Pedro Castillo tras escasez de agua en SJL: “Estamos tomando una decisión sobre Sedapal”

Pedro Castillo habla sobre caso Sedapal.

El presidente de la República, Pedro Castillo, expresó que su gobierno está tomando “una decisión” respecto del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal), ante el problema suscitado en San Juan de Lurigancho, la cual será anunciada próximamente.

“Estamos tomando una decisión ya con respecto a Sedapal, no se preocupen, pronto vamos a informar”, dijo el mandatario tras el reclamo de una ciudadana en el distrito limeño de Comas.

“Lima y sus conos, sus sectores, no pueden seguir mendigando por problemas burocráticos, por problemas políticos, el hambre, la miseria, no pueden seguir siendo problemas de gobierno, tienen que ser una responsabilidad de Estado, por eso creemos conveniente que las dirigentas, el Estado, la sociedad, tenemos que asumir una responsabilidad compartida”, añadió.

GAS DE CAMISEA

Tras su visita al distrito de Comas, el jefe de Estado, también reiteró su deseo de recuperar el gas de Camisea. “En este gobierno, así como tenemos la riqueza del gas de Camisea, que vamos a recuperarla para dar el presupuesto real a la familias, vamos a recuperar la riqueza que tiene este país”, aseguró.

OLLAS COMUNES

Pedro Castillo estuvo en la zona de Año Nuevo, donde se reunió con las dirigentes de las Ollas Comunes, quienes se han visto muy afectadas por el alza de precios de la canasta familiar. Los insumos que ellas actualmente usan para la elaboración de los alimentos, no serían los adecuados para una correcta alimentación.

Durante este evento, el mandatario se comprometió a aumentar el presupuesto para las ollas comunes, en parte con el pago de las deudas que están saldando algunas grandes empresas.

“En necesario recordar que esas deudas que vienen pagando las empresas también sirva para incrementar su presupuesto de las ollas comunes. En este sentido, me comprometo a seguir realizando las acciones a favor de ollas comunes para que sean sostenidas y articuladas. Y cómo no, ver la posibilidad de no solo reducir el costo del balón de gas, sino también los artículos de primera necesidad”, adelantó.

Además, indicó que este miércoles ha dispuesto la transferencia de 99 millones de soles que “irán directamente a alimentar a nuestros hermanos y hermanas más vulnerables ; pero me sorprende que los presupuestos tengan que dar una vuelta y pasar por la voluntad de un segundo o tercero para llenar las ollas de las familias”. “Un plato de comida no se puede politizar” , aseveró.

“Si no ligamos la alimentación, la educación y la salud, poco o nada habremos hecho por este país, poco o nada habremos hecho por nuestras familias. Hoy acabamos de destinar 99 millones de soles que llegan directamente a alimentar a nuestros hermanos y hermanas, a las familias más vulnerables, pero me sorprende que los presupuestos tienen que dar una vuelta y pasar por la voluntad de un segundo, un tercero para llenar la olla de la familia. Eso no puede pasar”, añadió el mandatario a la prensa.

Asimismo, el presidente Pedro Castillo solicitó a los miembros de las ollas comunes trabajar de manera ordenada y transparente, con el propósito de que todos los ciudadanos sean beneficiados. Así, se comprometió a “solventar” el presupuesto para atender a las personas con pocos recursos económicos y terminar con las “desigualdades de la grande ciudad de Lima”.

“Lima y sus sectores no pueden seguir mendigando por problemas burocráticos y políticos. El hambre y la miseria no pueden seguir siendo problemas de gobiernos, sino una responsabilidad de Estado”, expresó el jede de Estado.

Recordemos que en el Perú existen miles de organizaciones de Ollas Comunes, las cuales se han visto gran afectados por el alza de los productos de primera necesidad. Cabe mencionar que cada plato de comida cuesta un sol con 50 céntimos, monto que no puede ser elevado porque las familias no tendrían cómo solventar esa elevación del precio en sus comidas.

