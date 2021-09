Gustavo Dulanto en Champions League: horarios y canales de su debut con Sheriff de Moldavia

Gustavo Dulanto jugará por primera vez la Champions League.

Gustavo Dulanto tiene todo listo para su histórico debut en la presente Champions League. El defensa peruano de 26 años jugará la fase de grupos del torneo con el Sheriff de Moldavia, que ya hizo historia en esta instancia. Su primer rival será Shakhtar de Ucrania en condición de local. En esta nota conoce todos los detalles del encuentro: horarios, canales y mucho más.

El Sheriff vs Shakhtar se llevará a cabo este miércoles 15 de septiembre en el Bolshaya Sportivnaya Arena de la ciudad de Tiraspol, válido por la primera jornada del Grupo D, donde también están Real Madrid e Inter de Milán. Un gran desafío para Gustavo Dulanto, que seguro estará de titular en el conjunto amarillo.

Sheriff tuvo que jugar los Play-off de la Champions League para llegar a esta etapa de la competencia. Superó a Dinamo Zagreb de Croacia 3-0 en el global con Gustavo Dulanto como capitán del equipo, un tremendo logro para el futbolista que pasó por Universitario de Deportes y otros equipos de Perú.

HORARIOS DEL SHERIFF VS SHAKHTAR

Todo arranca a las 11:45 a.m. de Perú, Colombia, Ecuador y México. A las 12:45 p.m. de Bolivia, Venezuela, Paraguay y Estados Unidos (Miami). A las 1:45 p.m. de Chile, Uruguay, Argentina y Brasil. A las 6:45 p.m. de España.

CANALES DEL SHERIFF VS SHAKHTAR

Fox Sports, Fox Play y Star + en Perú. Fox Sports, Fox Play y Star + en Argentina. Star + y Fox Sports en Bolivia. Space y HBO Max en Brasil. Fox Sports, Fox Play y Star + en Chile. Fox Sports, Fox Play y Star + en Colombia. Fox Sports, Fox Play y Star + en Ecuador. HBO Max y Cinemax en México. Prime en Moldavia. Star+ y Fox Sports en Paraguay. Movistar+ y Movistar Liga de Campeones 2 en España. TUDN App, TUDN web, Paramount+, Univisión NOW y Galavisión en Estados Unidos.

DECLARACIONES DE GUSTAVO DULANTO EN LA PREVIA DE CHAMPIONS LEAGUE

“El Sheriff es el patito feo de la Champions . Tenemos el presupuesto más pequeño. Pero tenemos mucha hambre de gloria. Nos ha tocado un grupo difícil. El Real Madrid y el Inter son los dos equipos que he seguido toda mi vida. Es un privilegio jugar contra el mayor campeón de Europa. Es un sueño jugar la Liga de Campeones”, contó en entrevista para EFE.

“Dios me ha escuchado. Me han tocado los dos equipos que siempre soñé. Cuando pasen los años, lo recordaremos con mucha satisfacción. Y si hacemos un gran partido, aún más. No nos damos cuenta aún de la magnitud de lo que hemos hecho. Estamos viviéndolo aún”, sostuvo el defensa central.

“En Perú todos sabemos lo que es el Real Madrid. Espero jugar en el Bernabéu. Esto es lo lindo del fútbol. Un día los ves y otro te enfrentas a ellos. Espero estar a la altura. Benzema es un delantero de alto nivel. Todos sabemos quién es. Espero que haberlos visto tanto me sirva para manejarlo”, señaló.

“Somos conscientes de que los rivales son superiores, pero uno nunca debe dejar de soñar. El que me conoce sabe que no soy conformista. Somos un grupo unido que quiere hacer grandes cosas. Ahora puede suceder cualquier cosa. Daremos pelea para seguir haciendo historia como futbolista y como club”, cerró Gustavo Dulanto.

