El "Estado Islámico de Al-Baghdadi" ha padecido un colapso profundo, aunque parcial, era muy claro que no estaba destinado a durar. Después de su surgimiento arrollador, los expertos esperaban que la comunidad internacional lo frenara no solo porque el mundo no puede convivir con él, sino también porque el terrorismo comete un error fatal cuando opera con su elemento distintivo (la violencia) como bandera. El poder del terrorismo reside en la ausencia de un eslogan, precisamente es ese el elemento que lo hace difícil de identificar, capturar o neutralizar.