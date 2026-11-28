La primera tormenta invernal de la temporada mantendrá bajo condiciones meteorológicas adversas a gran parte de México este sábado 28 de noviembre, con lluvias torrenciales, un marcado descenso de temperatura y posibilidad de nieve o aguanieve en zonas montañosas, incluida la Ciudad de México.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el sistema permanecerá sobre el occidente del país y favorecerá precipitaciones intensas en varias entidades del centro y sur.

El clima durante las primeras horas

Durante la madrugada se esperan lluvias muy fuertes en la Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Puebla, Hidalgo y Querétaro. En Jalisco, Colima y Michoacán se pronostican precipitaciones torrenciales.

El ambiente frío a muy frío también se extenderá sobre la Mesa Central y el occidente. Además, existe posibilidad de caída de nieve o aguanieve en zonas montañosas por arriba de los 2 mil 800 metros de altitud, incluidas regiones de la capital y el Estado de México.

En el sureste, Veracruz y Oaxaca tendrán lluvias fuertes, mientras que Tabasco y Chiapas registrarán chubascos.

El clima durante el resto del día

La tormenta invernal continuará generando precipitaciones. Guerrero tendrá lluvias puntuales torrenciales; Puebla y Oaxaca, intensas; mientras que Michoacán, Estado de México y Morelos registrarán lluvias muy fuertes.

Para la Ciudad de México se pronostican lluvias fuertes, al igual que en Tlaxcala y Veracruz. También persistirá la posibilidad de nieve o aguanieve en cimas superiores a los 2 mil 800 metros de Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, CDMX, Morelos, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.