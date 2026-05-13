Colombia

Pasajero fue detenido dentro de un avión en el Aeropuerto El Dorado por acosar a una mujer

La intervención policial se llevó a cabo después de que el vuelo regresara a la terminal aérea tras la alerta de la viajera que se vio afectada por esta situación que desató indignación en las redes sociales donde el video se difundió ampliamente

Guardar
Google icon

Pasajeros grabaron el momento en el que oficiales de Policía ingresaron al avión comercial para detener al señalado de cometer actos obscenos - crédito Colombia Oscura / X

Un vuelo internacional que cubría la ruta entre Bogotá y Madrid tuvo que regresar al Aeropuerto El Dorado, ubicado en la capital colombiana, debido a la conducta inapropiada de un pasajero en el avión, pues el sujeto fue señalado por otra viajera de haber cometido actos obscenos en frente de ella.

El hecho activó los protocolos de seguridad y la intervención de la Policía Nacional para resguardar el bienestar de los ocupantes y de la persona que se vio directamente afectada por este hecho que desató indignación entre aquellos que frecuentan el terminal aéreo y la comunidad en general.

PUBLICIDAD

De acuerdo con el reporte oficial, el avión tuvo que regresar a Bogotá debido a que un pasajero, presuntamente bajo los efectos del alcohol, acosó a una mujer y cometió un acto obsceno en el asiento que le fue asignado para el traslado al destino internacional.

Esta situación alteró la tranquilidad dentro de la aeronave y obligó a la tripulación a solicitar la presencia de las autoridades, que llevaron a cabo la retirada del individuo una vez en tierra para determinar su situación judicial.

PUBLICIDAD

Un hombre bajo los efectos del alcohol fue retirado, sancionado y puesto bajo custodia por alterar el orden durante el trayecto - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
Un hombre bajo los efectos del alcohol fue retirado, sancionado y puesto bajo custodia por alterar el orden durante el trayecto - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Intervención de las autoridades en el Aeropuerto El Dorado

La Policía Nacional actuó tras recibir el aviso de la tripulación y procedió al retiro inmediato del pasajero tras el aterrizaje en el Aeropuerto El Dorado. El hombre fue trasladado a un Centro de Traslado por Protección para su custodia temporal.

Así lo confirmaron las autoridades a Infobae Colombia: “La Policía Nacional retiró y trasladó a esta persona a un Centro de Traslado por Protección y aplicó una orden de comparendo en cumplimiento a la Ley 1801 de 2016 artículo 145, numeral 15, por perturbación en medios de transporte público a la tranquilidad de los demás ocupantes mediante cualquier acto obsceno".

Las autoridades aplicaron una sanción administrativa basándose en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, con el fin de penalizar el comportamiento del sujeto en el avión.

La respuesta oficial documentó el hecho como una falta que afecta la tranquilidad en entornos de transporte, lo que demuestra la importancia del cumplimiento de las normas por parte de los pasajeros tanto en vuelos nacionales como internacionales operados desde el Aeropuerto El Dorado.

La Gobernación de Antioquia incrementa la recompensa hasta $500 millones por información sobre los cabecillas del Clan del Golfo y La Terraza en el Suroeste - crédito Colprensa
La Policía Nacional retiró al pasajero en el Aeropuerto El Dorado y aplicó sanción administrativa por el incidente - crédito Colprensa

La ciudadanía rechazó ampliamente el suceso, lo que se demostró con las reacciones a través de las diferentes plataformas digitales en las que se exige que el sujeto sea condenado por estos actos, pues podría cometerlos nuevamente afectando a más personas.

Entre las reacciones destacadas se encuentran: “Degenerado vulgar y abusivo bien hecho”, “Que asco de hombre. Y devolvería el vuelo si fuese hasta el otro lado del mundo; no que va hasta si salida del planeta! Que vergüenza”, “Ahora volar se convirtió en algo parecido a viajar en flota (bus) en Colombia. Puros mantecos y gente de mala educación llenos de problemas mentales y Feos como un HP” y “Debieron entregarlo en España, donde si hay ley. Aquí son doce horas en el calabozo”.

Entre tanto, otros criticaron la forma en que fue presentado el caso, pues los portales digitales como Colombia Oscura lo calificaron como un “pasajero disruptivo”. Ante esta afirmación también se desató la indignación con comentarios como: “Dizque “un pasajero disruptivo” No señores, es un pasajero con potencial delictivo, acosó a una mujer y se masturbó en su asiento”.

La perturbación causada por un pasajero desató protocolos de emergencia y la aplicación de la ley - crédito Colprensa
La perturbación causada por un pasajero desató protocolos de emergencia y la aplicación de la ley - crédito Colprensa

Por ahora, solo se aclaró oficialmente que el señalado agresor fue puesto bajo protección temporal y recibió una sanción por alterar el orden durante el vuelo. La acción de las autoridades refuerza el compromiso con la seguridad y la buena convivencia en rutas aéreas internacionales.

