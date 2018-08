No le conté a nadie, ni siquiera a mi esposa, de aquella reunión. No sabía de qué se trataba, pero podía sospechar que era una operación de inteligencia. Me reuní con el venezolano. No lo conocía, no lo había visto o no recordaba haberlo visto, no registraba su nombre en el radar de mi memoria. Me dijo que había asistido una noche, como parte del público, a mi programa de televisión. Lo escuché atentamente. Me contó los detalles del asalto al fuerte militar el año pasado, del cual robaron un armamento importante. Me explicó por qué quienes asaltaron el fuerte y escondieron las armas robadas, terminaron siendo capturados y torturados, y confesaron dónde habían enterrado el armamento. Me contó con sorprendente precisión de detalles cómo estuvo involucrado en el grupo rebelde del capitán Óscar Pérez y cómo terminó distanciándose de Pérez y peleándose con él, porque Pérez era incapaz de volar bajo el radar, preservando un perfil bajo. Su ego le costó la vida, me dijo. Le pedí que no diera entrevistas, pero no me hizo caso, añadió. A esas alturas, yo pensaba, escuchándolo con atención, midiendo cada palabra que decía, que el venezolano enfrente de mí no era un charlatán: o era "uno de los nuestros", o un espía profesional al servicio de la dictadura venezolana. Pero, en cualquier caso, sabía lo que decía. Me parecía improbable que fuese un espía enemigo, porque mi contacto en Washington me había pedido que me reuniese con él. Y ese contacto sabía bien quiénes eran nuestros aliados y quiénes, nuestros adversarios.