir con imágenes alusivas a los perros calientes.

Este sábado 2 de octubre, todo parece indicar el inicio de un nuevo round con las más recientes declaraciones del puertorriqueño, en las que asegura que el intérprete de ‘Rojo’, rompió a su palabra y hace un llamado de atención a la falta de valores del colombiano que piensa que todo es un negocio.

“Yo no manejo mis redes sociales y por eso llego tarde a ver las pendejadas que suben. José, vi que subiste un ‘merch’ fueras el más capo, el más jodón, entonces me interesa que la gente sepa el tipo de persona que tú eres y no te caes porque no te voy a tirar porque lo hablamos y soy un hombre de palabra a diferencia de ti además de que sería aburridísimo tirarte”, estas fueron las primeras palabras del artista, pero las afirmaciones fueron subiendo el tono.

Otra de las afirmaciones que agregó el puertorriqueño en contra de J Balvin, es la falta de honestidad y lealtad, que no tuvo con Rebeca León y Juanes, de quienes asegura Residente fueron los primeros en impulsar la carrera del artista y después les dio la espalda.

En el video que duró cinco minutos, con una mayor extensión de tiempo que el anterior, René mencionó que el colombiano se comunicó con él por todos los medios para que llegaran a un acuerdo de que Balvin bajaba las afirmaciones contra los Grammy Latinos y Residente eliminaba el video con las primeras críticas.

“Me dejaste ocho mensajes por WhatsApp diciéndome falso y por las redes me escribes ‘respeto tu opinión’, que más falso que escribirme una pendejada por mensaje y frente a la gente hacerte el más bueno. Yo soy el mismo por las redes que frente tuyo, soy honesto y soy una misma persona y no 20 personas distintas como tú”, continuó René Pérez en sus declaraciones.

Por otra parte, el exvocalista de Calle 13 hizo mención a la conversación que tuvieron durante la llamada, además, expuso al artista antioqueño como una persona que el único objetivo que tenía claro era boicotear los premios Grammy de la música latina, que es el único medio que tienen los artistas de exponer su trabajo, darle valor a sus canciones y no necesitan ‘payolear’ su trabajo como si lo haría Balvin según René.

“En tu viaje de ego, sabiendo que no tienen ningún talento artístico, porque lo hablamos en la llamada, pides que los boicoteen; aunque debo admitir de corazón que tienes un talento, el talento de no tener talento y hacerle creer a la gente que tienes talento”, señaló el ex Calle 13.

Por otra parte, Residente aclaró que en la conversación de los dos artistas habían llegado al acuerdo de no poner nada más respecto a la situación, pero tiempo después el paisa publicó las imágenes de sus nuevos diseños en sacos, gorras y bolsas de mercado.

Finalmente, Residente hace referencia a las palabras que dijo el José Álvaro Osorio, padre de J Balvin, lanzándose en contra del hombre a quien le dice que lo deje de comparar con genios de la economía, que le enseñe valores y respeto.

“Tú rompiste la palabra, en cambio mi padre me educó con otros principios, por ejemplo, amar a mi país por encima de todas las cosas, compartir lo que tengo con los demás, esa es la diferencia entre tú y yo. Decido regalarles mi cerveza a los carritos de hot dogs, mientras que tú decides hacer un ‘merch’ y hacerte de dinero a cuesta de sus empleos, por eso somos distintos”, puntualizó.

Entre las tantas críticas que le hizo el puertorriqueño a J Balvin, le hizo también un fuerte llamado de atención con respecto a la empatía del paisa con el país durante las protestas sociales que se vivieron al interior mientras este pensaba lanzar un nuevo disco. Y finalizó con la siguiente frase:

“Dile a tu viejo, que el refrán que tiró diciendo ‘no acoses a un genio que al sentirse atacado saca su arsenal de inteligencia’ está bueno, atentamente el cabrón papá de tu ‘fucking’ papá”, concluyó su video Residente.

