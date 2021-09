Alianza Lima y UTC se enfrentan por la fecha 14 de la Fase 2 de la Liga 1

Alianza Lima es líder de la Fase 2.

Alianza Lima y UTC de Cajamarca se enfrentan este sábado 02 de octubre en el estadio Universidad San Marcos en un duelo válido por la fecha 14 de la Fase 2 de la Liga. El partido, que será transmitido por el canal 14 de Movistar (GOLPERU), se jugará desde las 3:30 pm y los blanquiazules buscarán un triunfo que los mantenga en su buena racha luego de su victoria 3-1 sobre Alianza Atlético de Sullana.

Los dirigidos por Carlos Bustos suman 33 puntos en la Fase 2 con una ventaja de nueve puntos sobre su más cercano perseguidor, Sporting Cristal. A falta de cuatro fechas, los de la Victoria son los claros candidatos a llevarse este torneo y están a poco de lograrlo. Por otro lado, también son los primeros de la tabla acumulada con 49 puntos y con esa ubicación acceden de manera directa la final de los Play-off de la Liga 1 2021.

Historia distinta para UTC de Cajamarca, que ahora pelea por meterse a puestos de torneos internacionales. Los dirigidos por el uruguayo Mario Viera son novenos en la tabla acumulada con 29 puntos y están a dos de FBC Melgar, octavo y último clasificado -por ahora- a la Copa Sudamericana. Recordemos que este año son ocho los equipos peruanos que disputarán competencias internacionales el 2022.

Ambos equipos se han enfrentado en 21 oportunidades, con una pequeña ventaja para los ‘íntimos’. Alianza Lima ha logrado sacar la victoria en nueves ocasiones, mientras que UTC de Cajamarca siete veces. Por otro lado, han empatado en cinco partidos y la última vez que se enfrentaron los cajamarquinos obtuvieron la victoria. El juego fue válido por la la Fase 1 de la Liga 1 2020 y culminó con un 2-0.

LIGA 1, FECHA 14 - FASE 2

Alianza Lima vs UTC

Fecha: sábado 02 de octubre

Horario: 3:30 PM

Estadio: San Marcos

Transmisión: GOLPERU (Canal 14 Movistar)

Carlos Bustos, técnico de Alianza Lima: “Me encantaría dirigir en Matute con el estadio lleno”

Carlos Bustos, técnico de Alianza Lima, brindó una entrevista para ESPN Perú, donde habló del gran momento que pasa con Alianza Lima. Luego de la victoria 3-1 sobre Alianza Atlético de Sullana, que le aseguró el liderato de la Fase 2 y la tabla acumulada, confesó que le encantaría estar en el banquillo blanquiazul con la hinchada en el estadio Alejandro Villanueva

“Hoy que no está el público en la cancha, las redes sociales es una conexión fundamental. Ojalá pronto los hinchas puedan volver al estadio y este sentir y ese apoyo, que a nosotros no nos ha tocado desde que estamos, a mi me encantaría dirigir un partido en Matute con el estadio lleno, es difícil por la situación que vivimos y creo que no lo vamos a vivir este año”, dijo Carlos Bustos, técnico con varias presencias en el fútbol peruano.

"LA CONVOCATORIA DE FARFÁN NOS PONE CONTENTOS": Carlos Bustos, en exclusiva para #ESPNEquipoFPerú, habla sobre el buen momento de #AlianzaLima, #Farfán, la jerarquía de su plantel y su deseo de dirigir en Matute a estadio lleno. pic.twitter.com/FqYuIDW4s1 — ESPN Perú (@ESPNPeru) September 27, 2021

PROGRAMACIÓN DE LA FECHA 14

Viernes 1 de octubre

Ayacucho FC vs Carlos A. Mannucci / 10:30 a.m.

Sport Boys vs Alianza Atlético / 1:00 p.m.

Cienciano vs Sporting Cristal / 3:30 p.m.

Sábado 2 de octubre

Sport Huancayo vs Alianza Universidad / 10:30 a.m.

Deportivo Municipal vs Binacional / 1:00 p.m.

Alianza Lima vs Club UTC / 3:30 p.m.

Domingo 3 de octubre

San Martín vs Cusco FC / 10:30 a.m.

Cantolao vs Melgar / 1:00 p.m.

Universitario vs César Vallejo / 3:30 p.m.

¿Qué canal transmite los partidos de la Liga del fútbol peruano?

Los duelos por la fase 2 de la Liga 1 del fútbol peruano lo transmitirá Gol Perú a través de Movistar Tv y Movistar Play (dispositivos digitales y smart Tv)

¿Cómo se define la Liga 1 2021?

Los ganadores de la Fase 1 (Sporting Cristal) y Fase 2 (se define en cuatro fechas), siempre que se mantengan entre los ocho primeros puestos al finalizar el año, además de los clubes que terminen en el primer y segundo lugar de la de la tabla Acumulada, jugarán los Play-off. Por el momento no habrán semifinales, los blanquiazules (si ganan la Fase 2) y los celestes (ganador Fase 1) disputarán directamente la final por estar dentro de los dos primeros puestos de la tabla acumulada.

