Lo sucedido contra Brasil, los problemas para citar futbolistas y el caso de coronavirus en la delegación: lo más destacado de Lionel Scaloni

El escándalo que se vivió durante la última jornada de Eliminatorias tuvo repercusión mundial y Lionel Scaloni fue uno de los protagonistas separando a los futbolistas de la selección argentina de los delegados de Anvisa que decidieron suspender el encuentro frente a Brasil en la Arena Corinthians. En la previa del choque frente a Bolivia en el estadio Monumental, donde regresará el público a la cancha, el entrenador tocó varios temas respecto a lo sucedido en Sao Paulo y el duelo ante los de César Farías.

Uno de los primeras puntos en los que ahondó fue sobre lo acontecido en el duelo ante la Verdeamarela. “La sensación es la de todo el mundo futbolístico, que esperaba un espectáculo de gran nivel con los mejores jugadores del mundo. Y nos quedamos sin nada, sin ver esa posibilidad en un momento importante para nosotros. No pudimos jugar al fútbol que era lo que realmente queríamos”, manifestó en conferencia de prensa.

“Te aseguro que en ningún momento pensamos que podía pasar esto. Como entrenador los recaudos que tomé es si estaba todo en regla para que los jugadores jueguen. Nosotros teníamos el OK de la Conmebol y jugamos el partido . Fue todo extraño, raro y lo que pasó todos ya lo saben, lo han visto”, añadió.

"Nosotros teníamos el OK de la Conmebol y jugamos el partido", explicó Scaloni en conferencia de prensa (Foto: REUTERS)

Todo ahora quedó en manos de la FIFA, quien en las próximas semanas dará su veredicto. Una de las posibilidades es que la Albiceleste obtenga los tres puntos, pero el entrenador prefiere estar focalizado en el dueño de mañana. “La planificación es la misma, nosotros con Bolivia tenemos que jugar y ganar. En ese sentido no cambio mucho. Estoy en contacto con los dirigentes pero es un momento que no me mantiene ocupado eso, estoy concentrando en el partido que nos queda de esta ventana”.

Respecto a la formación con todas las bajas para jugar en el Monumental, Scaloni sólo confirmó la titularidad de Juan Musso en el arco. “Hoy haremos el último entrenamiento si la lluvia lo permite. Tenemos que decidir quienes reemplazarán a los chicos que no están, así que esperaremos la práctica de esta tarde”, explicó creando incógnitas alrededor de la alineación que hasta podría sufrir un cambio de esquema.

Juan Musso será el arquero titular frente a Bolivia en el Monumental

Al igual que como sucedió durante la previa a los choques con Venezuela y Brasil, el oriundo de Pujato, Santa Fe, recalcó su fastidio a la hora de realizar las convocatorias ante las trabas que colocaron diferentes ligas para ceder a los futbolistas. “Lo que siento es después de esta fecha con Bolivia hay que replantearse un montón de cosas y no puede pasar lo que pasó con la cesión de jugadores. Selecciones que se quedaron sin los futbolistas convocados o que vinieron y tuvimos que devolverlos. Hay que sentarnos otra vez y para arreglar para la siguiente fecha. Nos reuniremos con los entrenadores, federaciones para buscar una solución. Esto así no se puede seguir en la próxima ventana internacional”, recalcó. Argentina perdió en las últimas horas a los deportistas que se desempeñan en la Premier League, como Dibu Martínez, Cuti Romero, Emiliano Buendia y Giovani Lo Celso.

En las últimas horas también fue noticia que se dio un caso de coronavirus dentro de la delegación de la Selección (uno de los cocineros). Ante esta noticia, Scaloni esbozó: “Tenemos un miembro de la delegación que ha tenido covid, y su contacto estrecho está aislado. El resto de la delegación dimos todos negativos y por ahora estamos expectantes. Tomamos todos los recaudos posibles”.

