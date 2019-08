Por eso, cual jugador de poker, Matteo Salvini decidió hacer all in. El 8 de agosto, en plena semana de Ferragosto, cuando toda Italia está de vacaciones, con un pretexto dio por rota la coalición de Gobierno que echó a andar hace solo 14 meses con el antisistema Movimiento 5 Estrellas (M5S). "Pido a los italianos que me den plenos poderes", dijo, citando a Benito Mussolini. La ruptura se formalizó durante un mitin en la playa.