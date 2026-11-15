Quién es quién en “el clan” de “El Tío” Lázaro Báez: lazos familiares y nuevas relaciones forjadas desde el encierro

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Con los años, a medida que su panorama judicial se fue complicando y su imperio empresarial empezó a derruirse, Lázaro Báez se alejó de aquellos que hoy, preso en la cárcel de Ezeiza, recuerda como “los amigos del campeón”. De a poco, entre visitas al complejo penitenciario y a los lugares donde cumplió prisión domiciliaria, se hizo un nuevo círculo de confianza; un “clan” que hoy la Justicia Federal de Río Gallegos investiga como la más reciente asociación ilícita del máximo exponente de la obra pública en Santa Cruz durante el kirchnerismo.

Esta vez, según la investigación conjunta que llevan adelante el fiscal Julio Zárate y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), la organización estaría dedicada al lavado de dinero negro a través de empresas que Báez aún tiene en su patrimonio, pero que no puede administrar ni disponer, ya que están embargadas y, eventualmente, serán decomisadas para recuperar el dinero desvíado por la corrupción en los casos “Vialidad” y “La Ruta del Dinero K”, por los que el empresario cumple una condena de 15 años de prisión.

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La cantidad de dinero que movió la organización, presuntamente de manera ilegal, asciende a $390.880.000, según la acusación.

Además de Lázaro, los dos actores centrales de la historia son su pareja, Claudia Insaurralde, y Cristian Sebastián “Budín” Ibáñez, su lugarteniente en Río Gallegos. Tienen dos cosas en común: ambos conocieron al empresario ya estando preso, y hoy son sus dos máximos confidentes. “Son sus ojos y sus manos afuera de la cárcel”, graficó una fuente que conoce el expediente.

Insaurralde empezó su relación con Báez en las áreas comunes del penal de Ezeiza cuando ella se acercaba a visitar a su tío, Atanasio Pérez Osuna, exintendente de Río Turbio, quien estuvo detenido por una causa ligada a los Yacimientos Carboníferos.

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Cristian Sebastián “Budín” Ibáñez y su novia, Valentina Devetac

Algo similar pasó con “Budín”, que cruzó su destino con Báez cuando el empresario fue trasladado a Santa Cruz para cumplir prisión domiciliaria en su provincia, según supo este medio de una fuente que trata con ambos sin intermediarios. El joven oriundo de Río Gallegos venía de cumplir una condena por robo años atrás, algo que no le impidió ganarse su confianza. Lo estrecho del vínculo puede verse en cómo Ibáñez se refería a Lázaro y su novia: “El Tío” y “La Tía”.

Desde su celda en Ezeiza, con un teléfono del Servicio Penitenciario Federal, durante los últimos dos años el exconstructor habría dado órdenes y comandado a la organización para continuar con la explotación comercial y el desvío de fondos de sus bienes cautelados, según acusaron esta semana los fiscales.

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En las escuchas telefónicas interceptadas por orden de la Justicia, el empresario se refirió a sí mismo como “el dueño de la historia”, dejando en claro que mantenía el control absoluto de las operaciones a pesar de las condenas y de la expresa prohibición legal que pesa sobre sus campos, empresas, departamentos y vehículos, entre otros bienes.

“El dueño de la historia acá soy yo, ni mi familia, ni los otros abogados”, se lo escucha decir a Báez.

Comunicación entre Cristian Ibáñez, Claudia Insaurralde, Lázaro Báez y un tal “Tato”

El quiebre de la investigación ocurrió el lunes 9 de noviembre, cuando una alerta de la empresa Aerolíneas Argentinas advirtió sobre el embarque inminente de tres personas en un vuelo con destino a Buenos Aires, transportando cuatro valijas. Eran Insaurralde, “Budín” y su novia, Valentina Micaela Devetac. La joven no es ajena a la causa: está imputada y no puede salir del país sin autorización, ya que aparece como titular de varias cuentas bancarias y financieras por donde pasaron fondos investigados por la Justicia.

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Insaurralde e Ibáñez están detenidos con prisión preventiva desde entonces, ante el peligro de fuga y entorpecimiento de la causa. Devetac no corrió la misma suerte porque viajaba con su bebé en brazos. La pareja de Báez pidió este domingo que le otorguen el arresto domiciliario porque tiene dos hijos menores y problemas de salud. Lo propio haría “Budín” en las próximas horas.

A partir de las detenciones, se ordenaron allanamientos simultáneos en Río Gallegos, El Calafate y la celda de Báez en Ezeiza. En el calabozo, los agentes secuestraron anotaciones manuscritas donde figuraba un listado de nombres —algunos imputados y otros aún meros partícipes en los negocios— bajo el título de “EL CLAN”.

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Uno de los escritos encontrados en la celda de Lázaro Báez, con nombres y anotaciones

Según se desprende de la causa, “La Tía” actuó como el nexo principal para transmitir las instrucciones del penal, reclamar los cobros de alquileres y retener las rendiciones de cuentas de las firmas del grupo.

Comunicación entre Cristian Ibáñez y el encargado de un edificio, respecto a los alquileres de cuatro departamentos

En el terreno, “Budín” Ibáñez manejó de forma directa las estancias Alquinta y La Entrerriana, coordinó el pago de sueldos y gestionó contratos comerciales. La investigación contra él no termina ahí. También está imputado, en una causa conexa, como el presunto líder de una banda narcocriminal dedicada al tráfico de marihuana y cocaína en Santa Cruz, la cual utilizaba un lavadero y lubricentro local como base operativa para acopiar droga y reciclar las ganancias ilícitas.

