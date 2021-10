Con Luis Abram de titular, Granada venció al Sevilla y quedó listo para para la fecha triple de Eliminatorias Qatar 2022

El defensor llegará con minutos encima para el partido frente a Chile por las Eliminatorias. (Foto: RPP)

Luis Abram completó 90 minutos en el triunfo por la mínima diferencia del Granada sobre el Sevilla por La Liga. El cuadro del peruano sumó de a tres con tanto de Rubén Rochina en el encuentro que se jugó en el estadio Los Cármenes. De esta forma, sale de las últimas tres posiciones y se ubica en el puesto 17 con seis unidades.

El defensor llegará en un buen estado físico y podría meterse al once de Ricardo Gareca para esta fecha triple de Eliminatorias sudamericanas.

Granada venció por la mínima diferencia al Sevilla y sumó sus primeros tres puntos (Foto: @LaLiga)

El elenco de Robert Moreno consiguió su primera victoria en lo que va de la liga española. A los 24 minutos, Rochina aprovechó un rechazo de la defensa visitante y colocó a la mano derecha el balón desde fuera del área, desatando la euforia de los hinchas locales. Pese al esfuerzo, el portero Bono no pudo detener el único tanto del partido.

El jugador formado en Sporting Cristal alineó como titular, tras una lesión que lo obligó a dejar el campo en el partido entre el Granada y Barcelona al minuto 78. En aquel encuentro, el central aterrizó de manera inoportuna, siendo afectada su pierna derecha y por lo cual tuvo que ser reemplazado por Germán Sánchez. Finalmente, el área médica del club ‘rojiblanco’ dio a conocer que su cambio fue producto de un calambre fuerte.

A diferencia de meses atrás, el ‘zurdo’ no ha tenido regularidad en la selección nacional, en la última fecha triple no pudo sumar minutos y fue sustituido por Alexander Callens en el once inicial. La última vez que jugó con la bicolor fue el 8 de agosto en la victoria de visita de Perú sobre Ecuador por las Eliminatorias. No obstante, es una variante importante dentro del esquema del ‘Tigre’ y podría ser tomado en cuenta para el ‘clásico del Pacífico’.

La selección peruana se medirá a sus similares de Chile, Bolivia y Argentina en la fecha triple por Eliminatorias Qatar 2022. Los dirigidos por Ricardo Gareca están en la obligación de ganar todos sus partidos para seguir con vida en su propósito de clasificar al mundial.

El 7 de octubre próximo, la bicolor se enfrentará a Chile, que buscará como sea aguarle la fiesta a los del ‘Tigre’, ya que también necesita sumar para alcanzar a Colombia, equipo que está firme en el quinto puesto del repechaje.

El domingo 10 de octubre, Perú viajará hasta Bolivia para medirse en un duelo de altura. Aquí la blanquirroja la tiene muy difícil, pues pocas han sido las ocasiones en las que ha sacado un buen resultado, pero la selección altiplánica tendrá dos bajas severas debido a que dieron positivo a covid-19.

Se trata de lo defensa Diego Bejarano y el volante Erwin Saavedra, quienes se perderán la fecha triple debido a su delicada situación.

La FBF señaló en un comunicado que tras registrarse un caso el viernes sometió a toda la delegación a exámenes médicos y que “el resultado son dos casos positivos, de los jugadores Erwin Saavedra y Diego Bejarano”.

Ambos se encuentran aislados y bajo control médico, mientras que el resto del los dirigidos por el venezolano César Farías no presentan ningún síntoma y retomaron los entrenamientos.

Finalmente, el 14 se presentará ante Argentina de Lionel Messi en Buenos Aires.