El último antecedente data de la Copa América: victoria 4-1 con doblete de Messi, Alejandro Gómez y Lautaro Martínez (Foto: REUTERS)

LAS OTRAS 9 FRASES DE LIONEL SCALONI

• Su charla con los jugadores de la Premier League: “Después del partido con Venezuela los jugadores vienen a hablar conmigo y me manifiestan una serie de situaciones que estaban viviendo en su club. Ellos hicieron lo imposible por estar con la selección. A veces la cabeza del jugador está en muchísimas cosas y no en el partido venidero. Por eso tomé la decisión que después del partido con Brasil, ellos podían estar libre para regresar a sus clubes. Recalcar que ellos cuando vinieron fue con la predisposición de jugar los tres partidos pero la decisión de que regresen la tomé yo porque sus clubes querían que vuelvan lo más rápido posible. Son situaciones que no tienen que volver a pasar bajo ningún punto de vista. No podemos ponerlos en estos aprietos sinceramente. Más allá del Covid-19, nosotros como selección cuando damos una lista queremos disponer de esos jugadores”.

• ¿Lo sucedido en Brasil fortaleció al grupo?: “Este grupo ya es fuerte de por sí. No hay que mezclar las cosas. No hay que enroscar demasiado la historia. Al nivel de grupo la verdad que estamos fuertes y no necesitamos algo como lo del domingo para necesitarnos más. Sucedió, no sabemos por qué. Lo único que pensamos es en jugar al fútbol”.

• La conversación con Neymar y Tite: “Fue una charla que tuvimos amistosa y estábamos todos en la misma. Incrédulos porque ya no se podía tomar una decisión. El partido ya estaba suspendido, nosotros nos vamos al vestuario porque el delegado de la Conmebol nos dijo. Ahí nos dimos cuenta que la situación era diferente”.

• Si Argentina está al nivel de las potencias europeas: “Somos una selección que vamos a competir, difícil. Es muy complicado predecir en qué posición estamos, pero estamos tranquilos de que podemos ponerle las cosas difíciles incluso a las mejores. El último campeón de Europa es Italia y las otras que llegaron a las fases finales están al nivel de las mejores. Decir podemos ganar el Mundial o no podemos ganar el Mundial, es algo pobre. Dicen que yo pongo el paraguas y en realidad es ir a competir”.

• Sobre la titularidad de Juan Musso: “Puedo confirmar que Juan Musso será el arquero. Tiene toda nuestra confianza. Es una arquero que tiene un poder físico increíble y está en un club importante de Italia como es el Atalanta. Es un arquero conocido para el fútbol argentino también”.

• Volver a jugar en el Interior del país: “La gente del Interior ya sabe mis pensamiento. Ahora nos toca en la cancha de River pero estamos dispuestos a jugar en cualquier ubicación del país. Estamos en un momento complicado de pandemia donde jugar en algunos sitios es más complicado que otros”.

• El regreso de la gente a la cancha: “En principio una alegría enorme que la gente pueda venir a ver a la selección, lamentablemente con el aforo limitable, pero es un avance increíble que puedan venir de los jugadores. También lo típico de los días anteriores de que te llaman tus amigos para pedirte. Es una sensación linda. El caso de los festejos lo dejaría para después del partido porque ahora lo que importa es ganar los tres puntos ante Bolivia y luego disfrutar con la gente el logro que no pudimos festejar con la gente por las circunstancias”.

• Análisis del próximo rival: “A Bolivia ya la conocemos porque hemos jugado en eliminatorias y en la Copa América. Tiene jugadores de buen pie de mitad de cancha para adelante, es un rival difícil y no damos nada por descontado. Sabemos la dificultad que tiene.

• Convocar jugadores del medio local: “Nosotros siempre estamos continuamente mirando a los jugadores, hay del medio local que seguimos. Si llegado es caso pasaría algo o vemos que tiene nivel de estar, lo convocaríamos. No tenemos problemas. Somos abiertos a eso, pero por ahora con los que estamos, estamos bien. Es una base de jugadores superior a la media de otras selecciones pero abiertos siempre a lo que el fútbol argentino nos pueda dar”.