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Cuadros de Evita y Perón en el allanamiento en la casa de Lázaro Báez en El Calafate, en la Avenida Costanera Presidente Kirchner

El soporte logístico y financiero de la red se completó con un cerrado anillo de familiares y allegados. Fausto Ignacio Devetac, cuñado de “Budín” Ibáñez, colaboró activamente en el traslado de bienes desde el predio de la firma Kank y Costilla S.A. y custodió las llaves de las propiedades bajo control del grupo. En la causa también hay audios entre ellos. Una escucha que data del 30 de septiembre de este año habla del “departamento de la Kirchner”. Se refieren a la avenida nombrada en memoria del expresidente Néstor Kirchner.

- Devetac: “Perrito malvado”

- Ibáñez: “Fausto, ¿estás en el departamento de la Kirchner?”

- Devetac: “No”

- Ibáñez: “¿Y cómo no están acá, che?”

- Devetac: “No, no estoy, ¿por, quién está?”

- Ibáñez: “No, no por eso, necesito la llave”

Comunicación entre Cristian Ibáñez y Fausto Devetac, donde evidencian tener posesión de llaves de las propiedades investigadas

“El Clan”

Por su parte, la justificación de los flujos de dinero se canalizó a través de Paula Beatriz Godfrid. Según la fiscalía, habría simulado actividades agropecuarias mediante un contrato de capitalización por 7.000 ovejas con la firma Austral Agro S.A., transfiriendo sumas millonarias a Ibáñez. En este esquema participó también su hijo, Mauro Gastón Trevisan Godfrid, quien realizó colocaciones financieras y múltiples transferencias consecutivas en pocos minutos hacia las cuentas de los principales sospechosos.

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También hay un contador imputado. Diego Ernesto Navarro está acusado de resguardar y ocultar bienes y documentación clave. Tiene un cargo académico como secretario de Extensión y Cultura de la Facultad Regional de Santa Cruz de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN).

En un allanamiento realizado en su casa de Río Gallegos, la policía descubrió que escondía papeles de la empresa Austral Agro y armas de fuego que pertenecerían a Lázaro Báez. Todo este material estaba guardado bajo llave en dos cajas de seguridad con clave electrónica que Navarro tenía empotradas y camufladas dentro de un mueble.

"Nos juntamos con Diego Navarro", una de las anotaciones secuestradas en los allanamientos

Además, la relación entre el empresario y el contador persistió intramuros, aunque se codean hace más de una década. Navarro visitó seis veces a Báez en el penal de Ezeiza entre agosto de 2025 y julio de 2026, lo que para la fiscalía demuestra su participación activa en la banda.

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Otro personaje clave del entramado es Jorge Manuel Ulloa. Para los investigadores, se dedicó a la recepción y movilización de enormes sumas de dinero a través de múltiples cuentas bancarias y billeteras virtuales, actuando como un engranaje financiero para hacer circular fondos de origen sospechoso. Entre finales de 2025 y mediados de 2026, registró movimientos millonarios incompatibles con su perfil económico, que incluyeron cientos de operaciones de débito y crédito, transferencias constantes entre sus propias cuentas para diversificar el rastro del dinero, retiros rápidos de efectivo y hasta el desvío de fondos hacia el sector de juegos de azar en el Casino de Buenos Aires. Además, aportó como base operativa de la organización el establecimiento comercial “Esperanza Trucks” —utilizado para el acopio de droga y reuniones de la banda que lideraría “Budín”— y administró vehículos de alto valor vinculados al grupo.

Cuadernos y anotaciones que la Justicia encontró en la celda de Lázaro Báez

La fiscalía le atribuyó a Jorge Elías Agustín Agüero un doble rol operativo y de gestión patrimonial. Por un lado, en lo que respecta al tráfico de drogas, se le imputó la conducción del circuito de provisión y distribución de cocaína. Por el otro, actuaba como un enlace clave para la administración de los bienes de Lázaro Báez: se encargaba de tareas de inspección, verificación y coordinación del traslado de maquinaria pesada perteneciente al empresario en distintas provincias, siempre de acuerdo a la investigación de la fiscalía. Asimismo, habría ocultado la verdadera titularidad de vehículos de alta gama con pedidos de secuestro vigentes, los cuales eran utilizados por su entorno familiar y de confianza para mantenerlos fuera del alcance de la justicia.

A pesar de encontrarse cumpliendo una condena de prisión efectiva en otra causa, Oscar Raúl Núñez se las habría ingeniado para participar de la presunta asociación ilícita por teléfono y mediante terceros. Su rol estaría centrado en la administración y disposición de bienes de gran valor económico pertenecientes al patrimonio de Báez. Por ejemplo, se le atribuye haber negociado junto a otros miembros de la banda la venta de dos galpones por un valor aproximado de 250 millones de pesos.

Además, bajo las directivas de Lázaro, Núñez tenía asignada la tarea de relevamiento y supervisión del estado de las estancias y las explotaciones agropecuarias vinculadas al grupo. Es una de las personas que aparece en los cuadernos secuestrados en la celda de Báez bajo el título de “El Clan”.

Además de Insaurralde y “Budín” Ibáñez, el juez federal de Río Gallegos también dictó la prisión preventiva por 180 días de Fausto Devetac, Oscar Núñez, Jorge Ulloa y Jorge Agüero. En tanto, para Valentina Devetac, Paula Godfrid, Mauro Trevisan Godfrid y Diego Navarro se dispusieron medidas de coerción alternativas, que incluyen la prohibición de salida del país y la obligación de comparecer periódicamente ante la Oficina Judicial.