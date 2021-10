El ‘colegio fantasma’ del viceministro Braulio Grajeda para no pagar impuesto predial

El colegio se encontraba en un muy mal estado y no posee inscripciones de alumnos. (Foto: Panorama)

En Santiago de Surco, se encuentra un ‘colegio fantasma’ a cargo del viceministro de Gobernanza Territorial de la Presidencia del Consejo de Ministros, Braulio Grajeda que lleva su nombre y no paga impuesto predial por el imueble. Además, está en condiciones paupérrimas y no cuenta actualmente con ningún alumno inscrito.

Ubicado en la avenida Montemayor, con un registro vigente en la UGEL de la jurisdicción. Panorama indicó que no se presenta un servicio educativo a nadie y aseguran también que Grajeda reside en las instalaciones. En el programa se mostraron diferentes tomas del lugar, está en estado de construcción incompleto y en total abandono. Se aprecia basura y desmonte regado por el lugar.

El programa dominical, Panorama precisó que los centros educativos están exonerados de pagar impuesto predial, por lo que el alto funcionario no paga este impuesto por la propiedad pese a que no se brinda ningún servicio educativo. El viceministro envió una respuesta por escrito al programa, en la que afirmó que efectivamente había residido en el local del colegio pero que desde que asumió el cargo en la PCM decidió mudarse, pues “no aguanta a sus vecinos”.

Grajeda agregó que el próximo año comenzará con las actividades del colegio a fin de que pueda empezar a impartir clases.

ABOGADO DE VLADIMIR CERRÓN

Braulio Grajeda Bellido, no solo es viceministro actualmente, sino que anteriormente fue el abogado de Vladimir Cerrón Rojas. En un proceso seguido ante la Corte Suprema, Grajeda logró impedir que los S/5 mil soles de caución que el fundador de Perú Libre había abonado como parte de las reglas que se le impuso para no enviarlo a prisión preventiva en el caso “Antalsis”, sea ejecutado y pase a las arcas del Estado.

Según la fiscalía, esta sanción fue por haber incumplido las normas de conducta que se le impusieron en el proceso que se le sigue en Lima, por los presuntos delitos de asociación ilícita para delinquir, colusión con agravantes y cohecho pasivo propio en agravio del Estado.

Vladimir Cerrón estuvo investigado por las irregularidades cometidas en los proyectos de “Puente Eternidad” y “Puente Comuneros” entre el 2011 y 2014 cuando fue gobernador de la Región Junín y que forma parte del “Caso Antalsis”.

Según la tesis fiscal, se atribuyeron a una presunta organización criminal liderada por Martín Belaunde Lossio, quien habría logrado posicionarse en el Gobierno Regional de la región Junín. Como parte del caso, el Poder Judicial le impuso diversas normas de conducta entre ellas, acudir a firmar mensualmente un registro biométrico y el pago de una caución de S/5 mil soles.

Sin embargo, en el mes de octubre del 2018, no se cumplió con el registro biométrico ni con el pago de la caución y quiso justificar su asistencia alegando que había participado en diversas actividades políticas y para ello presentó varios documentos cuyas fechas no correspondían con el periodo en que debía acudir al control biométrico.

Por ello, el fundador del partido Perú Libre, a través de sus abogados, entre ellos Braulio Grajeda Bellido, acudieron en casación hasta la Corte Suprema que revocó el fallo de la Sala Superior y ordenó que el dinero vuelva a custodia judicial hasta que se resuelva en última instancia la culpabilidad o no de Cerrón.

