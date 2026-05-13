Iván Cepeda lanzó crítica a Abelardo de la Espriella por su comportamiento en una entrevista con Malú: “Trato denigrante”

Iván Cepeda rechazó el comportamiento de Abelardo de la Espriella en la entrevista y expresó su solidaridad con todas las mujeres que se dedican al periodismo - crédito @delaespriella_style y Luisa González/Reuters

El candidato presidencial Iván Cepeda Castro, del Pacto Histórico, se pronunció ante los medios de comunicación sobre la manera como el contendiente de derecha Abelardo de la Espriella respondió a las preguntas de la periodista María Lucía Fernández, conocida como Malú, en una entrevista realizada en Noticias Caracol.

Durante el espacio de conversación, el aspirante a la Presidencia se mostró incómo sobre un cuestionamiento que hizo la comunicadora, relacionado con la ética; Malú se refirió específicamente a una frase que dijo el también abogado en su momento: “La ética no tiene nada que ver con el derecho”.

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Cuando le preguntó a De la Espriella sobre esa frase, este respondió cuestionando su trabajo investigativo y advirtiendo que tenía malas intenciones al cuestionarlo al respecto. “Tu pregunta tiene veneno y, al parecer, tú estás aquí para eso (...), lo que pasa es que la ignorancia es atrevida y, perdóname, te lo digo con total claridad, porque, si hubieses investigado un poco, sabrías que uno es la ética y otro es el Derecho”, señaló.

El candidato Abelardo de la Espriella es señalado de haber tenido un trato irrespetuoso con la periodista María Lucía Fernández - crédito Imagen Ilustrativa Infobae/VisualesIA ScribNews

La postura de Iván Cepeda contra De la Espriella

Cepeda Castro expresó su rechazo ante las declaraciones del candidato de la derecha, afirmando que su comportamiento en la entrevista constituyó un ataque directo a las mujeres. Insistió en que en Colombia se debe combatir al “patriarcado”.

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“Esta mañana vimos una declaración que fue francamente una afrenta a las mujeres de un espacio noticioso y quiero expresarme de una manera muy clara y perentoria, rechazando esa clase de comportamiento. Hay que derrotar el patriarcado en la sociedad colombiana”, dijo.

Asimismo, se solidarizó con las mujeres que ejercen el periodismo y aseguró que la población no puede aceptar que las periodistas sean víctimas de cualquier forma de violencia. “Cualquier trato denigrante, insultante, que apele a cualquier forma de violencia contra las mujeres, en mí cuenta con un frontal rechazo”, precisó.

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Paloma Valencia se pronunció sobre los ataques a la prensa

La candidata Paloma Valencia aseguró que el trabajo de los periodistas es hacer preguntas incómodas - crédito Prensa Paloma Valencia

Al igual que Cepeda, la candidata presidencial Paloma Valencia, del Centro Democrático, dio a conocer su opinión sobre lo sucedido. Ante los micrófonos de la prensa, afirmó que se debe garantizar el respeto por la prensa.

Recordó que el trabajo de los periodistas es hacer preguntas incómodas y que los aspirantes a la Presidencia, en este caso, tienen la obligación de subir el nivel del debate. A su juicio, en esta etapa electoral, quienes ejercen el periodismo “ponen en aprietos” a los candidatos y a los mandatarios, que deben rendir cuentas ante la ciudadanía.

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Es por eso que considera que cualquier persona que incurra en conductas que atenten contra la prensa debe expresar sus disculpas ante quienes haya afectado y ante la población en general. Además, advirtió que las mujeres que ejercen el oficio deben ser respetadas.

“Yo creo que quien se equivoca debe pedir perdón, ofrecer excusas, no solamente a los afectados, sino también a la ciudadanía. La mujer periodista no está para que le falten al respeto, ni la traten de ignorante, ni le hagan insinuaciones de carácter sexual”, aseveró la también congresista del Centro Democrático.

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Sergio Fajardo tildó de “violento” a De la Espriella

El candidato presidencial aseguró que el contendiente de la derecha es "machista" y "violento" - crédito @sergio_fajardo/X

Sergio Fajardo, candidato a la Presidencia de centro, se unió a las críticas que surgieron en contra de De la Espriella. En un video que publicó en sus redes sociales señaló al abogado de haber hecho un “espectáculo” en la entrevista que dio en Noticias Caracol y lo señaló de adoptar conductas que afectan la integridad de las mujeres.

“En menos de 24 horas, el candidato De la Espriella dio tremendo espectáculo (...). Es un atarván, machista, violento, autoritario, agresivo. Lo más grave de todo es: puede ser presidente”, indicó el también exgobernador de Antioquia.

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