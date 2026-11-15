ATP Finals: cuándo y dónde ver en México el torneo que define al campeón de la temporada 2026 del tenis

Alexander Zverev y Carlos Alcaraz parten como los favoritos a quedarse con el título tras la ausencia de Jannik Sinner. (EFE/EPA/FRANCK ROBICHON)

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Las ATP Finals reúnen a los ocho tenistas con mejor desempeño durante la temporada 2026 para definir a un campeón absoluto, en un torneo que representa una de las competencias más importantes del calendario del tenis masculino.

La fase inicial se disputa bajo un formato de dos grupos de cuatro jugadores, donde dos mejores de cada sector avanzan a las semifinales y los ganadores se enfrentan en la final por el título de campeón.

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Ausencias importantes y sorpresas en el cuadro principal

Jannik Sinner no pudo recuperarse de los problemas de la rodilla y no estará las ATP Finals. (REUTERS/Toby Melville/File Photo)

Jannik Sinner representa la baja más importante de las ATP Finals 2026. El tenista italiano no logró recuperarse de una lesión de rodilla que lo mantuvo fuera de las canchas durante el último semestre de la temporada, por lo que no participará en el torneo que reúne a los ocho mejores del año.

Novak Djokovic tampoco estará presente en la competencia. El serbio, ubicado en el sitio 11 del ranking, no consiguió los puntos necesarios para clasificar por rendimiento deportivo. Es la segunda ocasión en su carrera en la que queda fuera de las Finals, torneo que conquistó en siete oportunidades y en el que se mantiene como el máximo ganador de la historia.

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La lista de clasificados también incluye algunas sorpresas. Rafael Jódar logró entrar a las ATP Finals durante su primer año como profesional, luego de una temporada que lo colocó entre las revelaciones del tenis español.

A continuación, te presentamos cómo quedaron conformados cada uno de los grupos para las ATP Finals:

Grupo John McEnroe

Alexander Zverev (ALE)

Ben Shelton (USA)

Arthur Fils (FRA)

Rafael Jódar (ESP)

Grupo Ivan Lendl

Carlos Alcaraz (ESP)

Daniil Medvedev (RUS)

Flavio Cobolli (ITA)

Frances Tiafoe (USA)

Con la ausencia de Sinner, Carlos Alcaraz y Alexander Zverev parten como los principales candidatos para quedarse con el campeonato, pero figuras como Ben Shelton que viene de dar un gran US Open 2026 buscarán dar la sorpresa.

Cuándo y dónde ver las ATP Finals en México

Este es el canal para ver las ATP Finals en México. (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

Las ATP Finals se disputarán del 15 al 22 de noviembre en la Inalpi Arena de Turín, donde los mejores tenistas de la temporada buscan el último título del calendario.

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Cada una de las jornadas contempla una doble cartelera diaria. El primer partido está programado para las 7:00 horas, mientras que el segundo comenzará a las 13:30 horas.

Todos los juegos podrán seguirse a través de las pantallas de ESPN y el Plan Premium de Disney+.

Historial de campeones en las ATP Finals

Este es el historial de campeones en las ATP Finals. (REUTERS/Brian Snyder)

A continuación, te presentamos la lista de tenistas que han sido campeones de las ATP Finals:

2025: Jannik Sinner

2024: Jannik Sinner

2023: Novak Djokovic

2022: Novak Djokovic

2021: Alexander Zverev

2020: Daniil Medvedev

2019: Stefanos Tsitsipas

2018: Alexander Zverev

2017: Grigor Dimitrov

2016: Andy Murray

2015: Novak Djokovic

2014: Novak Djokovic

2013: Novak Djokovic

2012: Novak Djokovic

2011: Roger Federer

2010: Roger Federer

2009: Nikolay Davydenko

2008: Novak Djokovic

2007: Roger Federer

2006: Roger Federer

2005: David Nalbandian

2004: Roger Federer

2003: Roger Federer

2002: Lleyton Hewitt

2001: Lleyton Hewitt

2000: Gustavo Kuerten

1999: Pete Sampras

1998: Àlex Corretja

1997: Pete Sampras

1996: Pete Sampras

1995: Boris Becker

1994: Pete Sampras

1993: Michael Stich

1992: Boris Becker

1991: Pete Sampras

1990: Andre Agassi

1989: Stefan Edberg

1988: Boris Becker

1987: Ivan Lendl

1986: Ivan Lendl

1985: Ivan Lendl

1984: John McEnroe

1983: John McEnroe

1982: Ivan Lendl

1981: Ivan Lendl

1980: Björn Borg

1979: Björn Borg

1978: John McEnroe

1977: Jimmy Connors

1976: Manuel Orantes

1975: Ilie Năstase

1974: Guillermo Vilas

1973: Ilie Năstase

1972: Ilie Năstase

1971: Ilie Năstase

1970: Stan Smith

Así, Carlos Alcaraz buscará conseguir uno de los torneos que le faltan para ganar en su carrera.