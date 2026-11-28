Unas manos de adulto mayor sostienen billetes mexicanos de diversas denominaciones junto al logotipo institucional del ISSSTE sobre un mantel floral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) confirmó el 4 de diciembre como fecha de depósito de la segunda parte del aguinaldo 2026 para pensionados y jubilados. El pago no requiere trámite, pero existen reglas y gestiones distintas para IMSS, INAPAM, Pensión Bienestar y trabajadores formales.

El depósito se hace en dos partes: la primera llegó en la primera quincena de noviembre y la segunda, originalmente prevista para el 27 de noviembre, se reprogramó para el 4 de diciembre, por separado de la nómina de pensiones.

PUBLICIDAD

Fechas de pago del aguinaldo ISSSTE 2026

Primera parte: primera quincena de noviembre de 2026.

Segunda parte: viernes 4 de diciembre de 2026 (reprogramada; originalmente estaba fijada para el 27 de noviembre).

Pensión de diciembre: se depositó el viernes 27 de noviembre de 2026, en un movimiento separado del aguinaldo.

El Instituto remarcó que, por segundo año consecutivo, cubre la totalidad del aguinaldo dentro del mismo ejercicio fiscal al que corresponde.

Video histórico de referencias sobre pago de Aguinaldo para pensionados del ISSSTE

Requisitos para el aguinaldo ISSSTE

La Ley del ISSSTE reconoce el beneficio para estos grupos:

Pensionados por Riesgos del Trabajo, incluida la incapacidad parcial o total permanente.

Pensionados por Invalidez.

Familiares derechohabientes con pensión derivada de la muerte de un trabajador o pensionado (modalidades de Invalidez y Vida).

Beneficiarios de pensión por muerte derivada de un riesgo de trabajo.

Personas con pensión militar o civil.

Beneficiarios de una pensión de gracia.

Deudos de personas con pensión del ISSSTE o con cargo al erario federal.

Veteranos de la Revolución con pensión a cargo del ISSSTE.

El decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 23 de octubre de 2026 fija para estos grupos hasta 40 días de las cuotas asignadas, aunque el monto final varía según el tipo de pensión y la resolución de cada beneficiario.

PUBLICIDAD

El decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 23 de octubre de 2026 fija para estos grupos hasta 40 días de las cuotas asignadas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo proceder si no llega el aguinaldo ISSSTE

El pago se deposita de forma automática en la misma cuenta donde se recibe la pensión, sin necesidad de ningún trámite. Si el depósito no aparece, se recomienda este orden:

Verificar los movimientos de la cuenta bancaria registrada mediante la aplicación del banco, banca electrónica, cajero automático o sucursal.Revisar el comprobante o recibo de pago de la pensión para confirmar que el concepto de aguinaldo aparece reflejado.Tener a la mano la resolución de concesión de pensión y los datos necesarios para identificar el caso.Comunicarse con el ISSSTE para confirmar si existe alguna incidencia en la dispersión.

Para presentar una aclaración formal, el ISSSTE dispone de estos canales:

Teléfono: ISSSTETEL al 55 4000 1000.Internet: Buzón Virtual de Atención a Derechohabientes.Presencial: Módulo de Orientación y Atención al Derechohabiente (MOAD).

Se debe tener a la mano la CURP, datos de contacto y el comprobante de pensión.

El Instituto remarcó que, por segundo año consecutivo, cubre la totalidad del aguinaldo dentro del mismo ejercicio fiscal al que corresponde. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aguinaldo IMSS: fecha y condiciones

Reciben aguinaldo únicamente los pensionados bajo la Ley del Seguro Social de 1973 (quienes cotizaron antes del 1 de julio de 1997), en las modalidades de Cesantía en Edad Avanzada o Vejez, Invalidez o Riesgo de Trabajo, y pensiones de beneficiarios por viudez, orfandad o ascendientes.

PUBLICIDAD

Fecha de pago 2026: junto con la mensualidad de noviembre, depositada el martes 3 de noviembre.

