Las bajas temperaturas pueden aumentar las ganas de consumir alimentos dulces y calientes, como el pan de dulce

Guardar

Con la llegada de la temporada de frío, el café, el chocolate caliente y el pan dulce se convierten en algunos de los alimentos más buscados para acompañar las mañanas o las tardes. Sin embargo, el deseo de consumir productos azucarados puede intensificarse cuando bajan las temperaturas, lo que lleva a algunas personas a comer más de lo habitual.

El antojo por una concha, un cuernito, una dona o cualquier otro pan de dulce no necesariamente significa que exista un problema con la alimentación. En ocasiones, puede estar relacionado con el hambre, los hábitos cotidianos, el cansancio o la búsqueda de alimentos reconfortantes durante los días fríos.

PUBLICIDAD

Para evitar que estos antojos se conviertan en un motivo de preocupación, especialistas en nutrición recomiendan adoptar hábitos que ayuden a mantener una alimentación equilibrada, sin recurrir a restricciones excesivas ni considerar ciertos alimentos como prohibidos.

¿Por qué aumenta el antojo de pan dulce cuando hace frío?

Durante los días de bajas temperaturas, las personas suelen buscar alimentos y bebidas que les proporcionen una sensación de confort. Las preparaciones calientes, los sabores dulces y los productos ricos en carbohidratos pueden resultar especialmente atractivos, ya sea por costumbre, por hambre o por el deseo de acompañar una bebida caliente.

Además, cuando pasan varias horas sin comer, el hambre puede intensificarse y provocar que se busquen alimentos de rápida disponibilidad, como galletas, pasteles o pan dulce. Por ello, mantener una alimentación equilibrada durante el día puede ayudar a evitar que el antojo aparezca con mayor intensidad.

PUBLICIDAD

El frío suele aumentar el antojo de alimentos dulces y reconfortantes, como el pan dulce. Mantener horarios regulares de comida, consumir proteínas y fibra y cuidar las porciones permite disfrutarlo sin culpa y mantener una alimentación equilibrada durante la temporada invernal

De acuerdo con recomendaciones nutricionales de Harvard, consumir alimentos que aporten proteínas y fibra favorece una mayor sensación de saciedad, mientras que dejar pasar demasiado tiempo entre comidas puede aumentar el hambre y dificultar el control de las porciones.

Consejos para controlar el antojo de pan dulce

Aunque eliminar por completo el pan dulce de la alimentación no es necesario para todas las personas, existen algunas medidas que pueden ayudar a moderar su consumo durante la temporada de frío.

Priorizar proteínas y fibra en las comidas

Incluir alimentos ricos en proteínas y fibra desde el desayuno puede contribuir a mantener la sensación de saciedad durante más tiempo. Entre las opciones se encuentran el huevo, el yogur griego, las nueces, las semillas, las frutas y los cereales integrales.

PUBLICIDAD

Estos alimentos pueden formar parte de una alimentación equilibrada y ayudar a evitar que el hambre aparezca de manera repentina entre comidas.

Mantener horarios regulares de alimentación

Pasar muchas horas sin comer puede favorecer un hambre intensa y aumentar las ganas de consumir alimentos dulces. Por ello, procurar horarios regulares para las comidas y, cuando sea necesario, incorporar colaciones nutritivas puede ayudar a manejar mejor los antojos.

Una fruta, un puñado de nueces, yogur natural o alguna preparación con proteína pueden ser alternativas para consumir entre comidas, dependiendo de las necesidades y hábitos de cada persona.

Mantenerse hidratado

Durante el frío, algunas personas disminuyen su consumo de agua porque sienten menos sed. Sin embargo, mantener una hidratación adecuada es importante durante todo el año.

PUBLICIDAD

Antes de buscar un alimento dulce, beber agua o una infusión puede ayudar a identificar si el deseo de comer está relacionado con sed, hambre, cansancio o simplemente con el hábito de acompañar una bebida caliente con pan.

Incorporar especias y bebidas calientes

La canela, la vainilla, el clavo, el jengibre y el cardamomo pueden aportar aromas y sabores que evocan preparaciones dulces sin necesidad de agregar azúcar.

Estas especias pueden utilizarse en café, té, leche o infusiones para disfrutar de una bebida reconfortante durante los días fríos. No obstante, no sustituyen una comida ni garantizan que desaparezca el antojo de pan dulce.

¿Cómo comer pan dulce sin culpa?

Si el antojo persiste, comer pan dulce también puede formar parte de una alimentación flexible y equilibrada. La clave está en evitar las restricciones excesivas y prestar atención a las porciones.

PUBLICIDAD

Una alternativa es elegir una pieza pequeña, como un pan mini, o compartir una porción con otra persona. También puede disfrutarse después de una comida completa, en lugar de consumirlo cuando se tiene hambre intensa.

Comer despacio, saborear cada bocado y evitar hacerlo de manera automática mientras se trabaja, se ve televisión o se utiliza el celular puede ayudar a reconocer cuándo se ha alcanzado la satisfacción.

La alimentación no tiene que convertirse en una lista de prohibiciones. Sentir antojo de pan dulce durante el invierno es algo que puede ocurrir y no significa que se deban abandonar los hábitos saludables.

PUBLICIDAD

El frío suele aumentar el antojo de alimentos dulces y reconfortantes, como el pan dulce. Mantener horarios regulares de comida, consumir proteínas y fibra y cuidar las porciones permite disfrutarlo sin culpa y mantener una alimentación equilibrada durante la temporada invernal

La importancia de evitar las restricciones excesivas

Prohibirse completamente los alimentos favoritos puede generar frustración y dificultar la relación con la comida. Por ello, en lugar de intentar eliminar el pan dulce, puede ser más útil mantener una alimentación variada, incluir frutas, verduras, proteínas y alimentos ricos en fibra, así como disfrutar ocasionalmente de aquello que se antoja.

El objetivo no es dejar de comer pan dulce durante la temporada de frío, sino encontrar un equilibrio que permita disfrutarlo sin que su consumo desplace otros alimentos importantes para la nutrición.

En caso de que los antojos de azúcar sean muy frecuentes, intensos o estén acompañados de otros síntomas, es recomendable consultar con un profesional de la salud para recibir orientación de acuerdo con las necesidades individuales.

PUBLICIDAD

Controlar el antojo de pan dulce en temporada de frío no significa renunciar a él. Mantener horarios de comida, incluir proteínas y fibra, beber suficiente agua y elegir porciones conscientes puede ayudar a disfrutar de este alimento sin culpa y mantener hábitos saludables durante el invierno.