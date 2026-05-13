La deuda externa de Colombia se redujo en febrero de 2026: estas son las millonarias cifras que manejan las empresas públicas y privadas

La volatilidad del dólar ha incidido en el valor de la deuda externa de Colombia - crédito Rayner Peña/EFE

La deuda externa de Colombia alcanzó en febrero de 2026 una leve reducción con respecto a enero de este año y también una disminución frente al nivel registrado en febrero de 2025.

En comparación intermensual, esta cayó USD1.000 millones al pasar de USD253.168 millones en enero a USD252.168 millones en febrero, lo que corresponde a una disminución de 0,4%. A nivel interanual, el indicador bajó de 59,3% a 55% del Producto Interno Bruto (PIB), es decir, una reducción de 4,3 puntos porcentuales (pp) en los últimos doce meses, de acuerdo con el Banco de la República.

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La caída registrada en febrero se produce a pesar de que el saldo de la deuda permanecía, en ese momento, por encima de los USD246.801 millones con que el país cerró 2025. El incremento observado durante el año anterior se debió, sobre todo, al aumento del endeudamiento en el sector público y a la mayor emisión de bonos internacionales.

Composición de la deuda: sector público y privado

Del total informado, el sector público concentró USD157.130 millones de deuda externa en febrero, lo que equivale al 34,3% del PIB. La proporción implicó un aumento desde el 31,9% observado un año antes, lo que reflejó un mayor recurso a instrumentos de financiamiento internacional de largo plazo.

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Por su parte, el sector privado acumuló USD95.038 millones, lo que representa el 20,7% del PIB. La cifra muestra una ligera reducción mensual ante el repunte registrado en enero, aunque la gran mayoría de estas obligaciones corresponde a operaciones de largo plazo.

Desglosando por plazos, la deuda externa de largo plazo sumó USD217.699 millones, frente a USD34.469 millones de corto plazo, según el Banco de la República. Dentro del sector público, los compromisos de largo plazo ascendieron a USD155.798 millones, mientras los de corto plazo llegaron a USD1.333 millones. En el sector privado, la deuda de largo plazo fue USD61.901 millones y la de corto plazo, USD33.136 millones.

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Durante febrero, Colombia desembolsó USD922 millones por concepto de intereses ligados a sus obligaciones externas, de los cuales USD580 millones correspondieron a pagos del sector público y USD342 millones al sector privado.

Los movimientos del Ministerio de Hacienda habrían generado una reducción en el precio del dólar ne Colombia- crédito Luis Jaime Acosta/Reuters

Estrategia de diversificación y exposición al dólar

Un cambio relevante durante el periodo fue la reducción de la deuda externa denominada en dólares estadounidenses. Según el Banco de la República, Colombia continuó con la estrategia de diversificación en moneda extranjera para disminuir riesgos asociados a choques internacionales y a la volatilidad del dólar.

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Las cifras oficiales reflejan que la deuda de largo plazo del sector público, denominada en dólares, pasó de USD78.570 millones a USD74.954 millones. Al mismo tiempo, la deuda externa en otras monedas, principalmente euros y francos suizos, aumentó de USD11.970 millones a USD14.677 millones.

Dicho ajuste busca contrarrestar la vulnerabilidad de la economía nacional ante fluctuaciones cambiarias, reduciendo la dependencia del dólar e incrementando la exposición a otras monedas fuertes en el financiamiento internacional.

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Advertencia de la Contraloría sobre sostenibilidad fiscal

Durante el foro “Balance económico y perspectiva fiscal para la sostenibilidad nacional”, desarrollado el 14 de abril de 2026, el contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez, emitió una función de advertencia al Ministerio de Hacienda y Crédito Público en la que fundamentó preocupaciones sobre las tendencias del endeudamiento estatal.

El funcionario declaró que el crecimiento acelerado de la deuda pública y las condiciones financieras restrictivas “están comprometiendo el equilibrio fiscal del país”. Rodríguez puntualizó que los principales factores de esta situación son la inflación y el comportamiento de las tasas de interés, lo que, a su juicio, exige un reforzamiento del control institucional.

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Carlos Hernán Rodríguez, contralor General de la República, mostró preocupación por el crecimiento de la deuda pública de Colombia - crédito Contraloría

Asimismo, advirtió sobre la sobrestimación del recaudo tributario al cierre de 2025, señalando que “se revela un problema estructural que enfrenta el país y es la sobrestimación del recaudo tributario, el cual alcanzó $271,9 billones frente a una meta de $304,8 billones”.

Enfatizó en el valor del control fiscal y de la vigilancia en la gestión de los recursos públicos, subrayando la importancia de garantizar la sostenibilidad de las finanzas nacionales.

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Impacto de la deuda externa en la economía nacional

Expertos consultados por el Banco de la República indican que el crecimiento de la deuda externa puede no percibirse de inmediato en los hogares, pero repercute gradualmente en el conjunto de la economía colombiana. El aumento de las obligaciones externas compromete recursos del Estado para el pago de capital e intereses, lo que reduce la capacidad de financiar sectores como salud, educación e infraestructura.

Adicionalmente, depender en mayor grado de financiamiento externo incrementa la vulnerabilidad frente a crisis internacionales y a variaciones en las tasas de interés globales. Esto puede provocar un aumento en el costo de bienes importados —combustibles, tecnología, alimentos— y afectar la calidad de vida de los ciudadanos.

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Las acciones de control y vigilancia fiscal cobran relevancia frente al panorama de la deuda, consolidando el papel institucional en la defensa de la estabilidad económica y orientando la gestión responsable de los recursos públicos.