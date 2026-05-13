Colombia

Iván Cepeda lanzó crítica a Abelardo de la Espriella por su comportamiento en una entrevista con Malú: “Trato denigrante”

El candidato presidencial de la derecha cuestionó el trabajo de la periodista, haciendo comentarios como “la ignorancia es atrevida”

Guardar
Google icon
Abelardo de la Espriella acusó a Iván Cepeda de quererlo muerto - crédito @delaespriella_style y Luisa González/Reuters
Iván Cepeda rechazó el comportamiento de Abelardo de la Espriella en la entrevista y expresó su solidaridad con todas las mujeres que se dedican al periodismo - crédito @delaespriella_style y Luisa González/Reuters

El candidato presidencial Iván Cepeda Castro, del Pacto Histórico, se pronunció ante los medios de comunicación sobre la manera como el contendiente de derecha Abelardo de la Espriella respondió a las preguntas de la periodista María Lucía Fernández, conocida como Malú, en una entrevista realizada en Noticias Caracol.

Durante el espacio de conversación, el aspirante a la Presidencia se mostró incómo sobre un cuestionamiento que hizo la comunicadora, relacionado con la ética; Malú se refirió específicamente a una frase que dijo el también abogado en su momento: “La ética no tiene nada que ver con el derecho”.

PUBLICIDAD

Cuando le preguntó a De la Espriella sobre esa frase, este respondió cuestionando su trabajo investigativo y advirtiendo que tenía malas intenciones al cuestionarlo al respecto. “Tu pregunta tiene veneno y, al parecer, tú estás aquí para eso (...), lo que pasa es que la ignorancia es atrevida y, perdóname, te lo digo con total claridad, porque, si hubieses investigado un poco, sabrías que uno es la ética y otro es el Derecho”, señaló.

Ilustración en acuarela de una periodista entrevistando a un hombre en un estudio de televisión. Se ven camarógrafos y equipos de fondo, y un monitor.
El candidato Abelardo de la Espriella es señalado de haber tenido un trato irrespetuoso con la periodista María Lucía Fernández - crédito Imagen Ilustrativa Infobae/VisualesIA ScribNews

La postura de Iván Cepeda contra De la Espriella

Cepeda Castro expresó su rechazo ante las declaraciones del candidato de la derecha, afirmando que su comportamiento en la entrevista constituyó un ataque directo a las mujeres. Insistió en que en Colombia se debe combatir al “patriarcado”.

PUBLICIDAD

Esta mañana vimos una declaración que fue francamente una afrenta a las mujeres de un espacio noticioso y quiero expresarme de una manera muy clara y perentoria, rechazando esa clase de comportamiento. Hay que derrotar el patriarcado en la sociedad colombiana”, dijo.

Asimismo, se solidarizó con las mujeres que ejercen el periodismo y aseguró que la población no puede aceptar que las periodistas sean víctimas de cualquier forma de violencia. “Cualquier trato denigrante, insultante, que apele a cualquier forma de violencia contra las mujeres, en mí cuenta con un frontal rechazo”, precisó.

Paloma Valencia se pronunció sobre los ataques a la prensa

La candidata Paloma Valencia aseguró que el trabajo de los periodistas es hacer preguntas incómodas - crédito Prensa Paloma Valencia

Al igual que Cepeda, la candidata presidencial Paloma Valencia, del Centro Democrático, dio a conocer su opinión sobre lo sucedido. Ante los micrófonos de la prensa, afirmó que se debe garantizar el respeto por la prensa.

Recordó que el trabajo de los periodistas es hacer preguntas incómodas y que los aspirantes a la Presidencia, en este caso, tienen la obligación de subir el nivel del debate. A su juicio, en esta etapa electoral, quienes ejercen el periodismo “ponen en aprietos” a los candidatos y a los mandatarios, que deben rendir cuentas ante la ciudadanía.

Es por eso que considera que cualquier persona que incurra en conductas que atenten contra la prensa debe expresar sus disculpas ante quienes haya afectado y ante la población en general. Además, advirtió que las mujeres que ejercen el oficio deben ser respetadas.

“Yo creo que quien se equivoca debe pedir perdón, ofrecer excusas, no solamente a los afectados, sino también a la ciudadanía. La mujer periodista no está para que le falten al respeto, ni la traten de ignorante, ni le hagan insinuaciones de carácter sexual”, aseveró la también congresista del Centro Democrático.

Sergio Fajardo tildó de “violento” a De la Espriella

El candidato presidencial aseguró que el contendiente de la derecha es "machista" y "violento" - crédito @sergio_fajardo/X

Sergio Fajardo, candidato a la Presidencia de centro, se unió a las críticas que surgieron en contra de De la Espriella. En un video que publicó en sus redes sociales señaló al abogado de haber hecho un “espectáculo” en la entrevista que dio en Noticias Caracol y lo señaló de adoptar conductas que afectan la integridad de las mujeres.

