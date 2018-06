Sin la tracción del consumo y con la retracción fiscal confirmada ayer, a la economía le quedan el empuje que le puede dar la inversión y las exportaciones. Sobre lo primero vale lo que ayer dijo el reaparecido ex ministro Roberto Lavagna: "No hay forma de arrancar solo con inversiones porque las inversiones vienen donde hay consumo o donde se puede generar rentabilidad". Y agregó: "Cuando uno baja el salario y el tipo de cambio, la economía no puede crecer".