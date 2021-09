Elías Montalvo y el mensaje que dejó en su Tiktok que ha causado terror en sus seguidores

Elías Montalvo y su misterioso mensaje

Elías Montalvo dejó un misterioso mensaje momento antes de conocerse de la peligrosa caída que casi le cuesta la vida. A través de sus publicaciones en Instagram, el competidor de Esto es Guerra sorprendió a más de uno con este post que publicó el martes 21 de setiembre.

Como se recuerda, grande fue la preocupación para sus amigos y seguidores tras caer de una altura de 14 metros, mientras realizaba una competencia. La línea de vida que sostenía al participante de Esto es Guerra falló y él no pudo ser sostenido.

¿QUÉ DECÍA EL MISTERIOSO MENSAJE DE ELÍAS MONTALVO EN INSTAGRAM?

Recordemos que algunas personas dejan ciertos mensajes que a uno lo sorprender y es que sin querer muchos tienen cierta premonición frente a diversos accidentes que podrían pasar. En el caso de Elías fue similar.

Como se recuerda, este martes se revelaría un capítulo más de la serie ‘La academia de Esto es Guerra’, por lo que Elías no dudó en compartir esta publicación para dar detalles de esta producción.

“Hoy sale el primer capítulo de la academia y estoy emocionado. ¿Quién será el accidentado por el cual lloran?”, escribió quien momentos después sufrió una lesión tras esta caída.

¿CÓMO SE ENCUENTRA ELÍAS MONTALVO TRAS SU CAÍDA EN ESTO ES GUERRA?

En horas de la madrugada el chico reality no dudó en compartir con sus seguidores, los mismos que se encontraban muy apenados y preocupados por su estado crítico. Como se recuerda, el joven cayó de una altura de aproximadamente 14 metros, mientras participaba de un juego en Esto es Guerra.

“Hago esta historia para decirles que me encuentro estable. Gracias a Dios, tengo un angelito de la guardia que me cuida mucho, siempre. El doctor me acaba de decir que los resultados son positivos”.

“No tengo ninguna fractura. Me tomaron tomografías y radiografías; en el pie, columna, en todos los sitios”, aclaró el joven sobre la posibilidad que exista alguna lesión. Fue un fuerte golpe en el pie izquierdo, el otro está bien. Me voy a quedar en la clínica por cualquier cosa que pase. En observaciones”.

AMERÍCA TV SE PRONUNCIA TRAS CAÍDA DE ELÍAS MONTALVO

Tras este tenso episodio, América Tv emitió un comunicado en el que informan que investigarán qué es lo que realmente pasó con la seguridad del juego de altura, donde un descuido estuvo a punto de provocarle una lesión de consideración a Elías Montalvo.

“América Televisión lamenta profundamente lo ocurrido en el programa Esto es Guerra, que produce ProTv para América.

A esta hora, y después de varios exámenes, se nos ha informado que el Sr. Montalvo sufre solo de contusiones leves y sería dado de alta esta misma noche (ayer).

En América Televisión estamos plenamente comprometidos con la seguridad y el bienestar de nuestros colaboradores e invitados y hoy, junto al equipo de producción haremos una minusiosa revisión para determinar las causas de lo ocurrido y, sobre todo, evitar que se repitan situaciones como esta en el futuro”.

