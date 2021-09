Melissa Paredes revela la rara enfermedad que padece: “Tomo pastillas cada ocho horas”

La exreina de belleza se descompensó en la primera gala de Reinas del Show. (Foto: Instagram)

Tras la descompensación que sufrió en Reinas del Show, Melissa Paredes, conductora de América Hoy, confesó la rara enfermedad que padece y que le produce constantes mareos al punto de vomitar y perder el equilibrio.

Recordemos que en la primera gala del programa de Gisela Valcárcel, la presentadora de televisión sufrió un leve desvanecimiento que dejó preocupado a más de uno.

Sin embargo, este tenso momento sirvió para que Melissa Paredes decidiera ir al doctor para realizarse los respectivos chequeos médicos. Con ello, la exreina de belleza logró dar con su diagnóstico.

“Fui al otorrino y me diagnosticaron vértigo postural del oído derecho, que son unos cristales que se desacomodan, no están en sus canales . Me hicieron un procedimiento y tomo pastillas cada ocho horas”, señaló Melissa Paredes.

Melissa Paredes, quien salió de sentencia en Reinas del Show tras eliminar a Lady Guillén, confesó que no fue al doctor en su momento porque no creía que los mareos fueran graves. “Me pasaba en pocas ocasiones, pensé que era relacionado con el estrés. No le di importancia”.

Sin embargo, cuando iniciaron las grabaciones de la novela Dos Hermanas, producción en la que fue protagonista junto a Mayella Lloclla, el vértigo fue cada vez más constante.

“Como grabamos de 7 de la mañana a 7 de la noche, había mucho estrés, pensé que era por eso”, acotó.

El padecimiento que sufre en el oído derecho empeoró al ingresar al reality de América Televisión , ya que en cada presentación debía mover todo el cuerpo al ritmo de la música.

Melissa Paredes casi se desmaya en la primera gala. (Foto: América TV)

Sin embargo, ahora que sabe al fin que sufre de vértigo postural, Melissa Paredes indica que puede controlar los episodios con la medicación recetada por su doctor de cabecera.

“En esta (última) gala me sentí feliz, tranquila y radiante. En cuanto a mis mareos ya estoy medicada... eso es lo que me faltaba para tener seguridad en la pista”, consideró la concursante de Reinas del Show.

“No estoy al 100%, estoy al 70%, pero antes me giraba todo el set, ahora hay un pequeño remezón. Ahora al bailar puedo sonreír y mirar a las cámaras”, añadió más tranquila.

MELISSA PAREDES SALIÓ DE SENTENCIA

Luego de caer en sentencia por obtener el puntaje más bajo junto a Lady Guillén, Melissa Paredes logró quedarse Reinas del Show tras deslumbrar al jurado con un baile al ritmo de Grease .

Mientras que Lady Guillén fue reforzada por Edson Dávila, más conocido como Giselo, Melissa decidió llevar a la pista de baile a Cielo Torres y Sebastián Monteghirfo.

“Melissa tiene una presencia muy fuerte, se para en el escenario y es imponente. Ahora, también sé que ella tiene mucho más por dar, esto es un proceso, ella no debe abandonar la competencia porque puede dar más, ella aún no demuestra todo su potencial”, expresó Cielo Torres sobre la conductora de América Hoy.

Finalmente, Melissa Paredes venció a la exconductora de Tengo algo que decirte en el versus de baile y continuará en la siguiente edición del programa de América TV.

“Yo estoy muy agradecida por la oportunidad”, señaló Lady Guillén al saber que fue eliminada. “La que se lleve la copa nos representará con la corona y con su propia historia y la historia de todas”, acotó.

Cabe resaltar que durante la gala no todas fueron malas noticias para Lady Guillén, ya que antes de enfrentarse a Melissa Paredes recibió varias sorpresas, entre entre ellas la visita de su pequeña hija y una carta de su pareja Christiam Uribe.

La presentadora de América TV venció a Lady Guillén en el versus de baile. (Foto: GV Producciones)

¿QUIÉNES ESTÁN SENTENCIADAS EN REINAS DEL SHOW?

En la cuarta gala de la segunda temporada del programa de Gisela Valcárcel, de este sábado 25 de septiembre, Vania Bludau, Milena Zárate y Diana Sánchez quedaron sentenciadas.

Aunque las participantes intentaron impresionar al jurado en la pista de baile, las tres participantes mencionadas obtuvieron los puntajes más bajos de la noche, por lo que pasaron a triple sentencia.

Vania Bludau obtuvo 37 puntos, Milena Zárate 40 puntos al igual que Diana Sánchez con 40 puntos. En tanto, Isabel Acevedo se llevó los mejores pasos de la noche con 44 puntos.

