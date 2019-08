Por su parte Salvini, con el cargo también de ministro del Interior, respondió con un discurso con tono de propaganda, desde los escaños de su partido y en varias ocasiones interrumpido. "No me arrepiento de nada", dijo, tras gritar que representa a "un pueblo soberano", que "no teme nada", "libre", suscitando la ira de buena parte de los senadores.