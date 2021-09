Korina Rivadeneira regresa a Esto es guerra y reta a Allison Pastor: “Esto no es baile”

La modelo venezolana se convirtió en la nueva integrante de los Guerreros y no dudó en enfrentar a su excompañera de Reinas del Show. (Foto: América TV)

Korina Rivadeneira, la actual ganadora de la primera temporada de Reinas del Show, ingresó después de mucho tiempo a Esto es guerra para sorpresa de los televidentes. Su regreso estuvo cargado de tensión debido a la presencia de Allison Pastor, quien renunció al programa reality tras una tensa discusión con Gisela Valcárcel.

Luego de que Gian Piero Díaz y Johanna San Miguel, conductores del programa de América TV, revelaran la identidad de la nueva integrante del reality, Korina pasó a las filas de los guerreros para ser rival de su esposo Mario Hart, actual combatiente.

Durante su presentación, la modelo extranjera aseguró que, pese a mantener una buena relación con la esposa de Erick Elera, tiene todas las intenciones de sumar puntos para su equipo.

“Creo que llegué en un momento preciso porque ambas vamos a comenzar desde cero y vamos a marcar un punto de inicio desde la primera competencia”, comentó Rivadeneira en un inicio.

“Sé que la voy a tener difícil, pero esto no es baile ”, agregó la modelo para sorpresa de los televidentes y de la misma Allison Pastor.

Por su parte, Allison Pastor, quien también acaba de ingresar a EEG, no se quedó callada e ingresó al set para darle la bienvenida a su exrival de Reinas del Show.

“Nos tenemos que adaptar y que gane la que tenga que ganar”, dijo Pastor muy segura de sí misma.

Korina Rivadeneira enfrenta a Mario Hart en vivo

Luego de que Korina fuera presentada como el nuevo jale de Esto es guerra, Mario Hart le pidió a su esposa y madre de su única hija que no le oculte este tipo de cosas. Al parecer, el ingreso de Korina habría sido una total sorpresa para el piloto de autos.

“Que sea la última vez, Korina Rivadeneira, que me escondas este tipo de cosas, porque no puede ser que tu esposo sea el último en enterarse que te vas a presentar en este programa”, cuestionó el chico reality.

Sin embargo y para sorpresa de todos, la influencer decidió responderle fuerte y claro a su pareja, advirtiéndole que representará a su equipo de la mejor manera para ganarle en cada uno de los retos del programa.

“Yo acepté este uniforme con mucho cariño porque van a haber competencias en las que me voy a enfrentar a ti. Tengo mucho por desquitarme por todo lo que no has hecho los últimos meses, estoy bastante cansada, de que necesito tu ayuda con la bebé y no me la das” , acotó de manera sarcástica.

Mario Hart y Korina Rivadeneira se casaron en abril del 2017 tras hacer pública su relación tan solo dos meses antes.

Allison Pastor ingresa Esto es Guerra tras escándalo con Gisela Valcárcel

Allison Pastor, esposa del cantante Erick Elera, fue presentada el último lunes 13 de septiembre como la nueva integrante de Esto es guerra, luego de su cuestionada salida de Reinas del Show.

La bailarina y empresaria se mostró muy emocionada por regresar a la pantalla chica en representación de los combatientes, ya que formó parte del reality de ATV en el pasado.

“Estoy feliz y nerviosa, pero encantada. Pisar un set, ver las cámaras y las luces me ponen nerviosa”, expresó Allison tras modelar para las cámaras.

¿Por qué Allison Pastor renunció a Reinas del Show?

El sábado 21 de agosto, Allison Pastor y Gisela Valcárcel tuvieron un fuerte enfrentamiento en Reinas del Show, luego de que la exconcursante demostrara su malestar con la producción del programa por presunto favoritismo.

Tras dar su descargo, Gisela Valcárcel cuestionó a la entonces participante por no haberse retirado antes si se sentía tan incómoda: “¿Por qué has seguido participando?, ¿por qué no te retiraste?”, señaló.

Estas palabras habrían incomodado a Allison Pastor, por lo que la guapa modelo “asumió toda la responsabilidad” de sus acusaciones y renunció en vivo al programa.

“Que gane la que tenga que ganar. Muchas gracias por la oportunidad, me retiro”, expresó antes de salir del set de América TV.

