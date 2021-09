Elías Montalvo reaparece tras peligrosa caída y da detalles de su estado: “Me encuentro estable. Gracias a Dios”

Elías Montalvo da detalles de su estado de salud.

Tras su peligrosa caída y ante la posibilidad de que haya sufrido severas lesiones, Elías Montalvo sorprendió a sus seguidores tras compartir a través de sus historias de Intagram un mensaje contando sobre su estado de salud.

En horas de la madrugada el chico reality no dudó en compartir con sus seguidores, los mismos que se encontraban muy apenados y preocupados por su estado crítico. Como se recuerda, el joven cayó de una altura de aproximadamente 14 metros, mientras participaba de un juego en Esto es Guerra.

“Hago esta historia para decirles que me encuentro estable. Gracias a Dios, tengo un angelito de la guardia que me cuida mucho, siempre. El doctor me acaba de decir que los resultados son positivos”.

”No tengo ninguna fractura. Me tomaron tomografías y radiografías; en el pie, columna, en todos los sitios”, aclaró el joven sobre la posibilidad que exista alguna lesión. Fue un fuerte golpe en el pie izquierdo, el otro está bien. Me voy a quedar en la clínica por cualquier cosa que pase. En observaciones”.

ELÍAS MONTALVO AGRADECE EL CARIÑO DE SUS FANS TRAS SUFRIR PELIGROSA CAÍDA EN ESTO ES GUERRA

Continuando con su mensaje, el chico reality que pertenece a Esto es Guerra, no dudó en agradecer a sus seguidores por las muestras de cariño y preocupación tras este momento tan difícil que pasó.

“Muchas gracias por su preocupación, he recibido muchos mensajes. Quiero volver a la competencia más fuerte que nunca”, aseguró el emprendedor.

“Para que no se preocupen, este collarín es por precaución, no porque estoy mal del cuello ni de la columna. Estoy sentadito de terco porque soy muy hiperactivo. Mi pie todavía está un poco inflamado, debe ser un esguince”, agregó.

Como se recuerda, Elías Montalvo sufrió una peligrosa caída al fallar la línea de vida que lo sostenía. Seguidores del también tiktoker acudieron hasta las afueras de la clínica local donde fue trasladado.

En el lugar también llegaron amigos y familiares del competidor quien se encuentra estable y al parecer solo fue un golpe y el susto que sufrió por esta caída.

TÍO DE ELÍAS MONTALVO CUENTA DURO DRAMA QUE VIVIÓ SU FAMILIA

El tío de Elías Montalvo contó que el padre del joven falleció cuando cayó de una altura considerable y por ello, se puede entender la preocupación de la madre al momento que llegó a la clínica.

“De hecho que todos están preocupados acá, viendo acá las noticias en Magaly y preocupados. He hablado con la mamá y me dice que está yendo a la clínica, pero justo la mamá está mal y preocupada porque el papá de Elías también falleció porque se cayó de una altura pues y no llegó a conocer a Elías también, bueno ya nace el mismo día que el papá fallece. Al siguiente día creo que fue”, declaró al programa de Magaly Medina el tío del joven que pertenece a Esto es Guerra.

