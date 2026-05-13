Pasajero fue detenido dentro de un avión en el Aeropuerto El Dorado por acosar a una mujer

Pasajeros grabaron el momento en el que oficiales de Policía ingresaron al avión comercial para detener al señalado de cometer actos obscenos - crédito Colombia Oscura / X

Un vuelo internacional que cubría la ruta entre Bogotá y Madrid tuvo que regresar al Aeropuerto El Dorado, ubicado en la capital colombiana, debido a la conducta inapropiada de un pasajero en el avión, pues el sujeto fue señalado por otra viajera de haber cometido actos obscenos en frente de ella.

El hecho activó los protocolos de seguridad y la intervención de la Policía Nacional para resguardar el bienestar de los ocupantes y de la persona que se vio directamente afectada por este hecho que desató indignación entre aquellos que frecuentan el terminal aéreo y la comunidad en general.

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De acuerdo con el reporte oficial, el avión tuvo que regresar a Bogotá debido a que un pasajero, presuntamente bajo los efectos del alcohol, acosó a una mujer y cometió un acto obsceno en el asiento que le fue asignado para el traslado al destino internacional.

Esta situación alteró la tranquilidad dentro de la aeronave y obligó a la tripulación a solicitar la presencia de las autoridades, que llevaron a cabo la retirada del individuo una vez en tierra para determinar su situación judicial.

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Un hombre bajo los efectos del alcohol fue retirado, sancionado y puesto bajo custodia por alterar el orden durante el trayecto - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Intervención de las autoridades en el Aeropuerto El Dorado

La Policía Nacional actuó tras recibir el aviso de la tripulación y procedió al retiro inmediato del pasajero tras el aterrizaje en el Aeropuerto El Dorado. El hombre fue trasladado a un Centro de Traslado por Protección para su custodia temporal.

Así lo confirmaron las autoridades a Infobae Colombia: “La Policía Nacional retiró y trasladó a esta persona a un Centro de Traslado por Protección y aplicó una orden de comparendo en cumplimiento a la Ley 1801 de 2016 artículo 145, numeral 15, por perturbación en medios de transporte público a la tranquilidad de los demás ocupantes mediante cualquier acto obsceno".

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Las autoridades aplicaron una sanción administrativa basándose en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, con el fin de penalizar el comportamiento del sujeto en el avión.

La respuesta oficial documentó el hecho como una falta que afecta la tranquilidad en entornos de transporte, lo que demuestra la importancia del cumplimiento de las normas por parte de los pasajeros tanto en vuelos nacionales como internacionales operados desde el Aeropuerto El Dorado.

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La Policía Nacional retiró al pasajero en el Aeropuerto El Dorado y aplicó sanción administrativa por el incidente - crédito Colprensa

La ciudadanía rechazó ampliamente el suceso, lo que se demostró con las reacciones a través de las diferentes plataformas digitales en las que se exige que el sujeto sea condenado por estos actos, pues podría cometerlos nuevamente afectando a más personas.

Entre las reacciones destacadas se encuentran: “Degenerado vulgar y abusivo bien hecho”, “Que asco de hombre. Y devolvería el vuelo si fuese hasta el otro lado del mundo; no que va hasta si salida del planeta! Que vergüenza”, “Ahora volar se convirtió en algo parecido a viajar en flota (bus) en Colombia. Puros mantecos y gente de mala educación llenos de problemas mentales y Feos como un HP” y “Debieron entregarlo en España, donde si hay ley. Aquí son doce horas en el calabozo”.

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Entre tanto, otros criticaron la forma en que fue presentado el caso, pues los portales digitales como Colombia Oscura lo calificaron como un “pasajero disruptivo”. Ante esta afirmación también se desató la indignación con comentarios como: “Dizque “un pasajero disruptivo” No señores, es un pasajero con potencial delictivo, acosó a una mujer y se masturbó en su asiento”.

La perturbación causada por un pasajero desató protocolos de emergencia y la aplicación de la ley - crédito Colprensa

Por ahora, solo se aclaró oficialmente que el señalado agresor fue puesto bajo protección temporal y recibió una sanción por alterar el orden durante el vuelo. La acción de las autoridades refuerza el compromiso con la seguridad y la buena convivencia en rutas aéreas internacionales.

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