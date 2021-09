Liga 1: ¿cuántos equipos descienden este año a la Liga 2 2022?

Este año descienden dos equipos directamente.

Solo restan cuatro fechas por disputar en la Liga 1 2021 y siete equipos pelean por no descender a la Liga 2. La fecha 14 de la Fase 2 se disputará desde este viernes 1 de octubre y algunas dudas se irán resolviendo para conocer quiénes jugarán la Segunda División el año que viene. Por ahora los dos últimos son Cusco FC y Deportivo Binacional.

Sport Huancayo, Alianza Universidad, Academia Cantolao, Alianza Atlético, San Martín, Deportivo Binacional y Cusco FC se juegan punto a punto la permanencia en la Liga 1. La diferencia entre el ‘Rojo Matador’ (puesto 12 con 23 puntos) y los cusqueños (puesto 18 con 20 puntos) es muy corta, por lo que cualquier cosa puede suceder en las siguientes cuatro jornadas.

Existe un punto clave: este año descienden dos equipos directamente y el cuadro que ocupe el puesto 16 al finalizar la Liga 1 2021, jugará un partido de repechaje de ida y vuelta ante el ganador de los Play-off de la Liga 2. Cabe resaltar que por la ubicación 16 en la tabla acumulada ya se involucran otros equipos como Deportivo Municipal y Ayacucho FC, quiénes cuentan con 28 puntos por ahora y están a solo seis puntos de esa posición.

Existen dos partidos claves que se jugarán el sábado 2 de octubre por la fecha 14 de la Fase 2 con equipos que pelean directamente por no irse a la baja. Primero, Sport Huancayo vs. Alianza Universidad desde las 10:30 a.m. y Deportivo Municipal vs. Deportivo Binacional desde las 1 p.m. Además, otro duelo que podría ir definiendo la parte baja de la tabla se jugará el domingo 3 de octubre, cuando San Martín y Cusco FC jueguen desde las 10:30 a.m.

DESCENSO LIGA 1 2021:

- Puesto 17 y 18 de la Tabla Acumulada descienden directamente a la Liga 2.

- Puesto 16 jugará el repechaje ante el ganador del Play-off Liga 2 (partidos ida y vuelta).

Así se jugará la Liga 1 2021.

¿Cuántos equipos de la Liga 2 asciende este año?

La Liga 2 está en sus etapas finales y pronto conoceremos a uno de los primeros ascendidos a la Liga 1 2022. En total de la segunda división ascenderá uno directamente y otro jugará el repechaje ante el puesto 16 de la tabla acumulada de la primera división del fútbol peruano.

PROGRAMACIÓN DE LA FECHA 14

Viernes 1 de octubre

Ayacucho FC vs Carlos A. Mannucci / 10:30 a.m.

Sport Boys vs Alianza Atlético / 1:00 p.m.

Cienciano vs Sporting Cristal / 3:30 p.m.

Sábado 2 de octubre

Sport Huancayo vs Alianza Universidad / 10:30 a.m.

Deportivo Municipal vs Binacional / 1:00 p.m.

Alianza Lima vs Club UTC / 3:30 p.m.

Domingo 3 de octubre

San Martín vs Cusco FC / 10:30 a.m.

Cantolao vs Melgar / 1:00 p.m.

Universitario vs César Vallejo / 3:30 p.m.

¡Próximo partido!



Fecha 14 - Fase 2 #Liga1Betsson



Binacional

Sábado 02/10

1.00 p. m.

Estadio San Marcos



¡Vamos La Academia! — Club Centro Deportivo Municipal (@CCDMunicipal) September 28, 2021

¿Cómo se define la Liga 1 2021?

Los ganadores de la Fase 1 (Sporting Cristal) y Fase 2 (faltan cuatro fechas por definir) jugarán los Play-off, siempre y cuando se mantengan entre los ocho primeros puestos al finalizar el año. Además. participan de la fase final los clubes que terminen en el primer y segundo lugar de la de la tabla acumulada. Por el momento, no habrán semifinales, los blanquiazules (si ganan la Fase 2) y los celestes (ganador Fase 1) disputarían directamente la final por estar dentro de los dos primeros puestos de la tabla acumulada.

