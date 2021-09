Diana Sánchez tras sufrir robo con pistola: “He quedado afectada psicológicamente”

Diana Sánchez fue encañonada y asaltada. (Foto: América TV/ Instagram)

La integrante de Reinas del Show, Diana Sánchez, reveló que su estado emocional está bastante sensible luego de ser víctima de robo. Como se recuerda, la joven contó que fue encañonada y asaltada por delincuentes en moto.

“He intentado en lo posible que esta situación no perjudique mis ensayos, pero la preocupación por lo sucedido me tiene muy distraída”, indicó sobre sus ensayos en el programa de Reinas del Show.

“Soy una persona muy perfeccionista, pero luego del asalto he quedado afectada psicológicamente y con una sensación que hace mucho tiempo no sentía”, acotó la joven tras participar en la última entrega de Mi mamá cocina mejor que la tuya, conducido por Ethel Pozo y Yaco Eskenazi.

“La pase increíble en el programa, la energía de la cocina de Ethel y Yaco es muy buena, y me divertí mucho al lado de Tepha (Loza). Pero sí reconozco que cuando empezamos a cocinar todo fue un desastre, lo más complicado fue trabajar bajo la presión del tiempo”, contó la joven sobre el programa, el cual se transmitirá este domingo 26 de septiembre a las 7 de la noche, por América Televisión.

DIANA SÁNCHEZ CUENTA CÓMO ENAMORÓ A SU ACTUAL NOVIO

La modelo, quien confesó que se ha dado una oportunidad en el amor tras el fin de su matrimonio, remarcó que supo conquistar a su novio Dan a través del estómago. Cabe señalar que la pareja de Diana es norteamericana.

“Como buena peruana cocino muy rico, cuando Dan probó mi sazón lo conquisté aún más. En casa preparo mucho el ají de gallina y el adobo de pollo o de chancho, y también preparo ceviche, aunque al principio no me quedaba tan bien porque en Nueva York no encuentro algunos ingredientes, ahora ya sé cómo prepararlo y me sale ¡buenazo!”, indicó.

Diana Sánchez se dio una oportunidad en el amor. (Foto: América TV)

SUFRIÓ DEPRESIÓN TRAS FIN DE SU MATRIMONIO

En la tercera gala de Reinas del Show, Diana Sánchez abrió su corazón y reveló que sufrió depresión luego que su matrimonio terminara. Como se recuerda, en el 2018, la joven protagonizó un episodio de violencia con su entonces esposo Harold Cortez, de quien se separó después.

La joven reveló que buscó ayuda profesional para superar esta situación. “Tenía más de cinco días sin dormir, solo estuvo mi madre, mi padre y mi amiga, yo me di cuenta que tenía salir, separarme o alejarme de todo lo que podía hacerme recordar esa sensación” , indicó Diana en el programa.

DIANA SÁNCHEZ CUENTA MOMENTOS DE TERROR TRAS SER ASALTADA

Diana Sánchez, participante del programa Reinas del Show, vivió momentos de terror y pánico al ser interceptada por unos delincuentes que la asaltaron. La ex combatiente aseguró que la encañonaron y le pusieron una pistola en la cabeza para llevarse sus pertenencias.

“El día de ayer salgo con mi pareja de baile en el auto, me estaba dirigiendo para llevarlo a su casa y una moto se cuadra al lado mío literal, en la avenida La Marina, ha sido de noche. Puso la pistola sobre mí y me pidió el celular y el celular de mi bailarín”, dijo la exchica reality para el programa América Hoy.

Por el miedo y el pánico, ella solo atinó a entregar sus pertenencias y luego entró en shock por el susto. “Solo me apuntaron a mí, yo entré en crisis y comencé a llorar, mi bailarín estaba tan nervioso que empezó a tener náuseas”, dijo aún muy temerosa por la situación.

Asimismo, aseguró que por la medicación que recibe para controlar la ansiedad, tuvo una reacción más tranquila.

“Yo hace tiempo estoy medicada y la medicación me ayuda mucho a controlarme pero en ese momento no sabes cómo reacciona tu cuerpo. Gracias a Dios Andrés me ayudó a estacionarme porque comencé a manejar muy mal”, aseveró.

A pesar que muchos le han aconsejado que denuncie este hecho. La joven aseguró que prefiere mantenerse al margen, pues teme que los malhechores busquen venganza.

“Me dijeron ‘bueno si vas a continuar tienes que saber que son personas muy peligrosas, ya depende de ti’, ahora ya no quiero ni denunciar”, puntualizó.