En Bolivia no hay elecciones democráticas. No se cumple ninguno de los elementos esenciales de la democracia. No hay estado de derecho, división ni independencia de poderes como lo prueba la participación de Evo Morales como candidato, contumaz en violar su propia constitución. Es su cuarta candidatura y tercera reelección consecutiva. Viola el referéndum de 21 de Febrero de 2016 (21F) que manda que NO puede ser mas candidato.