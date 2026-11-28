El expresidente de la República y el gobernador de Antioquia hablaron de los beneficios de esta iniciativa, que según ellos transformará el transporte, la planificación territorial y la protección ambiental en la región. (@AndresJRendonC/X)

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El expresidente de la República Álvaro Uribe Vélez y el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, respaldaron la creación del Área Metropolitana del Valle de San Nicolás, que será sometida a consulta popular el domingo 29 de noviembre en ocho municipios del oriente antioqueño, entre ellos Rionegro, en donde tiene residencia el ex jefe de Estado.

La iniciativa, según los promotores, busca coordinar decisiones sobre transporte, crecimiento urbano, uso del suelo y protección ambiental en una subregión que, según ambos dirigentes, enfrenta problemas que exceden las capacidades de cada administración local. Serán los habitantes los que tengan la última palabra en este asunto.

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En efecto, un total de 383.952 ciudadanos podrá votar en Rionegro, La Ceja, La Unión, El Carmen de Viboral, El Retiro, El Santuario, Guarne y San Vicente Ferrer. La propuesta solo será aprobada si obtiene mayoría de votos favorables y una participación mínima del 5% del censo electoral en cada una de las ocho poblaciones que buscan integrarse.

El expresidente Álvaro Uribe y el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, hablaron del Área Metropolitana de San Nicolás, que podría quedar legalmente establecida con la consulta popular del domingo 29 de noviembre. (Imagen Ilustrativa Infobae - EFE - Gobernación de Antioquia)

En sus redes sociales, Uribe sostuvo que la expansión del Valle de San Nicolás requiere una estructura que preserve las condiciones de vida más allá de los límites de cada localidad.

“El crecimiento acelerado del Valle de San Nicolás necesita protección de la calidad de vida más allá del ámbito de cada municipio: el área metropolitana con austeridad y veeduría comunitaria de universidades y Cámaras de Comercio”, afirmó el exmandatario, que en su perfil ha sido enfático en compartir las bondades de esta conformación.

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Transporte y ordenamiento para los ocho municipios estarían entre las ventajas del área metropolitana

La discusión sobre el transporte fue uno de los principales ejes de la conversación entre Uribe y Rendón. El gobernador señaló que numerosos habitantes estudian o trabajan en un municipio distinto al de su residencia, por lo que deben asumir recorridos y tarifas que, a su juicio, revelan la falta de integración regional en esta zona de Antioquia.

El titular del órgano rector de las elecciones detalló el proceso y las fechas clave para la consulta popular en el área metropolitana de Antioquia e hizo un llamado a la participación ciudadana. (Registraduría)

Como ejemplo, indicó que un habitante de El Carmen de Viboral que trabaja en La Ceja puede gastar hasta $ 16.000 diarios o más en transporte. Contrastó esa situación con la del Valle de Aburrá, donde, según expuso, es posible atravesar la subregión mediante Metrocable, Metro y Metroplús por una tarifa de no más de $ 1.500.

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Con ello, el mandatario planteó que el área metropolitana asumiría atribuciones que hoy no ejercen los municipios, entre ellas la autoridad de transporte, concentrada actualmente en Bogotá. Esa facultad, dijo, podría permitir una reducción de hasta la mitad en los costos para quienes deben tomar dos o tres buses en un mismo trayecto.

“El Área Metropolitana del Valle de San Nicolás es la gran oportunidad para que los municipios trabajen en equipo y resuelvan los grandes retos de región”, expresó el gobernador Rendón, que también aseguró que la figura permitiría buscar mejores condiciones de seguridad, transporte, empleo, salud y protección ambiental.

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Este domingo 29 de noviembre, más de 383.000 ciudadanos estarán habilitados para participar en una jornada de votación que contará con 87 puestos, 501 mesas y 3.665 jurados designados. (Registraduría)

En su exposición también citó el caso de la quebrada Las Cimarronas, donde confluyen los territorios de Rionegro, El Carmen de Viboral y Marinilla. Explicó cómo se ha gestado el crecimiento urbano de Rionegro llegó hasta esa zona, mientras que en el área vecina opera Avinal, una productora de huevos, y Marinilla mantiene un uso mixto del suelo.

Según el mandatario, la falta de una coordinación supramunicipal derivó en una convivencia conflictiva entre actividades urbanas, productivas y ambientales. “En lugar de haber preservado esa zona para la producción de alimentos o para protección del ambiente, todos los tres usos de los tres municipios están en conflicto”, señaló.

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Por su parte, el expresidente Uribe advirtió que el Valle de San Nicolás es una de las zonas de mayor crecimiento de Colombia, pero consideró que esa expansión puede afectar, si no hay una asociación regional, un territorio que describió como apto para mejorar la calidad de vida de habitantes con distintos niveles de ingreso.

Rionegro, en Antioquia, concentra la mayor cantidad de ciudadanos habilitados para participar en la jornada del 29 de noviembre, que busca conformar el área metropolitana de San Nicolás. (Alcaldía de Rionegro)

Al referirse a los antecedentes del Metro de Medellín, el exmandatario afirmó que su construcción fue posible tras décadas de planeación y la integración de varios municipios bajo un área metropolitana. En lo que coincidió Rendón, que considera que una nueva entidad regional estaría por encima de las decisiones particulares.

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Austeridad, vigilancia ciudadana y protección ambiental

La eventual área metropolitana tendría una veeduría comunitaria integrada por universidades y cámaras de comercio, según la propuesta que cuenta con el apoyo de Uribe y que también respalda Rendón como gobernador de Antioquia. Esas instancias deberían rendir al menos tres informes anuales sobre el funcionamiento de la entidad.

El mandatario local manifestó su respaldo a esa fórmula de supervisión y prometió, en consecuencia, promoverla como un mecanismo complementario. Eso sí, Rendón aclaró que la Gobernación de Antioquia no hace parte de las áreas metropolitanas, aunque propuso sumar un veedor para acompañar el proceso que se adelante en la zona.

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El directivo analizó la trascendencia de los esquemas asociativos y las áreas metropolitanas como herramientas de descentralización y desarrollo regional e invitó a la ciudadanía a participar activamente en la consulta popular. (Suministrado a Infobae Colombia)

Con esto, el gobernador también señaló que la nueva organización no reemplazaría a Cornare como autoridad ambiental del oriente antioqueño. La corporación autónoma conservaría sus competencias para proteger los activos ambientales de la región, mientras los ocho municipios podrían coordinar medidas frente a desafíos compartidos.

Entretanto, la Asociación Colombiana de Ciudades Intermedias, Asointermedias, también respaldó el mecanismo de integración regional. Su director ejecutivo, Santiago Ospina, afirmó que el oriente antioqueño atravesó transformaciones económicas, sociales y poblacionales que demandan esfuerzos de planificación conjunta y concertación.

“Creemos en la asociatividad territorial como una herramienta para fortalecer la gestión de nuestros municipios”, dijo Ospina frente a este proceso ciudadano. El directivo añadió que la decisión sobre el modelo de integración debe quedar en manos de los ciudadanos mediante el mecanismo de participación democrática.

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