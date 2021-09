YouTube: nueva función de la plataforma para descargar videos

YouTube brinda opción para poder descargar videos sin la necesidad de abrir otra página. (Foto: Unsplash)

Seguro eres uno de los que en algún momento ha tenido que escribir en Google “descargar videos de YouTube” o “convertir videos de YouTube en MP3″ y te han aparecido un montón de páginas web, de las cuales la mayoría son de dudosa procedencia. Ahora, con la nueva opción que brinda YouTube, ya no será necesario hacerlo, ya que la misma plataforma permite que se descarguen sus videos de manera legal.

Esta opción es una de las mas esperadas por los usuarios de YouTube, para poder acceder a ella, es necesario tener actualizada la última versión de Chrome, Microsoft Explorer o el navegador de Opera e ir a hasta la página de YouTube y bajar el contenido multimedia que desees, sin preocuparte por las limitaciones.

Lo único que requiere que hagas para poder acceder a esto es pulsar el nuevo botón download o descargar que aparece en la barra de opciones del propio clip. Una vez descargado, no será necesario una conexión a internet para reproducir el video, solo se tiene que ir hasta el apartado de descargas que aparece cuando uno tiene una cuenta de YouTube y podrás verlos desde ahí.

Por el momento solo permite descargar videos en una resolución máxima de 1.080p, además, si quieres ser paerticipe de esta nueva funcion, debes estar suscrito a YouTube Premium. Eso quiere decir, que deberás pagar si quieres este beneficio. A ello también se le suma que esta opción no ha sido liberada en todo el mundo. Ya que, solo los franceses, indios y algunos ciudadanos de otros países son los que han podido probar esta nueva función.

(Foto: Unsplash)

YOUTUBE Y OTROS TRUCOS QUE NO CONOCÍAS

YouTube tiene aproximadamente 1,9 millones de usuarios, los cuales diariamente ven miles de millones de videos. No obstante, muchas personas no utilizan todas las funciones de este servicio simplemente porque no tienen idea de su existencia. Por ello, te brindamos algunas funciones que quizás no conozcas.

Traducir automáticamente los comentarios

Esta opción a diferencia de la anterior, sí está habilitada para todos sin importar si tu cuenta es normal o Premium. A través de ella la plataforma ha habilitado oficialmente la función de traducción instantánea en su aplicación.

Esta herramienta había sido el centro de los comentarios en los meses pasados, porque estuvo en un periodo de testeo y solo podían probarla los usuarios con las cuentas de paga. Esto último, cambió en septiembre de este año. Por lo que se espera que poco a poco, la app se actualice de manera escalonada para el resto de los internautas.

Encender el modo nocturno

Muchas veces pasamos varias horas viendo un video de YouTube, por lo que la luz o el brillo puede llegar a fastidiar. En la versión de escritorio, es posible cambiar el tema habitual hacia un modo nocturno. Para eso, en tu computadora de escritorio o laptop presiona el ícono de tu perfil, el cual está ubicado en la parte superior derecha y selecciona la opción “Tema oscuro”.

(Foto: Unsplash)

Compartir con tus amigos un video en un momento específico

Con un par de clicks puedes compartir con tus amigos un video en un momento específico, sin necesidad de que vean todo el video. Para esto, se debe presionar “compartir”, después en la parte inferior marca la opción “Iniciar en” y digita el tiempo deseado siguiendo el siguiente formato: horas, minutos, segundos. También simplemente puedes detener el video en el momento deseado y presionar la opción “compartir”.

Rebobinar un video en YouTube

La posibilidad de rebobinar un video en YouTube puede ser útil si quieres repetir en varias ocasiones una canción o cualquier otro video. La función “En bucle” está disponible únicamente en la versión de escritorio. Para encenderla, haz clic derecho durante la reproducción y selecciona la opción “En bucle”.

Convertir un video en GIF

Para convertir un video en un GIF, agrega en la URL (ubicada en la barra de direcciones) “gif” justo antes de la palabra youtube. Es decir, la dirección electrónica empezará así: www.gifyoutube.com/watch?v=.... Esto te redirigirá a otro sitio web, en donde podrás configurar unos cuantos parámetros para el futuro gif, también podrás determinar la duración, recortar, agregar una marca, entre otros.