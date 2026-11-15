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ATP Finals: cuándo y dónde ver en México el torneo que define al campeón de la temporada 2026 del tenis

Alexander Zverev y Carlos Alcaraz parten como los favoritos a quedarse con el título tras la ausencia de Jannik Sinner

El tenista Carlos Alcaraz tras ganar el primer partido en el torneo de Tokio (EFE/EPA/FRANCK ROBICHON)
Alexander Zverev y Carlos Alcaraz parten como los favoritos a quedarse con el título tras la ausencia de Jannik Sinner. (EFE/EPA/FRANCK ROBICHON)
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Las ATP Finals reúnen a los ocho tenistas con mejor desempeño durante la temporada 2026 para definir a un campeón absoluto, en un torneo que representa una de las competencias más importantes del calendario del tenis masculino.

La fase inicial se disputa bajo un formato de dos grupos de cuatro jugadores, donde dos mejores de cada sector avanzan a las semifinales y los ganadores se enfrentan en la final por el título de campeón.

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Ausencias importantes y sorpresas en el cuadro principal

Jannik Sinner no pudo recuperarse de los problemas de la rodilla y no estará las ATP Finals. (REUTERS/Toby Melville/File Photo)
Jannik Sinner no pudo recuperarse de los problemas de la rodilla y no estará las ATP Finals. (REUTERS/Toby Melville/File Photo)

Jannik Sinner representa la baja más importante de las ATP Finals 2026. El tenista italiano no logró recuperarse de una lesión de rodilla que lo mantuvo fuera de las canchas durante el último semestre de la temporada, por lo que no participará en el torneo que reúne a los ocho mejores del año.

Novak Djokovic tampoco estará presente en la competencia. El serbio, ubicado en el sitio 11 del ranking, no consiguió los puntos necesarios para clasificar por rendimiento deportivo. Es la segunda ocasión en su carrera en la que queda fuera de las Finals, torneo que conquistó en siete oportunidades y en el que se mantiene como el máximo ganador de la historia.

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La lista de clasificados también incluye algunas sorpresas. Rafael Jódar logró entrar a las ATP Finals durante su primer año como profesional, luego de una temporada que lo colocó entre las revelaciones del tenis español.

A continuación, te presentamos cómo quedaron conformados cada uno de los grupos para las ATP Finals:

Grupo John McEnroe

  • Alexander Zverev (ALE)
  • Ben Shelton (USA)
  • Arthur Fils (FRA)
  • Rafael Jódar (ESP)

Grupo Ivan Lendl

  • Carlos Alcaraz (ESP)
  • Daniil Medvedev (RUS)
  • Flavio Cobolli (ITA)
  • Frances Tiafoe (USA)

Con la ausencia de Sinner, Carlos Alcaraz y Alexander Zverev parten como los principales candidatos para quedarse con el campeonato, pero figuras como Ben Shelton que viene de dar un gran US Open 2026 buscarán dar la sorpresa.

Cuándo y dónde ver las ATP Finals en México

Este es el canal para ver las ATP Finals en México. (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)
Este es el canal para ver las ATP Finals en México. (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

Las ATP Finals se disputarán del 15 al 22 de noviembre en la Inalpi Arena de Turín, donde los mejores tenistas de la temporada buscan el último título del calendario.

Cada una de las jornadas contempla una doble cartelera diaria. El primer partido está programado para las 7:00 horas, mientras que el segundo comenzará a las 13:30 horas.

Todos los juegos podrán seguirse a través de las pantallas de ESPN y el Plan Premium de Disney+.

Historial de campeones en las ATP Finals

Este es el historial de campeones en las ATP Finals. (REUTERS/Brian Snyder)
Este es el historial de campeones en las ATP Finals. (REUTERS/Brian Snyder)

A continuación, te presentamos la lista de tenistas que han sido campeones de las ATP Finals:

  • 2025: Jannik Sinner
  • 2024: Jannik Sinner
  • 2023: Novak Djokovic
  • 2022: Novak Djokovic
  • 2021: Alexander Zverev
  • 2020: Daniil Medvedev
  • 2019: Stefanos Tsitsipas
  • 2018: Alexander Zverev
  • 2017: Grigor Dimitrov
  • 2016: Andy Murray
  • 2015: Novak Djokovic
  • 2014: Novak Djokovic
  • 2013: Novak Djokovic
  • 2012: Novak Djokovic
  • 2011: Roger Federer
  • 2010: Roger Federer
  • 2009: Nikolay Davydenko
  • 2008: Novak Djokovic
  • 2007: Roger Federer
  • 2006: Roger Federer
  • 2005: David Nalbandian
  • 2004: Roger Federer
  • 2003: Roger Federer
  • 2002: Lleyton Hewitt
  • 2001: Lleyton Hewitt
  • 2000: Gustavo Kuerten
  • 1999: Pete Sampras
  • 1998: Àlex Corretja
  • 1997: Pete Sampras
  • 1996: Pete Sampras
  • 1995: Boris Becker
  • 1994: Pete Sampras
  • 1993: Michael Stich
  • 1992: Boris Becker
  • 1991: Pete Sampras
  • 1990: Andre Agassi
  • 1989: Stefan Edberg
  • 1988: Boris Becker
  • 1987: Ivan Lendl
  • 1986: Ivan Lendl
  • 1985: Ivan Lendl
  • 1984: John McEnroe
  • 1983: John McEnroe
  • 1982: Ivan Lendl
  • 1981: Ivan Lendl
  • 1980: Björn Borg
  • 1979: Björn Borg
  • 1978: John McEnroe
  • 1977: Jimmy Connors
  • 1976: Manuel Orantes
  • 1975: Ilie Năstase
  • 1974: Guillermo Vilas
  • 1973: Ilie Năstase
  • 1972: Ilie Năstase
  • 1971: Ilie Năstase
  • 1970: Stan Smith

Así, Carlos Alcaraz buscará conseguir uno de los torneos que le faltan para ganar en su carrera.

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