También resalto la incoherencia que significó no invitar a Nicolás Maduro pero si al añoso tirano Raúl Castro, ventrílocuo que maneja la marioneta que esa dictadura de 6 décadas colocó en el Poder en Venezuela para continuar el saqueo que iniciaron con el tropero ladrón y traidor Hugo Chávez que les regaló nuestra soberanía, y sentir mucha rabia porque este verdugo de la nación cubana se dio el lujo de no asistir, una manera de humillar y burlarse por enésima vez de naciones y líderes que no han hecho más que aceptar una satrapía brutal y su apestosa influencia generadora de males tan horribles como la narcoguerrilla, el saqueo a nombre de esa entelequia que llaman pueblo, la injerencia en países sembrando así la desestabilización democrática y la eternización en el poder de sus marionetas y satélites.