Madre de Paula Manzanal amenaza a Jossmery Toledo por hablar de su hija: “Qué se cuide. Mi hija es lady, yo no”

La madre de Paula Manzanal, Ana Sarmiento, sorprendió tras aparecer en un video amenazando Jossmery Toledo por hablar de su hija. Como se recuerda, la expolicía fue consultada sobre la pelea entre la chica Tulum con Macarena Gastaldo.

“Ay, por favor esa Jossmery, esa tomba, tomba de quinta, es una tomba de quinta, esa es la verdad. Qué se cuide, porque de verdad yo me voy a poner más brava que mi hija, mi hija es bien lady, yo sí no”, se le escucha decir a la señora Sarmiento.

“A mi se me sale el rico San Juan de Lurigancho, se me sale a mi, olvídense, yo soy de Zárate porque nací ahí”, acota.

Como se recuerda, Macarena Gastaldo denunció a Doña Ana por agredirla físicamente. Ante ello, Jossmery señaló que prefería no opinar al respecto porque no le sumaba.

MACARENA GASTALDO ACUSA A MADRE DE PAULA MANZANAL DE AGREDIRLA FÍSICAMENTE

Macarena Gastaldo se peleó con Paula Manzanal durante un enlace en vivo con el programa Amor y Fuego. La rubia influencer tildó de “prostituta” a Manzanal en medio de una acalorada discusión.

Ante ello, Paula señaló que entablaría una demanda contra Gastaldo por difamación. Sin embargo, esto no quedó ahí, pues la modelo argentina acusa ala madre de Paula de haberla agredido físicamente, en un restaurante de San Isidro..

De acuerdo a las declaraciones que brindó para Amor y Fuego, ella llegó al mencionado local de comida con la intención de pasar un agradable momento al lado de sus amigos; sin embargo, de un momento a otro apareció la progenitora de la ‘chica Tulum’ para reclamarle sus declaraciones.

“Llego, saludo a una amiga, me voy a sentar a mi lugar y la señora viene toda borracha y me dice: “Deja de estar hablando de mi hija” que no sé que, “Pu.. de mie...” que no sé qué... me empieza a insultar, a decir un montón de cosas horribles, agarra una copa de vidrio, me la quiere tirar en la cara y mis amigos le agarran la mano”, comentó con la voz entrecortada.

Asimismo, Macarena Gastaldo argumentó que la mamá de Paula Manzanal se encontraba bajos los efectos del alcohol, por lo que no habría tenido control sobre sus palabras y acciones dentro del restaurante.

“Me dobló la mano, estoy rasguñada, con la uña toda rota, tengo una carne viva. Casi me tira la copa en la cara... te juro que estoy... estoy traumada todavía porque si me hubiera tirado eso hubiera estado desfigurada”, dijo bastante nerviosa.

Tras ese violento incidente, la modelo argentina acudió al Instituto de Medicina Legal, donde pasó los exámenes del médico legista para iniciar una demanda por agresión física contra la progenitora de la rubia.