Mariana Rodríguez Cantú rechazó tener alguna responsabilidad en las presuntas irregularidades detectadas en compras del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Nuevo León y negó haber intervenido en la contratación de proveedores o en el manejo de recursos públicos de la institución.

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Mariana Rodríguez Cantú rechazó tener alguna responsabilidad en las presuntas irregularidades detectadas en compras del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Nuevo León y negó haber intervenido en la contratación de proveedores o en el manejo de recursos públicos de la institución.

La esposa del gobernador Samuel García respondió a dos publicaciones de El Norte que documentan señalamientos sobre posibles sobreprecios en adquisiciones del organismo estatal.

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En un mensaje público, aseguró que las acusaciones buscan desacreditarla políticamente conforme se aproximan las elecciones de 2027.

Rodríguez sostuvo que su participación en las actividades del DIF se limita a determinados proyectos sociales y aclaró que no ocupa la dirección del organismo ni la presidencia honoraria, como, dijo, podría interpretarse de las publicaciones.

“Yo soy titular de Amar a Nuevo León, que colabora con el DIF en ciertos proyectos, pero el DIF es mucho más de lo que yo hago con ellos”, explicó.

Mariana Rodríguez Cantú aseguró que los señalamientos forman parte de una campaña para desacreditarla de cara a las elecciones de 2027. Crédito: Cuartoscuro

Mariana Rodríguez niega intervenir en contratos y licitaciones del DIF

La funcionaria detalló que su colaboración con el organismo se concentra en proyectos relacionados con el Centro de Atención Integral para Niñas, Niños y Adolescentes Capullos, así como en iniciativas dirigidas a personas con discapacidad.

En contraste, señaló que el DIF también administra albergues y ofrece servicios de atención a adultos mayores, actividades en las que aseguró no tener participación.

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Sobre el proveedor mencionado en las investigaciones periodísticas, Rodríguez afirmó que mantiene una relación comercial con el DIF estatal desde 2010, cuando ella tenía alrededor de 14 años y todavía estudiaba la secundaria.

Por esa razón, retó al periódico a presentar pruebas de que hubiera solicitado incorporar a esa empresa a las contrataciones gubernamentales.

“Si tienen alguna prueba de una conversación por WhatsApp o un tema de que yo dije a alguien que agregaran a este proveedor a dar servicio al DIF, pues que las presenten”, declaró.

También cuestionó el uso de fuentes anónimas en las publicaciones y consideró que las acusaciones carecen de elementos que la vinculen directamente con las decisiones administrativas señaladas.

¿Qué cargo tiene Mariana Rodríguez en Amar a Nuevo León?

Rodríguez insistió en que su nombramiento como titular de Amar a Nuevo León es honorífico y no representa un puesto remunerado. Además, negó que sus responsabilidades incluyan intervenir en licitaciones, elegir proveedores o disponer del presupuesto estatal.

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“Mi puesto de titular de Amar a Nuevo León es un puesto honorífico que no tiene ninguna paga, no ve licitaciones, no ve proveedores, no tiene nada que ver con los recursos de Nuevo León”, afirmó.

La funcionaria sostuvo que su trabajo se ha concentrado en actividades altruistas, donaciones y proyectos de atención a niñas y niños.

Mariana Rodríguez descarta su vinculación con presuntas irregularidades administrativas investigadas en el DIF de Nuevo León. (Instagram: Mariana Rodríguez Cantú)

Morena prepara denuncia contra Samuel García y Mariana Rodríguez ante la FGR

Los señalamientos sobre el DIF se producen en medio de una confrontación política más amplia entre Morena y el gobierno de Nuevo León.

En mayo de 2026, el partido anunció que presentaría una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra Samuel García y Mariana Rodríguez por presuntos actos de corrupción, triangulación de recursos públicos, conflictos de interés y promoción personalizada.

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Entre los señalamientos figura una supuesta movilización de recursos estatales hacia Firma Jurídica y Fiscal Abogados, despacho vinculado al gobernador y a su padre. De acuerdo con información atribuida a documentos y fuentes federales citadas por Grupo Reforma y El Norte, la firma habría recibido al menos 90 millones de pesos de la empresa Trinational Express Logistics entre agosto de 2025 y febrero de 2026.

Morena también cuestionó la participación de Rodríguez en la difusión de logros gubernamentales y acusó posibles beneficios políticos mediante recursos públicos. Tanto ella como el gobernador han rechazado las acusaciones.

En su respuesta a las publicaciones sobre el DIF, Rodríguez reiteró que continuará enfrentando los señalamientos y acusó un intento de perjudicar su imagen, la de su esposo y la del gobierno estatal.

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