Quienes cotizan bajo la Ley del Seguro Social de 1997 y reciben su pensión vía Afore no tienen derecho a esta prestación, ya que sus recursos provienen de cuentas individuales.

INAPAM: requisitos para acceder al aguinaldo vía Vinculación Productiva

La credencial INAPAM no otorga aguinaldo ni ningún pago en dinero: solo da descuentos en comercios y servicios. El aguinaldo únicamente llega a quienes se incorporan al programa Vinculación Productiva, mediante un empleo formal con una empresa afiliada. El pago lo realiza esa empresa, no el INAPAM.

Requisitos para inscribirse a Vinculación Productiva:

Tener 60 años o más.

Contar con credencial vigente del INAPAM.

Presentar la Clave Única de Registro de Población (CURP).

Presentar identificación oficial con fotografía (INE, pasaporte vigente, licencia de conducir o carnet de salud del IMSS/ISSSTE).

Pasos para el trámite, que es gratuito y presencial:

Acudir a un módulo de Vinculación Productiva del INAPAM, en horario de 8:00 a 14:00 horas.

Presentar la solicitud de inclusión social con la documentación requerida.

Realizar una entrevista con un promotor del programa para revisar perfil, experiencia e intereses.

Elegir una oportunidad de actividad productiva o voluntaria disponible.

Acudir a una entrevista con la empresa o tienda correspondiente; la incorporación depende del resultado de ese proceso de selección.

La ubicación de los módulos puede consultarse en el portal oficial: gob.mx/inapam/acciones-y-programas/vinculacion-productiva-para-personas-adultas-mayores.

Pensión Bienestar: sin aguinaldo, calendario del último pago

Las Reglas de Operación 2026 no contemplan ningún pago adicional por concepto de aguinaldo. El último depósito del año corresponde al bimestre noviembre-diciembre, bajo el esquema regular.

PUBLICIDAD

Pensión para Adultos Mayores (65 años o más): 6,400 pesos, depositados del 3 al 27 de noviembre según la primera letra del primer apellido.Pensión Mujeres Bienestar (60 a 64 años): 3,100 pesos, bajo el mismo calendario.

No se requiere ningún trámite adicional para este pago bimestral, al tratarse de un apoyo no contributivo que no deriva de una relación laboral.

Una infografía detalla las fechas de dispersión por inicial del apellido para los programas sociales de la Secretaría de Bienestar en México del 23 al 27 de noviembre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aguinaldo para trabajadores formales: fecha límite y cómo reclamarlo

El artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo (LFT) establece un pago mínimo equivalente a 15 días de salario, que el patrón debe entregar antes del 20 de diciembre. Como esa fecha cae en domingo en 2026, el pago debe anticiparse para cumplir el plazo legal.

PUBLICIDAD

El trabajador puede reclamar ante la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si el patrón no paga el aguinaldo, lo paga incompleto o fuera de tiempo, el trabajador puede reclamar ante la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet). Documentos recomendados para iniciar el reclamo:

Identificación oficial.

Contrato de trabajo, si se cuenta con uno.

Recibos de nómina o comprobantes de pago.

Estados de cuenta bancarios.

Datos del patrón y del centro de trabajo.

Comprobantes de la cantidad recibida, si el aguinaldo fue pagado de forma incompleta.

No contar con un contrato escrito no elimina el derecho a reclamar, ya que la relación laboral puede acreditarse por otros medios.

Canales de atención de la Profedet, con servicios gratuitos de orientación, asesoría, conciliación y representación jurídica:

Teléfono: 800 911 7877 y 800 717 2942.

Desde Ciudad de México: 55 5998 2000, extensiones 44740 y 44741.

Correo electrónico: orientacionprofedet@stps.gob.mx.

Atención presencial: Dr. José María Vértiz 211, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, o en cualquiera de las oficinas de la dependencia en el país.

El trabajador cuenta con un año a partir del 20 de diciembre para reclamar el pago, de acuerdo con el artículo 516 de la LFT. Pueden presentar la denuncia tanto los trabajadores de forma individual como sindicatos, federaciones y confederaciones.

PUBLICIDAD