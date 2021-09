Julio Velarde niega que el BCR tenga la “culpa” del alza del dólar

Julio Velarde, presidente del BCR (Foto: Agencia Andina)

En la presentación del Reporte de Inflación del mes de setiembre por parte del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde, presidente del BCR, comentó sobre el alza del dólar luego que el premier Guido Bellido culpara a los funcionarios por el alto tipo de cambio. También reafirmó su disposición de seguir al frente de la entidad emisora, aunque planteó la necesidad de evitar un directorio conflictivo.

Velarde ha responsabilizado al alza del dólar en el país, que está superando los S/ 4.11, a la incertidumbre política. Sin embargo, recientemente el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, culpó a los funcionarios por el alza del tipo de cambio.

“Nos están jugando mal algunos funcionarios (...) el dólar debe estar en S/ 3.50 o S/ 3.40, pero hay también gente que está arriba, sí, porque alguna vez dijeron: ese pueblo que eligió a Pedro Castillo se le debe castigar, debe estar el dólar en S/ 6, así se nos amenazó”, manifestó Bellido el día de ayer, en declaraciones a la prensa.

Al ser consultado por estos comentarios, Julio Velarde precisó que el BCR no es culpable de la inestabilidad .

“No entiendo el comentario de la persona a la que hace referencia. No sé a qué funcionario puede culpar de ello, porque los que causan la inestabilidad negativa no somos, en todo caso, nosotros. Pero, ¿qué se requiere puntualmente para que las expectativas de inversión privada pueden aumentar y la estabilidad crezca? Es confianza, generar confianza”, dijo.

El economista señaló que la incertidumbre sobre las próximas medidas del gobierno y no saber si podrían afectar los negocios sería lo que afecta la llegada de potenciales inversionistas. También dijo que, en ese caso, el conjunto de autoridades debería transmitir un “mensaje de confianza”.

#BCRP: Información de Mercados Cambiario y Monetario a las 13:30 horas pic.twitter.com/mZ9Ib2bo8I — Banco Central de Reserva del Perú - BCRP (@bcrpoficial) September 17, 2021

PERMANENCIA EN EL PUESTO

Velarde también confirmó que aceptó la propuesta pública que le hizo el presidente, Pedro Castillo, para permanecer en el puesto, pero que el nombramiento oficial dependerá del mismo jefe de Estado.

“Nunca he querido aferrarme al cargo, me ofrecieron públicamente quedarme en la presidencia [del BCR], he aceptado. Obviamente, es decisión del Presidente si al final me nombra o no. Si me nombra bien, si no también”, manifestó.

“Cuando he conversado con él (presidente Pedro Castillo), lo que hemos discutido, más que directores, fue que no se quería un directorio conflictivo”, agregó.

Julio Velarde reveló que cuando conversó con el Mandatario le comentó sobre su experiencia en el BCR entre los años 2001 y 2006, cuando fue director más de la mitad de ese periodo, en que hubo dos presidentes que renunciaron: Richard Webb y Javier Silva Ruete.

“ A mí después me ofrecieron la presidencia y no acepté , luego hubo otros dos que tampoco aceptaron, o sea, realmente nunca hubo tanta renuncia como en ese periodo. Entonces, lo que quería es evitar un directorio conflictivo y nada más, pero no estar imponiendo directores ni nada de eso”, afirmó.

Enfatizó que no se han mencionado posibles nombres para el nuevo directorio, pero sí el perfil que se busca.

“Con el ministro de Economía, Pedro Francke, sí hemos discutido el perfil de los directores, y lo que se quiere básicamente es que sean técnicos. Y con el Congreso no he hablado, solo cuando me invitó la presidenta del Parlamento y le dije que, por principio de gobernanza, no es bueno que haya políticos (en el directorio)”, dijo.

Julio Velarde comentó que la tarea del Banco Central siempre ha sido mantener estabilidad, porque si no hay estabilidad es muy difícil, y hasta casi imposible, hablar de crecimiento.

“Solo en los periodos de estabilidad hemos tenido crecimiento, y lo que hemos visto en los últimos años es que el Banco Central ha tratado de mantener siempre este barco a flote”, afirmó.

“Lo hemos hecho durante la peor crisis financiera mundial de los últimos 90 años, la peor pandemia de los últimos 100 años y ahora en una tormenta política que probablemente sea una de las más fuertes que hemos experimentado por lo menos en los últimos 20 años”, dijo.

(Con información de la Agencia Andina)

SEGUIR LEYENDO