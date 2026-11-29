Una mujer sufrió fracturas en dos vértebras, afectaciones en una muñeca y golpes en la cabeza, según relató su padre. (Cancillería Colombia- Angelina Katsanis/REUTERS)

Guardar

El padre de una de las colombianas heridas en el derrumbe de un edificio residencial en Brooklyn, Nueva York, busca obtener una visa humanitaria para viajar a Estados Unidos junto con su esposa y acompañar a su hija y su nieta, quienes permanecen hospitalizadas tras la emergencia ocurrida el 11 de noviembre de 2026.

En declaraciones entregadas a Blu Radio, Segundo Gildardo explicó que las dos familiares necesitan el acompañamiento de sus seres queridos mientras se recuperan de las lesiones que sufrieron durante el colapso de la estructura.

PUBLICIDAD

Sin embargo, el proceso para viajar representa una dificultad para la familia. Según contó el hombre al medio radial, la cita para solicitar el visado quedó programada para el 23 de enero de 2027, una fecha que considera lejana ante la necesidad de reencontrarse con su hija y su nieta.

Padre de colombiana herida en Brooklyn explicó las lesiones de su hija

Segundo Gildardo entregó detalles sobre el estado de salud de su hija y las afectaciones físicas que sufrió durante el derrumbe. Según su relato, la mujer presenta fracturas en dos vértebras de la espalda, lesiones en una mano y golpes en la cabeza.

“Mi hija se fracturó dos vértebras de la espalda y la parte de la mano, la muñeca de la mano también, está bastante golpeada la cabeza también”, afirmó a la emisora.

PUBLICIDAD

El padre explicó que tanto él como su esposa buscan trasladarse a Nueva York para acompañar a las sobrevivientes durante su recuperación. La intención es permanecer cerca de ellas y brindarles apoyo después de la tragedia, que también dejó víctimas mortales entre sus familiares.

“Ella nos quiere para que estemos ahí como papá de ella y abuelo de los dos niños que fallecieron”, manifestó Segundo Gildardo durante la entrevista.

Por ahora, la familia espera encontrar una alternativa que les permita adelantar el trámite migratorio, debido a que la fecha asignada para la cita se encuentra programada para enero de 2027.

PUBLICIDAD

Una colombiana resultó herida tras el colapso de un edificio residencial en Nueva York el 11 de noviembre de 2026. (AP Foto/Yuki Iwamura)

Derrumbe en Brooklyn dejó tres colombianos muertos

El colapso ocurrió el miércoles 11 de noviembre de 2026 en un edificio residencial de tres pisos ubicado en el número 1321 de Flatbush Avenue, en la esquina con Bedford Avenue, en el sector de Little Haiti, dentro del barrio de Flatbush, en Brooklyn.

La emergencia dejó ocho personas fallecidas y 18 heridas. Entre las víctimas mortales había tres colombianos: dos menores de edad y un adulto.

Los niños fueron identificados como Kevin Santiago Reyes González, de 10 años, y Nicole Daniella Rodríguez, de nueve años. Ambos eran primos. También murió Juan Daniel Sabala, de 31 años, padre de Nicole y tío de Kevin.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la información publicada por Daily News, Kevin estudiaba en Success Academy Ditmas Park y había participado días antes en una excursión escolar de tres días al YMCA Camp Bernie, en Port Murray, Nueva Jersey, junto con sus compañeros de quinto grado.

La noticia de su muerte fue comunicada a los estudiantes el viernes 13 de noviembre. Shari McKenzie, madre de una compañera del menor, contó al medio estadounidense que los niños habían compartido durante el campamento y fortalecido sus vínculos.

“El grado completo fue a un viaje de campamento la semana pasada. Todos crearon lazos”, relató McKenzie.

La mujer también recordó la reacción de su hija cuando conoció la noticia. “Me preguntó: ‘Pero si lo vi hace dos días’”, contó. Además, describió a Kevin como un niño dulce, inteligente y amigable, y creó una campaña de recaudación de fondos para ayudar a sus familiares, quienes perdieron sus pertenencias en el derrumbe.

PUBLICIDAD

Camilo Louis, cónsul general de Colombia en Nueva York, entregó un nuevo reporte sobre los colombianos afectados por la emergencia (@CancilleriaCol/X)

Cancillería confirmó seis colombianos heridos en Brooklyn

El Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó el viernes 13 de noviembre que seis colombianos resultaron heridos durante el desplome del edificio: tres adultos y tres menores de edad, quienes recibían atención hospitalaria en Nueva York.

El reporte fue entregado por el cónsul general de Colombia en esa ciudad, Camilo Louis, quien visitó uno de los centros médicos donde permanecían los connacionales afectados.

A través de un video difundido en los canales oficiales de la Cancillería, el funcionario informó que el Consulado mantenía comunicación permanente con los familiares y las autoridades locales para conocer la evolución de los pacientes.

“Mi consulado sigue muy de cerca las condiciones de cada uno de los afectados y en comunicación permanente con familiares y autoridades locales. Les pido mucha oración por la recuperación física y emocional de las familias afectadas”, manifestó.

PUBLICIDAD

La representación diplomática también informó que había sostenido encuentros con familiares de las víctimas mortales y otros colombianos afectados por la emergencia, a quienes expresó las condolencias del Gobierno nacional.

El Consulado de Colombia en Nueva York confirmó que seis connacionales, tres adultos y tres menores, resultaron heridos en la emergencia. (@ConsuladoColNY/X)

Investigación por el derrumbe en Brooklyn continúa

Además de los residentes del inmueble, cuatro trabajadores que realizaban excavaciones en un predio vecino murieron durante la emergencia. Las víctimas fueron identificadas como Juan Luis Caguana Cosquillo, de 26 años; Gabriel Siguencia, de 22; Edgar Santiago Sapón Gutiérrez, de 26, y Juan Daniel Salvada Guzmán, de 31.

También fallecieron dos primos originarios de Guinea, Mamadou Bhoye Barry, de 23 años, y Mamadou Bhoye N’diaye, de 32, quienes vivían en el edificio.