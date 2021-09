‘Chiquito’ Flores le confiesa al ‘Cuto’ Guadalupe el insólito motivo de su salida de la Selección Peruana

'Chiquito' Flores estuvo en 12 clubes del fútbol peruano.

Luis ‘Cuto’ Guadalupe, exfutbolista peruano, estuvo en una amena y divertida entrevista con el exguardameta de Universitario de Deportes, Juan ‘Chiquito’ Flores. El portero se refirió a su salida de la Selección Peruana, que en ese momento estaba dirigida por el colombiano Francisco Maturana, y su pelea con Francisco ‘Pancho’ Pizarro en un duelo entre León de Huánuco y Alianza Lima.

“En ese tiempo estaba en Universitario de Deportes y la Selección Peruana. Me había enamorado de una flaca y me quedé hasta las tres de la mañana con ella. Fuimos a comprar un whisky y nos paró la policía. Les dije que estábamos yendo a un sitio tranquilo. Ahí llamo a un amigo, pero igual me llevaron a la comisaría. A las 8:00 a.m. tenía que entrenar en la Videna y a las 4:00 a.m. me fui a mi casa. Cuando llegué al entrenamiento, Francisco Maturana y el comando técnico ya estaba informado e intenté decir, en conferencia de prensa, que “había salido a sacar dinero al cajero para comprar los víveres para mi familia”. Fue la única idea que se me ocurrió, pero ahí nomás me desconvocaron”, contó Juan ‘Chiquito’ Flores.

Por otro lado, el exarquero contó todos los detalles del motivo de su pelea con Francisco ‘Pancho’ Pizarro. “Jugamos un partido definitorio con Sporting Cristal en Tacna, allí tuve el roche con Francisco Pizarro porque se metió en una bronca que no era suya y yo lo ignoré. Pasó el tiempo y en Huánuco nos vemos en un partido entre León de Huánuco y Alianza Lima. En una jugada George Forsyth le mete el codo a mi delantero y voy como capitán para separarlos. Y en eso, luego, se ve en el video, que José Soto lo mandó a Pizarro y se metió en el tema, por eso hice la anaconda, lo agarré y le metí más golpe, no lo dejé reaccionar. Lo tuve que madrugar, anticipar”. Finalmente, Juan ‘Chiquito’ Flores dijo que ahora tiene buena relación con el expreparador de Alianza Lima.

El exguardameta, que también defendió la camiseta de Unión Comercio, Cienciano del Cusco, entre otros, también habló de la patada que le metió al argentino Mauro Cantoro. Por otro lado, en la entrevista también cuenta de su actualidad y el pasaje más vergonzoso de su vida: cuando le hicieron una broma de mal gusto con Andrés Hurtado, ‘Chibolín’, como cómplice.

‘Chiquito’ Flores a el ‘Cuto’ Guadalupe: “Agradezco a los seguidores por hacerme el portero más malo del mundo”

Juan ‘Chiquito’ Flores conversó con el Luis ‘Cuto’ Guadalupe en una divertida entrevista donde confesó varias anécdotas de su carrera futbolística. El exarquero de Universitario de Deportes y otros equipos de la Liga 1, además de tener pasos en la Selección Peruana, le agradeció a los fanáticos del fútbol por catalogarlo como el “peor portero del mundo” por algunos bloopers.

“Gracias por hacerme el portero más malo del mundo”, le comentó ‘Chiquito’ Flores al ‘Cuto’ Guadalupe mirando a la cámara, confesando que ha visto los videos en las distintas redes sociales. Incluso dijo que les pone “like” porque esos videos lo mantienen vigente en el fútbol peruano. El exguardameta del León de Huánuco y Unión Comercio se mostró muy alegre a pesar de las constantes molestias de los fanáticos.

En la entrevista, Juan Flores también habló de los problemas que tuvo en la Selección Peruana y el porqué de su salida, la pelea a los puños dentro de la cancha que tuvo con Francisco Pizarro, la patada que le metió a Mauro Cantoro y muchas más anécdotas mientras fue arquero. ‘Chiquito’ hizo su debut profesional en el año 1997 con el Ciclista Lima.

Juan Ángel Flores Ascensio defendió la camiseta de doce clubes del fútbol peruano y no tuvo nunca la oportunidad de salir al extranjero. Entre las camisetas más importantes que vistió están la de Sport Boys, Universitario de Deportes y Cienciano del Cusco. Además, el guardameta disputó torneos internacionales como la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana.

Según Google, Juan ‘Chiquito’ Flores es el peor arquero del mundo

Aunque parezca una broma, el buscador más popular del mundo ha catalogado a Juan ‘Chiquito’ Flores como el arquero de peor nivel en todo el planeta. Solo basta escribir en la barra del explorador “el peor portero del mundo” para que, automáticamente, encontremos al exguardameta de Universitario de Deportes y Sport Boys.

SEGUIR LEYENDO