“En menos de 24 horas, el candidato De la Espriella dio tremendo espectáculo (...). Es un atarván, machista, violento, autoritario, agresivo. Lo más grave de todo es: puede ser presidente”, indicó el también exgobernador de Antioquia.

Temas Relacionados

Iván CepedaAbelardo de la EspriellaMujeres periodistasMalúColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Atlético Nacional vs. Internacional de Bogotá EN VIVO playoffs Liga BetPlay: minuto a minuto del partido de vuelta en el Atanasio Girardot

El conjunto antioqueño se impuso en el partido disputado en el estadio de Techo y buscará asegurar su clasificación a las semifinales en Medellín

Atlético Nacional vs. Internacional de Bogotá EN VIVO playoffs Liga BetPlay: minuto a minuto del partido de vuelta en el Atanasio Girardot

⁠Directora de la SAE denunció amenazas y hostigamientos contra funcionarios que lideran desalojos: pidió investigaciones urgentes y garantías de seguridad

Amelia Pérez hizo un llamado a las autoridades para reforzar la protección institucional de los equipos operativos, mientras se indagan los hechos reportados en medio de la administración y recuperación de bienes bajo control del Estado

⁠Directora de la SAE denunció amenazas y hostigamientos contra funcionarios que lideran desalojos: pidió investigaciones urgentes y garantías de seguridad

María José Pizarro también ‘explotó’ contra Abelardo de la Espriella por sus señalamientos hacia Malú: “La extrema derecha es una vergüenza”

La senadora del Pacto Histórico aseguró que el comportamiento del candidato presidencial con la reconocida periodista y presentadora reflejó “soberbia, patanería y misoginia”

María José Pizarro también ‘explotó’ contra Abelardo de la Espriella por sus señalamientos hacia Malú: “La extrema derecha es una vergüenza”

De youtuber a senador: este será el destino de la marca Señor Biter tras su salto al Congreso de la República

La propuesta de Gersson Vargas Valdeleon para el periodo 2026-2030 contempla la modernización del tránsito, la unificación de tarifas y el fortalecimiento de la seguridad, priorizando la dignidad de quienes trabajan en el sector

De youtuber a senador: este será el destino de la marca Señor Biter tras su salto al Congreso de la República

Colombianos incrementaron las búsquedas sobre el hantavirus en Google: indagan sobre síntomas y la presencia del virus en el país

El Ministerio de Salud y el INS aclararon que, hasta el momento, no se han registrado casos de infección en el territorio

Colombianos incrementaron las búsquedas sobre el hantavirus en Google: indagan sobre síntomas y la presencia del virus en el país
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Tras el asesinato del periodista Mateo Pérez, se revelaron los grupos armados ilegales que se disputan el poder en esta zona de Antioquia

Tras el asesinato del periodista Mateo Pérez, se revelaron los grupos armados ilegales que se disputan el poder en esta zona de Antioquia

Tras el asesinato del periodista Mateo Pérez, Jesús Abad Colorado cuestionó a Gustavo Petro por su reacción: “Ofende la memoria”

Liberaron a Sebastián Contreras tras 26 días en manos del ELN: la Asociación Madres del Catatumbo confirmó el regreso del menor

Bombardeo contra el ELN en Catatumbo habría dejado varios guerrilleros muertos

Caso Mateo Pérez | Historiadora explicó en una línea del tiempo por qué el periodismo en Colombia “ha sido asesinado por más de medio siglo”

ENTRETENIMIENTO

Maluma completó la parejita y emocionó a sus fans con la confirmación del sexo de su segundo hijo: “Un cachorrito”

Maluma completó la parejita y emocionó a sus fans con la confirmación del sexo de su segundo hijo: “Un cachorrito”

Shakira confirmó que se juntó con Ed Sheeran para la creación de “Dai Dai”, el tema oficial del Mundial 2026

Bogotá se vistió por localidades: creador de contenido se retó en moda y en redes sociales lo elogiaron

Hayley Williams reprogramó las fechas de su gira latinoamericana: esta será la nueva fecha para Colombia

Manager de la banda de Yeison Jiménez respondió al corista que cuestionó la búsqueda de una nueva voz para la agrupación: “No es un reemplazo”

Deportes

Atlético Nacional vs. Internacional de Bogotá EN VIVO playoffs Liga BetPlay: minuto a minuto del partido de vuelta en el Atanasio Girardot

Atlético Nacional vs. Internacional de Bogotá EN VIVO playoffs Liga BetPlay: minuto a minuto del partido de vuelta en el Atanasio Girardot

Independiente Santa Fe vs. América de Cali - EN VIVO online: siga aquí el partido

Calendario de la Liga BetPlay le daría poco espacio a las semifinales y final de la Liga BetPlay: estas serían las fechas

Bucaramanga se metería en un nuevo problema: todo por la posible llegada de un nuevo técnico

En video: Este fue el gol de Rafael Santos Borré, con Internacional de Brasil, y con el que pelea un puesto en la selección para el Mundial