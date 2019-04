Allí reside el principio de igualdad ante la ley, sin la cual no habría debido proceso. Ni tampoco ciudadanía y, por ende, tampoco habría doctrina de los derechos humanos, construida sobre estos principios básicos. Puesto de otro modo, el constitucionalismo liberal es condición necesaria, si bien no suficiente, para la doctrina y práctica de los derechos humanos. No puede haber progresismo contra el liberalismo, sino solo con este.