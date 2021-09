Patricia Chirinos sobre Bellido: “El presidente Castillo debería sacarlo, su propio gabinete se burla de él”

Patricia Chirinos pide al presidente Castillo que lo retire de cargo

Patricia Chirinos quien pertenece a la bancada de Avanza País, tuvo gruesos calificativos contra Guido Bellido, presidente del Consejos de Ministros. La legisladora no tuvo reparo alguno para hacerle el pedido al presidente Pedro Castillo de que lo remuevan del cargo.

Durante una entrevista con Canal N, la vicepresidenta del Congreso, remarcó las contradicciones que existen al interior del gabinete, por lo que aseguró que incluso el propio equipo ministerial “no lo respeta” .

“Es un primer ministro al que todo le queda grande. Es un primer ministro a quien nadie respeta, su propio gabinete se burla de él, los otros ministros salen y contradicen lo que él manifiesta. Es una persona tan pequeñita que, como decimos en los barrios, se agranda y, muchas veces, se cree más importante que el presidente Castillo”, indicó.

En ese mismo enfoque, Patricia Chirinos aseguró que Guido Bellido Ugarte ya no puede seguir en el cargo de premier, por lo que instó al presidente de la República, Pedro Castillo, a reconsiderar su permanencia como titular de la PCM.

“Creo que el presidente Castillo debería sacar a Bellido, porque el gabinete Bellido es un gabinete fallido, nadie lo respeta”, indicó.

“Este señor Bellido ya no puede seguir siendo premier, lo manifiesto hoy y desde hace semanas…”, agregó.

DE ACUERDO CON CENSURA A IBER MARAVÍ

Por otro lado, la parlamentaria de Avanza País , se mostró a favor de una eventual censura contra el actual ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Iber Maraví, por sus supuestas vinculaciones con atentados terroristas.

“Se tiene que censurar a este señor Maraví, cueste lo que cueste. Si no lo hace Castillo, lo tendrá que hacer el Congreso”, finalizó.

COMISIÓN DE ETICA INVESTIGARÁ A GUIDO BELLIDO

Durante la sesión de la Comisión de Ética Parlamentaria, que se realizó el lunes 27 de setiembre, se aprobaron diversas investigaciones preliminares, entre ellas la del premier Guido Bellido “por la presunta vulneración a la ética parlamentaria en agravio de la congresista Patricia Chirinos Venegas”.

Según expresó la presidenta de la Comisión de Ética, Karol Paredes, la congresista y presidenta de la Comisión de la Mujer, Elizabeth Medina Hermosilla, solicitó mediante un oficio que se realicen las investigaciones correspondientes al caso, ya que estos hechos “agravian (a la congresista Chirinos) al existir discriminación en su condición de mujer”, sostuvo.

DENUNCIA DE PATRICIA CHIRINOS CONTRA GUIDO BELLIDO

La congresista Patricia Chirinos recibió la carta notarial que le envió el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, y señaló que el documento es una nueva agresión en su contra y una amenaza, pero pese a ello, no retrocederá en su denuncia por agresión verbal contra el titular de la PCM.

“Esto es una amenaza, una agresión más de parte del premier hacia mi persona. Me reafirmo en todo lo dicho: Jamás voy a retroceder. No me van a amedrentar. Yo no le tengo miedo”, señaló Chirinos.

Recordemos que Guido Bellido, según sostiene Patricia Chorinos hizo un comentario despectivo sobre un caso fortuito que le sucedió a la parlamentaria. Ante esto, Chirinos no dudó en expresar su malestar y denunciarlo.

JORGE MONTOYA ANUNCIA MOCIÓN DE INTERPELACIÓN CONTRA GUIDO BELLIDO

Jorge Montoya informó que se presentará una moción de interpelación en contra del titular de la Presidencia del Consejo de Ministros, Guido Bellido, con el propósito de que explique sus intenciones sobre nacionalizar el gas de Camisea.

El parlamentario de Renovación Popular enfatizó en que, si los argumentos de Bellido no son convincentes, se buscarán las firmas en busca de censurarlo.

“Hemos levantado nuestra voz de protesta ante esta situación gravísima para la estabilidad jurídica del país, la economía. El procedimiento que se va a seguir en el Congreso va a estar de acuerdo a ley”, explicó Montoya a RPP.

