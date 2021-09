Fiscal de la Nación y Ejecutivo promueven proyectos de ley para resolver destino de restos de Guzmán

El cuarpo de Abimael Guzmán permanece en la Morgue Central del Callao. | Foto: REUTER

La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, presentó este martes al Congreso de la República un proyecto de ley para que los jueces o fiscales puedan disponer de un cadáver en casos de posible afectación a la seguridad y orden como en el caso del cabecilla terrorista, Abimael Guzmán, cuyo cuerpo se encuentra en la Morgue Central del Callao.

El anuncio fue hecho a través de la cuenta de Twitter del Ministerio Público. En el proyecto de ley se señala que “ el juez o fiscal, según sea el caso, en decisión especialmente fundamentada, podrá disponer del destino final de los cadáveres , cuyo traslado, funerales o inhumación pudiera poner en grave riesgo la seguridad o el orden público ”.

Además, indicaron que esta iniciativa legislativa busca cubrir, de manera general, el vacío legal que actualmente hay en la legislación nacional, que solo contempla el destino de los cuerpos no reclamados o no identificados, pero no el de un líder terrorista.

De aprobarse la norma, esta se aplicaría al caso del cabecilla de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán Reinoso.

Esta es el proyecto de ley presentado por el Ministerio Público:

Ejecutivo propone incineración

Por su parte, el ministro del Interior, Juan Carrasco, anunció también este martes que el Poder Ejecutivo promoverá un proyecto de ley que permitirá la incineración del cadáver del cabecilla terrorista de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán

“Desde el Poder Ejecutivo, se está promoviendo un proyecto de ley, que dará a conocer el presidente de la República (Pedro Castillo) a fin de permitir la incineración del fallecido terrorista Abimael Guzmán”, señaló el titular del Mininter en entrevista con Sol TV.

Carrasco señaló que con dicha iniciativa se dará respuesta sobre la disposición del cuerpo Guzmán Reinoso, quien, indicó, ya no es sujeto de derecho.

“El tema depende de la emisión de una norma, porque no tenemos legislación al respecto”, precisó.

El ministro dijo que, desde su posición como ciudadano, considera que el cuerpo del terrorista debe ser incinerado, porque de lo contrario se convertiría en un tema de apología del terrorismo en el país.

“Este genocida representa caos y muerte para el país y, como gobierno, sentamos una posición clara de total rechazo al terrorismo. Vamos a perseguir hasta al último de los remanentes terroristas que aún quedan en el país”, expresó.

Restos de Abimael Guzmán sin destino

Tras la muerte del líder terrorista de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, el último sábado en el Centro de Reclusión de Máxima Seguridad de la Base Naval del Callao, el destino de su cadáver se ha convertido en un problema ya que un sector sugiere que este sea incinerado y arrojado al mar, mientras que otros sostienen que se debe seguir cumplir la Ley y su cuerpo debe ser entregado a su familia o incinerado si el cadáver no es reclamado.

Sebastián Chávez, abogado de la senderista Elena Iparraguirre, señaló que el cuerpo de Abimael Guzmán no debía terminar en una fosa común y que solo su defendida, al ser esposa del líder senderista, es quien debe tomar una decisión.

“La sepultura es una modalidad, la incineración es otra modalidad. Ambas siempre y cuando las haga su familia. Lo que no es digno es que terceras personas que no tienen que ver nada con el tema quieran decidir qué hacer con los restos”, sostuvo el domingo en una conferencia de prensa.

“La única persona, de acuerdo a ley, que decide qué hacer, cómo hacer y cómo debe enterrarse es la señora Elena Iparraguirre. Si ella dice que se haga un funeral con dos personas, será así. Si dice que se incinere para que ella tenga sus cenizas, será así”, añadió, sin embargo, su pedido ha sido rechazado y los restos del terrorista continúan en la Morgue Central del Callao.

(Con Información de Agencia Andina)

SEGUIR LEYENDO: