Paula Manzanal explota contra Macarena Gastaldo tras denunciar a su madre de agresión: “Es una burra, mi mamá ni toma alcohol”

Paula Manzanal contra Macarena Gastaldo tras denunciar a su madre. (Foto: Instagram)

Luego que Macarena Gastaldo denunciara a la madre de Paula Manzanal por agredirla físicamente en un restaurante de un hotel, la expareja de Ignacio Baladán se comunicó con la producción de Amor y Fuego para dar sus descargos.

Según cuenta Gastaldo, la madre de Manzanal se le acercó “borracha”, la insultó y agredió.

“Mi mamá ni siquiera toma alcohol, es burra o qué esa mujerzuela, más razones por la cual demandarla. Dar falsos testimonios en televisión nacional, alguien debería regalarle un libro o mejor dicho un nuevo cerebro, se manda una tras otra, qué le queda después de hacerse la víctima a estas alturas, tiene más de una denuncia hasta por estafa y otra que le puso su expareja”, indicó Paula a través de un mensaje que leyó Gigi Mitre.

Muy furiosa continuó: “Sabe que tiene un pie fuera de mi país por mala conductora. Me he enterado que tiene más de una denuncia policial, con la mías ya son 3. Una es por estafa, creo que está desesperada e intenta ahora quedar como víctima”.

Macarena Gastaldo indicó que no piensa seguirle el juego a Paula, pero que la demanda procede.

“Yo lo único que puedo decir es que la denuncia está en proceso, seguro pedirán las cámaras de seguridad, estoy próxima a tenerla y van a sacar sus propias conclusiones. Me da pena escuchar que me autoflagelé. Me enteré que Paula dice que yo me ocasione mis propias heridas”, acotó la joven.

LA AGRESIÓN

De acuerdo a las declaraciones que brindó para Amor y Fuego, Macarena Gastaldo llegó al mencionado local de comida con la intención de pasar un agradable momento al lado de sus amigos; sin embargo, de un momento a otro apareció la progenitora de la ‘chica Tulum’ para reclamarle sus declaraciones.

“Llego, saludo a una amiga, me voy a sentar a mi lugar y la señora viene toda borracha y me dice: “Deja de estar hablando de mi hija” que no sé que, “Pu.. de mie...” que no sé qué... me empieza a insultar, a decir un montón de cosas horribles, agarra una copa de vidrio, me la quiere tirar en la cara y mis amigos le agarran la mano”, comentó con la voz entrecortada.

Asimismo, Macarena Gastaldo argumentó que la mamá de Paula Manzanal se encontraba bajos los efectos del alcohol, por lo que no habría tenido control sobre sus palabras y acciones dentro del restaurante.

“Me dobló la mano, estoy rasguñada, con la uña toda rota, tengo una carne viva. Casi me tira la copa en la cara... te juro que estoy... estoy traumada todavía porque si me hubiera tirado eso hubiera estado desfigurada”, dijo bastante nerviosa.

Tras ese violento incidente, la modelo argentina acudió al Instituto de Medicina Legal, donde pasaría los exámenes del médico legista para iniciar una demanda por agresión física contra la progenitora de la rubia.

Cabe recordar que la modelo argentina acusó a la exchica reality de ejercer la prostitución en Europa, afirmación que fue desmentida por la misma Manzanal en el programa de Magaly Medina.