Gregorio Pérez pide no dramatizar derrota ante Municipal: “No éramos tan buenos cuando le ganamos a la San Martín”

El uruguayo suma una victoria y una derrota desde su regreso al equipo crema. (Foto: Liga 1).

Gregorio Pérez habló tras la derrota de Universitario de Deportes ante Deportivo Municipal por la fecha 11 de la Fase 2 de la Liga 1. Los cremas cayeron y fueron dominados por el cuadro ‘Edil, dirigido por Hernán Lisi, y el técnico uruguayo dijo que no deben “dramatizar” la caída. Además, ‘Goyo’ habló del próximo encuentro de los merengues en el torneo peruano.

“Nos ganaron en la mitad de la cancha, creo que merecimos un poco más. Felicito a Deportivo Municipal, nosotros tenemos que mejorar. El jueves tenemos otra final. No hay que dramatizar, no éramos tan buenos cuando le ganamos a la San Martín y hoy no somos tan malos”, dijo Gregorio Pérez en una entrevista para GOLPERU en el estadio Miguel Grau.

Además, el técnico uruguayo hizo un análisis del partido . “Son dos tiempos completamente distintos, hasta los 38 minutos del primer tiempo, Deportivo Municipal se adueño del balón, del juego, nos convirtieron. Nosotoros tuvimos la primera chance a los 40 minutos del primer tiempo. El segundo tiempo cambió, nosotros le achicamos los espacios, no los dejamos jugar tan libres, tuvimos chances. Hay una gran actuación del arquero Diego Melián. El rival supo aprovechar muy bien los momentos para ponerse en ventaja”,

“Merecimos un poco más, pero esto no se trata de merecer, hay que hacer los goles. Nosotros debemos mantener los pies sobre la tierra. El jueves tenemos otra final”, dijo ‘Goyo’, refiriéndose al próximo partido ante Alianza UDH por la fecha 12 de la Fase 2 de la Liga 1, el 23 de septiembre desde las 3:30 de la tarde.

Deportivo Municipal venció 2-0 a Universitario de Deportes por la fecha 11 de la Fase 2

Con goles de Alexis Rodríguez y Roberto Ovelar, Deportivo Municipal venció 2-0 a Universitario de Deportes en el estadio Miguel Grau del Callao, en el último partido de la fecha 11 de la Fase 2 de la Liga 1. Los dirigidos por Gregorio Pérez no pudieron ante los ‘Ediles’, quienes mostraron un gran juego y fueron superiores en casi todo el partido.

El primer gol del cotejo lo anotó el argentino Alexis Rodríguez a los 10 minutos. El delantero recibió un pase filtrado de zurda de Roberto Ovelar, figura del partido, para ganarle el duelo a Federico Alonso y, ante la salida apresurada de José Carvallo, pudo tocar la pelota primero y meterla al arco para poner el 1-0. El futbolista ofensivo marcó su primer gol en el fútbol peruano.

El segundo gol llegó desde los pies del paraguayo Roberto Ovelar. El único punta del Deportivo Municipal pidió el balón tras el penal que cobró el árbitro Michael Espinoza luego de una polémica jugada que terminó con mano de Aldo Corzo. El ‘Búfalo’ le pegó de zurda, a pesar de ser diestro, y engaño a José Carvallo, que se tiró para su lado derecho y el balón fue al lado contrario.

Con esta victoria, Deportivo Municipal sumó 17 puntos y avanzó a la sexta posición de la tabla de posiciones de la Fase 2, mientras que, en la tabla acumulada, la que más le interesa por ahora para salir de los últimos puesto, logró alejarse de Cusco FC y Deportivo Binacional y ahora suma 24 puntos. En la siguiente fecha, los ‘Ediles’ enfrentarán a Sport Huancayo el 23 de septiembre desde las 11:00 a.m.

Por otro lado, Universitario de Deportes se quedó con 14 puntos en la tabla de la segunda fase y en el acumulado con 29 puntos. El equipo dirigido por Gregorio Pérez enfrentará la próxima semana a Alianza UDH por la fecha 12 de la Fase 2 de la Liga 1. El duelo se disputará el 23 de septiembre desde las 3:30 de la tarde.

