¿Dónde está escondida Laura Bozzo? Conductora suma otro problema legal tras pugna con Gabriel Soto

Laura Bozzo no asistió a audiencia con Gabriel Soto. (Foto: Instagram)

Laura Bozzo se ha convertido en una de las personas más buscadas de México y en 190 países más por evasión fiscal. Como se recuerda, la conductora peruana fue acusada por la Fiscalía de vender un inmueble embargado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Tras solicitar a la Interpol una ficha roja para buscarla en México y a nivel internacional no se sabe nada de la animadora. Sin embargo, luego de estar por muchas semanas no habida y desconectada totalmente de las redes sociales y amigos, Laura Bozzo decidió romper su silencio.

“He decidido suspender temporalmente mi cuenta por que ha sido jaqueada por dos semanas no voy a estar y espero terminar con esta pesadilla cuanto antes. Ni muerta me iré de México, los amo”, escribió Laura Bozzo en su cuenta de Twitter.

Respecto al adeudo fiscal, Bozzo lamentó no haber cumplido con ello, y señaló haber entendido mal, pues creyó que “tenía tres años para hacerlo”. Además, agregó que no podría cumplir con la deuda si estaba encerrada.

“Si no me presenté es porque por mis problemas de salud avalados por médicos era una sentencia de muerte anticipada”, remarcó.

Lo cierto es que hasta ahora no se sabe dónde está Laura Bozzo, y son varios los programas de Espectáculos, más aún los mexicanos, quienes arman sus hipótesis de cuál sería su paradero. Incluso, espacios como ‘Hoy’, de Galilea Montijo, se han atrevido a invitar videntes, quienes han indicado que estaría fuera de México.

LAURA BOZZO ACUSADA DE EVASIÓN FISCAL

En el mes de agosto, un juez ordenó prisión preventiva justificada en el Reclusorio de Santiaguito, en Almoloya de Juárez para la conductora. Esto a petición de la Fiscalía General de la Republica (FGR).

Según la entidad, Laura Bozzo cometió un delito fiscal que sobrepasa los 12 millones de pesos. Además, la señala por vender un inmueble que estaba embargado por el SAT, el cual garantizaba el pago de un adeudo por 13 millones 769 mil pesos (690 mil 750 dólares) .

Al vender esta propiedad, Laura Bozzo cometió el delito de “depositario infiel”, por lo que podría ser encarcelada por entre tres a nueve años en prisión.

Laura Bozzo comenzó a conducir programas de Televisión en Perú, país donde nació (Foto: Instagram @Laurabozzo)

“BRUTA PARA LOS IMPUESTOS”

Cabe indicar que Laura Bozzo señaló hace unos meses que había solicitado un acuerdo reparatorio para pagar el adeudo fiscal. En ese entonces, la peruana indicó que se trataba de un mal manejo de sus contadores y que ella era muy confiada por ser “muy bruta para los impuestos”.

En el 2018, la abogada pasó por la misma situación al ser acusada de evasión fiscal por 17 millones de pesos (853 mil 7 dólares), al no haber pagado varios impuestos. Hecho que podía llevarla a la cárcel.

LAURA BOZZO EN PROBLEMAS LEGALES CON GABRIEL SOTO E IRINA BAEVA

Esta semana se sumó un problema más para Laura Bozzo , pues no se presentó a la audiencia por una demanda en su contra. Como se recuerda, Gabriel Soto e Irina Baeva demandaron a la conductora hace un año por difamación, amenazas, acoso y discriminación.

“Se hizo el desahogo de las pruebas y la contraparte no se presentó entonces la demanda procede”, señaló Gabriel Soto al programa “Hoy”.

El actor indicó que ni la abogada ni sus abogados se presentaron a la audiencia.

“El objetivo es marcar un precedente de que no se puede denigrar de esa manera, no se puede utilizar ese tipo de lenguaje en contra de alguien, de nosotros en este caso, en televisión internacional, denigrando nuestra reputación, nuestra dignidad, llamándonos cosas que no vienen al caso”, indicó Gabriel Soto.

“Se marcó un precedente para que haya un respeto entre la gente que está detrás de los micrófonos y tiene el poder de opinar y siempre hay un límite en la libertad de expresión”, acotó el artista.

El actor y su pareja, Irina Baeva, señalaron que quieren de la conductora una disculpa pública y que se determine cuánto será la indemnización que les corresponde.

“Nunca jamás le deseo mal a nadie pero lo que sí pienso es que todos somos adultos y cada quien es responsable de sus decisiones y sus consecuencias”, señaló la actriz.

LAURA BOZZO Y SU FAMA EN MÉXICO

Laura Bozzo se hizo conocida en México por su programa “Laura en América”, el cual fue grabado en Perú de 1998 hasta el 2008. En este espacio atendía casos de violencia familiar, maltratos e infidelidades. Ella hizo conocida la frase: “qué pase el desgraciado”, la cual usaba cada vez que un invitado negativo entraba a escena.

