Esto es Guerra: Diego Chávarri acusa al programa de no ayudarlo tras sufrir grave lesión

Diego Chávarri, Miguel Arce, Ernesto Jiménez, Bruno Agostini y André Castañeda fueron invitados al programa Amor y Fuego conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre, para hablar sobre la terrible caída que sufrió Elías Montalvo en Esto es Guerra.

Los exchicos reality coincidieron que el accidente se debería a una negliencia del programa, debido a que la línea de vida no estuvo bien asegurada.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fueron las declaraciones de Diego Chávarri, quien denunció tiempo atrás que el reality no se hizo cargo por una lesión que sufrió en Esto es Guerra .

“Yo tuve un accidente y se desatendieron totalmente de la situación como siempre. Van varias veces que en este programa (Esto es Guerra) se da algo igual”, expresó el exfutbolista fastidiado.

“Si no tienen la capacidad en cuanto a seguridad para realizar juegos de altura, simplemente que no los hagan. Pasó lo de Angie, pasó lo de Austin, ahora lo de Elías (...) Acá nadie se está divirtiendo. Si el chico caía mal, podía salir súper mal o muerto”, añadió.

LESIÓN DE DIEGO CHÁVARRI EN ESTO ES GUERRA

Diego Chávarri sufrió una lesión en un juego extremo en el 2018, por lo que fue retirado en una ambulancia para ser llevado de emergencia a una clínica local .

Luego de ser separado del reality de América TV, la expareja de Melissa Klug rompió su silencio y aseguró que sus lesiones resultaron ser de gravedad, comprometiendo su columna. La cirugía le costó cerca de 35 mil dólares .

“Yo me lesioné en el programa. Hubo ahí un tema con el canal, con el seguro que decía que no cubre, pero si tú vas a entrar a un programa de competencia, me imagino que han tenido que hacerte un chequeo previo y ellos estar al tanto de una lesión existente”, expresó en Amor y Fuego.

La lesión ocurrió durante un juego extremo del programa. (Foto: Captura América TV)

Además, Chávarri denunció que el programa no se hizo a cargo de su recuperación porque “el seguro no cubría la lesión que tenía” .

“Ellos se basaron de que yo ya tenía la lesión y no es así porque averiguando con los doctores, una hernia se te puede empeorar o aparecer en cualquier momento”, señaló.

Pero no solo eso, el exfutbolista expresó que el programa no le pagó el sueldo de tres meses que presuntamente le prometieron.

“La verdad, me quedaban tres meses de contrato, pero no cubrieron eso. Si no apareces en pantalla, no te pagan, por eso la gente aparece hasta con yeso”, dijo.

SUNAFIL INVESTIGARÁ A ESTO ES GUERRA

La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) se pronunció a través de sus redes sociales sobre la aparatosa caída que sufrió Elías Montalvo durante una competencia del programa ‘Esto es Guerra’. El tiktoker cayó a más de 40 metros de altura tras una falla en la línea de vida

“Equipo inspectivo de #SUNAFIL ha iniciado los procedimientos inspectivos correspondientes para iniciar las investigaciones frente a este accidente de trabajo”, se puede leer en el comunicado de la entidad pública a través de su cuenta oficial de Twitter.

