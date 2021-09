‘Checho’ Ibarra a críticos de Gustavo Dulanto: “Lo mataban por jugar en Moldavia y ahora lo piden para Perú”

En esta vida todo da vueltas y esto lo sabe muy bien Sergio ‘Checho’ Ibarra, quien se pronunció en la red social Twitter luego de que los hinchas peruanos explotaran en halagos a Gustavo Dulanto por su impecable participación en Champions League con su equipo Sheriff Tiraspol.

El comentario del exjugador argentino nació por los pedidos que se hicieron para que Dulanto sea el nuevo convocado de Ricardo Gareca para la selección peruana en lo que resta de las eliminatorias sudamericanas rumbo a Qatar 2022.

Un primer grupo le pidió al DT Gareca que elimine a Anderson Santamaria de su lista para darle una oportunidad al jugador del Sheriff, quien fue clave para los goles de su equipo en el debut en la Liga de Campeones. Incluso, terminó con la cinta de capitán.

Sergio Ibarra en Twitter recordó los comentarios ácidos que se emitieron contra Gustavo Dulanto por firmar con el equipo de Moldavia, el cual fue menospreciado por algunos hinchas, quienes le recalcaron al peruano que se había equivocado con su decisión.

“Le quieren dar la cinta y hasta le preguntan si pueden jugar dos zurdos juntos, jaja”

Ibarra recibió una lista de comentarios sobre su publicación en Twitter. A algunos de sus seguidores les respondió defendiendo su posición. “Sea donde sea, en Europa es mejor que nuestra querida Liga1, lamentablemente, papá”, sostuvo.

Gustavo Dulanto se debe estar matando d la risa, hace unos meses lo mataban, porq había firmado x un equipo desconocido d Moldavia, hoy q jugó y ganó en la Champions ya lo piden en la Selección, le quieren dar la cinta y hasta se preguntan si pueden jugar dos zurdos juntos. Jaja. — Sergio Ibarra Guzman (@chechogoleador) September 16, 2021

¿Gustavo Dulanto puede jugar con la selección peruana?

Un detalle a destacar es que el jugador peruano aún no ha debutado con la Bicolor que dirige el argentino Ricardo Gareca.

Para la fecha triple de septiembre, se especuló que sería uno de los llamados a la selección, pero el técnico solo decidió por convocar a 24 jugadores, entre ellos, Paolo Guerrero y Raúl Ruidiaz, quienes han hecho su gran regreso al plantel.

Quiere jugar con la selección peruana

La estrella del Sheriff ha mencionado en más de una oportunidad que busca destacar en su liga para cumplir uno de sus objetivos: defender a Perú. Aún quedan fechas de eliminatorias en las que podría participar si es convocado por Gareca.

Ficha de Gustavo Dulanto

Nombre: Gustavo Alfonso Dulanto Sanguinetti

Fecha de nacimiento: 09/05/1995

Lugar de nacimiento: Lima /Perú

Edad: 26 años

Altura: 1,96 m

Posición: Defensa

Club actual: Sheriff Tiraspol

Fichado: 01/02/2021

Contrato hasta: 30/06/2023

Su mensaje a Ricardo Gareca

“ Me encantaría ser convocado en la Selección Peruana , pero soy consciente de que en mi posición hay buenos elementos. Hasta cuando no jugaba estaba pendiente de a quiénes convocaban o no, para cualquier deportista es lo mejor que le podría suceder”, comentó Dulanto en una reciente entrevista a RPP sobre su posible participación con la camiseta de Perú.

También hizo una reflexión sobre uno de los requisitos que debe de cumplir para ser parte del plantel nacional. Aseguró que debe tener continuidad, por lo que es un tema que está trabajando constantemente para estar a la altura.

“El que me conoce sabe que soy más necio que una mula y hasta no cumplir mi objetivo, no paro”, concluyó.