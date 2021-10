Isabel Acevedo: “La maternidad nació en mí desde que tengo veintiséis años”

Isabel Acevedo dice que sueña con ser madre. (Foto: América TV)

La bailarina e integrante de Reinas del Show, Isabel Acevedo, ha dicho en más de una oportunidad que le encantaría ser madre. Sin embargo, resaltó que no está desesperada y lo toma con tranquilidad. Actualmente, la joven no tiene pareja y está enfocada en su carrera artística.

“Creo que la maternidad nació en mí desde que tengo veintiséis años, tengo mucha paciencia, mis sobrinos son muy pegados a mí, me aman”, señaló lsabel Acevedo.

La bailarina tampoco dudó en responder a Milena Zárate, quien indicó que no la ve como madre.

“Actualmente, no me siento en una etapa para ser mamá, siento que mi edad perfecta sería a los 34 o 35 años. Ahora quiero vivir, conocer, trabajar y tener cosas más estables y, a partir de eso, ya podría tener un bebe”, acotó la joven después de participar en el programa Mi mamá cocina mejor que la tuya, espacio que se emite cada domingo a las 7 de la noche, por América Televisión.

“La pasé super lindo, me divertí muchísimo al lado de mi mamá. Nos tocó un plato demasiado complicado, pero demostramos nuestros dotes culinarios, mi mamá tiene sus recetitas. Mi mamá y yo somos un gran equipo en la cocina”, remarcó sobre su experiencia en el programa.

TILSA LOZANO ACONSEJA A ISABEL ACEVEDO SOBRE LA MATERNIDAD

La exmodelo Tilsa Lozano, madre de dos hijos, no dudó en darle unos consejos a Isabel Acevedo antes que de el gran paso de la maternidad.

“Ahora se le despertó el reloj biológico, lo único que yo le puedo recomendar, porque no la conozco, es que es muy importante quién es el padre de tus hijos, que sea un buen padre y un buen hombre. Si en algún momento, Dios no quiera, tu relación termina, que esa persona se haga cargo de tus hijos, no solo económicamente, que sea un padre presencial y que participe en la crianza de tus hijos, que es tan importante”, recalcó.

LOS MEJORES PASOS DE ISABEL ACEVEDO

Este último sábado, Isabel Acevedo demostró una vez más su gran talento en el baile, siendo acreedora de los mejores pasos. La joven es una de las competidoras más fuertes de la gala. Sin embargo, se dará un breve receso mientras todo se soluciona en Reinas del Show, programa que decidió cancelar la emisión de su quinta gala debido a los nuevos casos de COVID-19.