Temas Relacionados

Aeropuerto El DoradoPolicía NacionalAcosoDenunciaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Greg Gonzalez revela el mágico proceso detrás de la balada que lo unió a Karol G en una noche única: “Era imposible decir que no”

El tema debutó directamente en el número uno del ranking Hot Latin Pop Songs de Billboard, destacando la fusión de estilos y la técnica de grabación inédita que sorprendió tanto a fans como a expertos

Greg Gonzalez revela el mágico proceso detrás de la balada que lo unió a Karol G en una noche única: “Era imposible decir que no”

Independiente Santa Fe vs. América de Cali - EN VIVO online: goles y minuto a minuto

El partido de ida, disputado en el estadio Pascual Guerrero de Cali, finalizó con un empate 1-1. Hugo Rodallega anotó para el equipo visitante, mientras que Adrián Ramos marcó el gol del conjunto local

Independiente Santa Fe vs. América de Cali - EN VIVO online: goles y minuto a minuto

Este sería el próximo rival de Atlético Nacional en las semifinales de la Liga BetPlay: un duro equipo

Los verdes vienen de eliminar a Internacional de Bogotá en Medellín, se ilusionan con llegar a la final y deben esperar para conocer al club que enfrentarán en la siguiente fase

Este sería el próximo rival de Atlético Nacional en las semifinales de la Liga BetPlay: un duro equipo

Familiar de Mateo Pérez dijo que se aprovecharon del dolor de la familia tras el crimen del periodista para “politequerías”

Tras la recuperación del cuerpo del reportero asesinado en zona rural de Briceño, Antioquia, un familiar aseguró que algunas figuras públicas utilizaron mediáticamente la tragedia

Familiar de Mateo Pérez dijo que se aprovecharon del dolor de la familia tras el crimen del periodista para “politequerías”

Petro denunció supuesto complot para abrirle procesos en EE. UU. y apuntó a la fiscal: “Quieren coger como excusa los procesos de negociación”

Desde Timbío (Cauca) en donde participó de la entrega del nuevo hospital, el jefe de Estado arremetió contra Luz Adriana Camargo, jefe del ente acusador, tras negarse a levantar procesos judiciales sobre los integrantes de esta estructura, y la acusó de hacer parte de un plan para que sea procesado por la justicia de EE. UU.

Petro denunció supuesto complot para abrirle procesos en EE. UU. y apuntó a la fiscal: “Quieren coger como excusa los procesos de negociación”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Tras el asesinato del periodista Mateo Pérez, se revelaron los grupos armados ilegales que se disputan el poder en esta zona de Antioquia

Tras el asesinato del periodista Mateo Pérez, se revelaron los grupos armados ilegales que se disputan el poder en esta zona de Antioquia

Tras el asesinato del periodista Mateo Pérez, Jesús Abad Colorado cuestionó a Gustavo Petro por su reacción: “Ofende la memoria”

Liberaron a Sebastián Contreras tras 26 días en manos del ELN: la Asociación Madres del Catatumbo confirmó el regreso del menor

Bombardeo contra el ELN en Catatumbo habría dejado varios guerrilleros muertos

Caso Mateo Pérez | Historiadora explicó en una línea del tiempo por qué el periodismo en Colombia “ha sido asesinado por más de medio siglo”

ENTRETENIMIENTO

Greg Gonzalez revela el mágico proceso detrás de la balada que lo unió a Karol G en una noche única: “Era imposible decir que no”

Greg Gonzalez revela el mágico proceso detrás de la balada que lo unió a Karol G en una noche única: “Era imposible decir que no”

Maluma completó la parejita y emocionó a sus fans con la confirmación del sexo de su segundo hijo: “Un cachorrito”

Shakira confirmó que se juntó con Ed Sheeran para la creación de “Dai Dai”, el tema oficial del Mundial 2026

Bogotá se vistió por localidades: creador de contenido se retó en moda y en redes sociales lo elogiaron

Hayley Williams reprogramó las fechas de su gira latinoamericana: esta será la nueva fecha para Colombia

Deportes

EN VIVO Independiente Santa Fe vs. América de Cali online: goles y minuto a minuto

EN VIVO Independiente Santa Fe vs. América de Cali online: goles y minuto a minuto

Hora y dónde ver el partido Deportivo Pasto vs. Deportes Tolima: definen el tercer clasificado a las semifinales

Este sería el próximo rival de Atlético Nacional en las semifinales de la Liga BetPlay: un duro equipo

Atlético Nacional le pasó por encima a Internacional de Bogotá: histórica goleada por 7-1 en los playoffs de la Liga BetPlay

Calendario de la Liga BetPlay le daría poco espacio a las semifinales y final de la Liga BetPlay: estas serían las fechas