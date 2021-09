Magaly Medina explota contra marca que usa su imagen sin su consentimiento: “Estafadores "

Magaly Medina enfureció con marca de pastillas que usa su imagen en redes sociales para promocionarse. (Foto: Captura ATV)

Magaly Medina fue clara y directa con sus seguidores. La conductora de televisión no pudo ocultar su indignación al saber que una marca de pastillas, que supuestamente ofrece bajar de peso a sus consumidores, se encontraba utilizando su imagen para promocionarse.

La popular ‘Urraca’ tildó de “estafadores” a los comercializadores de este producto, pues de acuerdo a las capturas de pantalla que mostró en su programa, ellos modificaron las entrevistas que realizó en su canal de YouTube para mencionar su marca.

“ IDEALICA es un producto conchudo que pertenece a unos estafadores profesionales. Ellos en las plataformas de internet tratan de asociar su nombre a figuras como yo para vender un producto que jamás he probado y utilizado, por lo que no puedo recomendar”, dijo la conductora.

Asimismo, Magaly Medina en más de una ocasión aseguró que esta falsa propaganda se viene difundiendo desde hace varias semanas por las redes sociales, por lo que en sus plataformas digitales también lo ha desmentido.

“Ya lo he desmentido en mis redes sociales, pero como la televisión es un medio masivo y le va a llegar a la gente que consume Facebook también, entonces yo les digo que no hagan caso”, señaló en otro momento la ‘Urraca’.

De otro lado, la conductora de Magaly Tv: La firme dejó en claro que ella no podría recomendar un producto que jamás ha probado. “Yo no tomo ese producto no lo recomiendo, no lo compren porque es totalmente falso”.

Antes de finalizar el tema, la polémica periodista señaló que nunca ha consumido pastillas para bajar de peso y que su figura la mantiene debido a los cuidados que mantiene en su alimentación.

“Mi peso muchos saben que me cuesta mantenerlo, porque a mí me gusta comer rico. Trato de comer sano, hago ejercicios periódicamente, arrastro mi cuerpo al gimnasio aunque no quiera, tomo mucha agua y los tratamientos que hago los recomiendo en mis redes sociales”, señaló.

“Yo les pido encarecidamente que no hagan caso, porque ya me he cansado de desmentir en mis redes sociales a estos farsantes. Lo que hacen es estafar a gente que tienen un poco de sobrepeso. Están usando mi imagen sin mi autorización”, sentenció.

MAGALY MEDINA OPINÓ SOBRE RECONCILIACIÓN DE LAS HERMANAS LOZA

Magaly Medina no fue ajena a la reconciliación que tuvieron las hermanas Melissa y Tepha Loza en el programa Esto es Guerra. La conductora de televisión una vez más lanzó un dardo venenoso contra el reality que logró que las modelos se vuelvan a hablar luego de 6 años.

“De hecho que si las contrataron era para eso, para que se amistaran o se pelearan en público. No había otra, para eso se juntaron. Vender el morbo de las dos hermanas que no se dirigen la palabra. Y claro, ellas (Melissa y Tepha) participan de buen gusto porque es lo que quieren hacer, nadie las obliga a eso”, precisó.

MAGALY MEDINA RESPONDE CARTA NOTARIAL QUE LE ENVIÓ AMÉRICA TV

Magaly Medina se mostró muy ofuscada luego de mostrar la carta notarial que le envió América TV por haber difundido en su programa las imágenes de la caída de Elías Montalvo.

“Yo lo hubiera querido poner, no leerlo y mostrar todas las imágenes, pero he dicho varias veces que hay un convenio por el cual América TV nos manda carta notariales. Hoy día nos han amenazado con demandar si yo seguía mostrando las imágenes”, indicó.

Además, se mostró bastante indignada al saber que Willax TV no recibía ningún tipo de carta notarial por mostrar casi todos los días en Amor y Fuego partes del programa Esto es guerra.

“ Hoy día nos han amenazada con demandar si yo seguía mostrando las imágenes. Sin embargo, América TV no se araña ni manda cartas notariales a Willax TV , que ponen todos los programas de América TV. Acá yo paso una imagen completa, llaman y amenazan”, señaló.

