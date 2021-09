Austin Palao fue despedido de EEG por denunciar seguridad de los juegos

No es la primera vez que se exponen a los concursantes. El reality de competencias Esto es guerra está en medio de un nuevo escándalo luego de que el competidor Elías Montalvo quedara suspendido en el aire durante un reto de altura. Las impactantes imágenes causaron la indignación de los televidentes, además, América TV suspendió la transmisión en vivo para ir a la tanda de comerciales.

Este lamentable suceso en EEG volvió a poner en debate la seguridad de los concursantes que se enfrentan diariamente a ese tipo de pruebas. El momento también sirvió para que televidentes y fanáticos del reality más famoso del Perú recuerden lo que ocurrió con Austin Palao.

RETIRADO DEL PROGRAMA POR SUS CRÍTICAS

Hace un año, Austin Palao, quien estaba en el grupo de los ‘combatientes’, comentó en vivo que no quería realizar unas pruebas del programa porque no se sentía seguro, dejando entrever que la seguridad de los retos podía ponerlos en riesgo.

“Es preciso que en este tipo de competencias se tenga el mayor cuidado posible. Con todo el dolor de mi alma, me he sentido muy asustado ahí arriba y no vuelvo a hacer retos de altura”.

Incluso, mientras estaba en plena transmisión en vivo de Esto es guerra, pidió que las cámaras mostraran las marcas rojas que tenía en su cuello producto de la tensión de las cuerdas que lo sujetaban en el aire.

“Que se retire del programa” , este fue el mensaje que dejó el tribunal de EEG luego de que el joven criticara al programa. En su momento, Johanna San Miguel y Gian Piero Díaz pidieron que se reconsiderará la decisión, pero esta no se cambió.

Un caso similar fue el del año 2019, cuando se enfrentaba a Hugo García, quedó suspendido de una de sus piernas. Estas son solo algunas escenas que se han vivido en el programa que emite América TV, y hasta la Sunafil se tuvo que pronunciar por las quejas de los televidentes en redes sociales.

¿QUÉ PASÓ CON ELÍAS MONTALVO?

El pasado martes 22 de septiembre, durante una competencia de altura, Elías Montalvo y sus compañeros se encontraban sentados y colgados con ayuda de una soga. Una mala ejecución de este juego ocasionó que el joven quedara suspendido del cuello, por lo que rápidamente se decidió salir del aire para que los televidentes no continúen mirando lo que pasó.

Se puede escuchar a Allison Pastor, nueva integrante del reality, gritando para que la puedan bajar de la silla luego de ver lo que ocurrió con Montalvo.

En unas historias que el joven mostró en su cuenta oficial de Instagram se le puede ver con un collarín y con molestias para hablar.

SUNAFIL INVESTIGARÁ EL CASO

“El equipo de Sunafil ha iniciado los procedimientos inspectivos correspondientes para iniciar las investigaciones frente a este accidente de trabajo”, fue el mensaje que emitió la autoridad en su cuenta oficial de Twitter en relación a lo ocurrido con Elías Montalvo de EEG.

