A mi juicio, lo que menciono son sólo algunos ejemplos de los elementos que revitalizan la mente humana y buscan el alma. Sin embargo, poco después de la cumbre, un querido colega me envió a través de WhatsApp una presentación en video de Denise Hearn, co-autora de "Myth of Capitalism". En el video, Hearn habla sobre la "desaparición" del sueño americano como resultado de la retirada de la competencia, es decir, el capitalismo en Estados Unidos, podría convertirse en su propia víctima. Las asociaciones no controladas, las fusiones y adquisiciones no restringidas y no reguladas significan que la fijación de precios podría ser una amenaza fatal para el capitalismo estadounidense.