Rosángela Espinoza sueña con postular al Congreso de la República: “Me encantaría”

La popular influencer no descarta ocupar un curul en el Congreso de la República. (Foto: Instagram)

Tras ser confundida con la congresista Rosángella Barbarán, la modelo e influencer Rosángela Espinoza expresó sus deseos de postular al Congreso de la República en el futuro .

Mediante su cuenta oficial de Instagram, la ‘chica selfie’ tomó con humor la equivocación en vivo del periodista Christian Hudtwalcker durante la emisión del programa Sin medias tintas.

“Me llamaron para postular al Congreso y les dije que no porque quería terminar mi carrera”, expresó la integrante de Esto es guerra.

No obstante, Rosángela Espinoza sorprendió a sus seguidores al revelar que le gustaría postular más adelante, ya que al fin ha culminado sus estudios universitarios este año.

“Ahora que ya terminé sí me encantaría. La Roucha congresista. A un futuro, solo una”, se lee en la publicación.

La 'chica selfie' tomó con gracia la equivocación del periodista Christian Hudtwalcker. (Foto: Instagram)

Es importante recordar que todo esto inició cuando Christian Hudtwalcker cometió un bochornoso error al confundir a Rosángella Barbarán, congresista de Fuerza Popular, con la modelo Rosángela Espinoza durante una entrevista en vivo .

Antes de mandar a la respectiva pausa comercial, el periodista expresó apresurado: “una breve pausa y volvemos con Rosángela Espinoza, no se mueva y regresamos”.

Tras ello, la parlamentaria de Fuerza Popular no dudó en corregir de inmediato al conductor de televisión. “Es Barbarán, Christian…”, agregó incómoda.

Cuando Rosángela Espinoza tiene más poder de recordación… 🤭💁🏻‍♂️#EstoEsGuerra 😂 pic.twitter.com/pcsvTLhfvj — Franco León 🦁 (@Invoo) September 13, 2021

Este hecho se volvió tendencia rápidamente en Twitter, ya que no es la primera vez que Hudtwalcker se equivoca de nombres. Anteriormente, confundió a Anahí Durand, actual ministra de la Mujer, con la actriz Anahí de Cárdenas.

¿QUÉ CARRERA ESTUDIÓ ROSÁNGELA ESPINOZA?

En julio del 2021, Rosángela Espinoza se mostró emocionada tras culminar su carrera de Marketing, la cual inició en el 2016 en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) .

Pese a su agitada agenda al participar del programa Esto es guerra, la influencer afirmó sentirse orgullosa de haber alcanzado uno de sus máximos sueños como profesional.

“ Me voy a especializar en marketing digital , voy a entrar a un curso que empieza en agosto, ya no falta nada. Estoy contenta porque ya terminé la universidad. Es un logro para mí, un sueño cumplido”, señaló para América Espectáculos.

Además, Rosángela confesó que su paso por la universidad fue bastante complicado al ser una chica reality, pues los horarios del programa no la permitían acudir a clases o a exámenes.

“No sabes todo lo que he pasado, un poco más y he rogado a los profesores para que me dejen entrar a clase, he tenido que hacer otras prácticas para rendir mi examen. No ha sido fácil”, expresó al borde de las lágrimas.

“Me han visto estudiando en el estudio, pero así es cuando uno quiere, todo lo logra. Siempre le voy a decir a mis seguidores que todo esfuerzo tiene su recompensa, hay que seguir para adelante”, añadió.

ROSÁNGELA ESPINOZA Y PATRICIO PARODI EN COQUETEOS

Luego de que Patricio Parodi confirmara su ruptura con la modelo Flavia Laos, varios seguidores afirmaron que ‘Pato’ se encontraría en coqueteos con la modelo Rosángela Espinoza.

Los rumores iniciaron luego de que la influencer publicara videos en compañía de Patricio en su cuenta de TikTok, donde acumula más de cuatro millones de seguidores. En los clips, ambos se muestran cariñosos y nerviosos ante la cercanía del otro.

@rosangelaeslo No te pongas nervioso Capi @patoparodi18 😜 . Cuántos piden una bachata juntos 🔥 🤳 ??? ♬ sonido original - Marlonkike

Incluso, la influencer confesó para las cámaras de América Espectáculos que le gustó Patricio Parodi desde que ingresó al reality de competencia, por lo que no descartó la posibilidad de iniciar un romance.

“Hace tiempo, desde que entré (a EEG) a mí me gustaba patito”, manifestó para asombro de los fans del programa de América TV.

